Elle traque le voleur de ses AirPods jusqu’à chez lui grâce à une application Apple

Une femme vivant aux États-Unis traque ses AirPods pour retrouver le voleur et localiser son domicile.

Alisabeth Hayden revenait d’un voyage à Tokyo, où elle est allée rendre visite à son mari qui travaille pour l’armée américaine et qui est en détachement dans l’archipel nippon. En débarquant de l’avion venant d’atterrir à l’aéroport international de San Fransisco, elle oublie malencontreusement sa veste en jean sur son siège où se trouvent ses AirPods. Elle ne s’imaginait pas à cet instant, qu’elle allait vivre un périple long de deux semaines.

En un instant, ses écouteurs sont subtilisés par un steward

Comme elle l’a indiquée à CNN Travel, « j’ai réalisé avant même de sortir de l’avion que j’avais oublié ma veste ». Elle a ensuite raconté comment elle a tenté de la récupérer : « J’étais l’avant-dernière à descendre, et j’ai donc demandé au steward si je pouvais aller la chercher. Il a dit non, que la loi fédérale m’obligeait à descendre de l’avion et à me tenir sur le côté. À ce moment-là, j’étais fatiguée, il m’a affirmé qu’il viendrait me l’apporter au plus vite, j’ai acquiescé ».

À cet instant, Alisabeth Hayden ne le sait pas, mais le steward qui va lui rapporter sa veste, va lui subtiliser ses écouteurs. La voyageuse ne s’en rend pas compte immédiatement, et pour cause, elle est à San Fransisco pour une correspondance et doit prendre un autre avion qui ne va pas tarder à partir en direction de Seattle.

Ironiquement, alors qu’un enfant pleure et crie à côté d’elle dans l’avion, elle se dit qu’au moins, elle a ses AirPods pour couvrir le bruit. Terrible erreur. En attrapant sa veste, elle se rend compte que les poches sont ouvertes et que ses écouteurs ont tout bonnement disparu.

Son seul espoir : le traqueur GPS présent dans les appareils Apple

Son avion avait déjà décollé pour se rendre à Seattle, mais Alisabeth Hayden a la présence d’esprit de se souvenir qu’il est possible de suivre les appareils connectés de la marque à la Pomme grâce à l’application Find My. En se servant du Wi-Fi disponible dans l’avion, elle se connecte et découvre que ses AirPods sont toujours à l’aéroport de San Francisco.

iPhone, iPad, Macbook, Apple Watch, AirPods : Tous vos appareils peuvent être localisés grâce à Find My.

D’un coup, elle remarque que le point de géolocalisation se met à bouger. Elle comprend instantanément qu’elle s’est fait voler ses AirPods et décide de prendre une multitude de captures d’écran lui permettant d’avoir des preuves que ses appareils bougent au sein de l’aéroport californien, et désormais en dehors.

Alisabeth Hayden va alors tout faire pour les récupérer, considérant que ses écouteurs constituent l’un des rares liens qu’elle a avec son mari qui l’appelle régulièrement depuis l’étranger. Après avoir atterri et rejoint son logement, décide d’envoyer un message à la compagnie aérienne United Airlines, d’appeler la police de San Fransisco, l’aéroport et la police aéroportuaire.

Un détective permet à Alisabeth Hayden de récupérer ses AirPods

En attendant une éventuelle intervention de la police, elle décide de déclarer que ses AirPods sont perdus sur l’application. Ainsi, une personne les utilisant est obligée d’entendre un message précisant qu’il s’agit des siens tout en donnant ses coordonnées téléphoniques afin de la recontacter. Quelques jours plus tard, alors qu’elle commence à perdre espoir, elle reçoit un appel d’un détective de San Mateo ayant pour habitude de travailler à l’aéroport.

Le détective a utilisé l’adresse du domicile du voleur afin de connaître son identité. Il a ainsi découvert qu’il s’agissait d’un employé travaillant pour l’un des fournisseurs en denrées alimentaires de United Airlines.

Après avoir initialement nié le vol des AirPods, l’employé fut contraint d’admettre qu’il ne s’agissait pas des siens lorsque les enquêteurs montrèrent les captures d’écran… Le « voleur » affirme alors qu’il les avait reçus de l’une des personnes chargées de nettoyer les avions -ce qui laisse imaginer qu’il y a potentiellement eu une transaction financière entre les deux individus.

Il semble pourtant difficile de nier avoir volé ces écouteurs avec de telles preuves…

Pris la main dans le sac, l’employé a été obligé de rendre les écouteurs. Ce n’est que douze jours après le vol que Alisabeth Hayden a pu récupérer ses AirPods grâce à un pli postal. Malheureusement pour elle, ses écouteurs semblent avoir été piétinés et étaient dans un mauvais état.

Toutefois, cette mauvaise nouvelle s’accompagne d’une autre, plus joyeuse. Notre néophyte des nouvelles technologies touchera une belle compensation de la part de United Airlines. La compagnie lui a envoyé 270 dollars dans le but de s’acheter une nouvelle paire d’écouteurs, ainsi que 5 000 miles, lui permettant d’être surclassé dans le cadre d’un de ses prochains vols.