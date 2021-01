Quels écouteurs sont les plus adaptés pour le sport ?

Quels sont les écouteurs sans fil les plus confortables ?

PowerBeats Pro : un look plus visible

Des AirPods Pro sobres et élégants

Beats PowerBeats Pro vs AirPods Pro : présentation des concurrents

Vous cherchez à investir dans des écouteurs sans fil ? Deux modèles ont sans doute retenu votre attention : les AirPods Pro et les Beats PowerBeats Pro. Mais quel est le plus performant des deux ? On fait le point pour vous !

Apple est actuellement le plus gros acteur du marché des écouteurs sans fil. Avec ces deux différents modèles, l’un basé sur sa marque « maison », et l’autre sur l’entreprise acquise en 2014 pour 3 milliards, elle domine de la tête et des épaules le marché qualitatif mais aussi les ventes. Chaque modèle à ses avantages. Mais lequel est le meilleur, celui qui devrait à tout prix retenir votre attention et répond à vos besoins personnels ?

Beats Electronics, l’entreprise initialement fondée par Dr. Dre a été très rapidement un acteur majeur du marché des casques et écouteurs sans fils. Apple a donc pris le risque d’un investissement coûteux pour surfer sur ce succès. En 2019, les Beats PowerBeats Pro, dernier modèle de la marque, sont arrivés sur le marché. Ultra-confortables, proposant un son de qualité et surtout pensés pour ceux qui font de l’exercice. Un produit séduisant.

Quelques mois plus tard, Apple a lancé ses AirPods Pro, la dernière itération de ses propres écouteurs de très haute qualité. Au programme, un son inégalé et une technologie de réduction du bruit ambiant particulièrement poussée.

Si chaque modèle à ses avantages dans certaines conditions, difficile d’imaginer avoir les deux d’un point de vue financier. Quel sont donc les écouteurs sans fils qui proposent le meilleur compromis ? Tout dépendra, en fait, de vos usages. On décrypte pour vous les différents aspects.

Quels écouteurs sans fil ont le meilleur design ?

Dans les modèles de très haute qualité, le design joue souvent un rôle essentiel pour les clients qui doivent choisir. Dans ce domaine, les deux modèles sont très différents. Tout dépendra donc si vous préférez la sobriété ou le fait qu’ils attirent l’oeil.

Des AirPods Pro sobres et élégants

Les AirPods Pro jouent la carte de la sobriété, même si les pattes, le visuel emblématique, continuent de se détacher de l’ensemble. Cependant, s’il est plus petit que sur les précédents modèles, certains n’apprécient pas forcément.

PowerBeats Pro : un look plus visible

En revanche, avec des écouteurs qui se placent autour de l’oreille, liés à leur ambition sportive, les PowerBeats Pro, s’appuient sur un look beaucoup plus particulier. Mais c’est aussi beaucoup plus visible. Si vous êtes plutôt adepte de la discrétion, alors cela peut poser un problème.

Quels sont les écouteurs sans fil les plus confortables ?

Si la forme ou la taille de votre oreille n’est pas « standard », alors vous avez peut-être gardé un mauvais souvenir des AirPods première génération d’Apple. Ils n’étaient pas toujours très adaptés au niveau taille. Le problème disparait ici avec trois adaptateurs, qui se fixent facilement et permettent ainsi d’élargir le champ des possibles. C’est un système propriétaire d’Apple dont on ne peut qu’apprécier les mérites.

Les PowerBeats Pro viennent aussi avec trois adaptations différentes, mais surtout, un design au-dessus de l’oreille qui garantit une véritable stabilité. Même si l’écouteur tombe de votre oreille, ils resteront accrochés. Un vrai plus qui se confirme pour le paramètre suivant.

Quels écouteurs sont les plus adaptés pour le sport ?

Vous aimez faire du jogging ou du vélo en ayant de la musique dans les oreilles ? Alors les PowerBeats Pro devraient être votre sélection immédiate, sans trop de débat. Au-delà du maintien tout-terrain dans l’oreille qui se confirme à l’usage, on apprécie la capacité de modifier facilement le volume ou les réglages sans avoir à toucher son téléphone.

Pour autant, les AirPods Pro ont aussi leurs avantages. Ainsi, ils bénéficient aussi de la garantie IPX4 pour la sueur et l’eau et de façon générale se maintiennent plutôt bien dans l’oreille. Mais, ne pas pouvoir modifier le volume directement sur les écouteurs représente un vrai point noir de notre point de vue. Tout le monde n’a pas envie de parler à Siri à haute voix dans la salle de sport.

Quels sont les écouteurs avec les meilleures fonctionnalités ?

Si on exclut la dimension sportive en revanche, ce sont bien les AirPods Pro qui offrent le plus d’avantages à leurs utilisateurs. La réduction active de bruit à elle seule aurait tendance à décider de nombreux clients. Le mode transparent, qui permet une bascule rapide se révèle là aussi rapidement indispensable si vous utilisez vos écouteurs à la maison ou au bureau.

Par ailleurs, la mise à jour iOS 14 apporte un véritable plus aux AirPods Pro pour la dimension spatiale du son. Le résultat vous permet de bénéficier d’une expérience vraiment immersive.

Quels écouteurs ont la meilleure batterie ?

L’autonomie est un paramètre qui devient essentiel avec nos écouteurs sans fil. On ne veut pas avoir à se préoccuper trop régulièrement de ce paramètre qui doit devenir peu ou prou invisible.

Avantage très net aux PowerBeats Pro

Dans ce domaine, les PowerBeats Pro l’emportent haut la main. Apple le reconnaît sans peine. Neuf heures d’un côté, 4h30 de l’autre pour l’autonomie de base. Même le système de recharge rapide des PowerBeats Pro est supérieur. En cinq minutes dans le boîtier, ils récupèrent 1h30 d’autonomie contre 1 heure pour les AirPods Pro.

Quels écouteurs sans fil ont le meilleur prix ?

Pour faire cette comparaison, on se basera sur les prix de vente directement proposés sur les sites de l’entreprise. Sur le shop Apple, on peut donc trouver les AirPods Pro à partir de 279 euros. Pour ce prix-là, vous pouvez aussi les personnaliser gratuitement en ajoutant des emoji, du texte ou encore des chiffres. Un petit détail qui séduira certains. A noter que seule la couleur blanche est disponible, mais en passant par Colorware, vous pouvez les personnaliser un peu plus. Attention, la facture explose aussi.

Les PowerBeats Pro, vendus là aussi sur le site d’Apple (via celui de la marque Beats), sont quant à eux vendus au prix de 249,95 euros. Mais, vous bénéficiez ici d’une multitude de couleurs différentes : rose, jaune, bleu, rouge, crème, noir ou encore marine.