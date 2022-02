Apple ne cesse d’innover et de proposer des nouveaux produits. Alors, logiquement, cela contribue à relancer la machine à rumeurs et les spéculations autour des AirPods Pro 2.

Ils sont partout. Dans la rue, le métro, et peut-être même dans votre domicile. Les AirPods sont désormais des écouteurs incontournables, avec un look devenu iconique. Les AirPods Pro 2, doivent représenter la prochaine étape pour la marque de Palo Alto. Dans cet article, nous faisons le point sur toutes les informations qui ont déjà été rendues publiques au sujet de ces écouteurs très attendus par les amateurs de la marque à la pomme.

Les successeurs des AirPods Pro ?

Ces dernières années, Apple s’est taillé la part du lion sur le marché des écouteurs, en grande partie grâce à ses AirPods et à leur déclinaisons. Fiables, de qualité, plutôt réussis visuellement et pratique, ils ont tout pour séduire. En octobre 2019, Apple a lancé les AirPods Pro, un modèle de plus haute qualité, plus haut de gamme que ses écouteurs classiques. Plus de deux ans après, leurs successeurs se font encore attendre. Mais face à la prolifération des rumeurs et des informations à leur sujet, on peut espérer que leur sortie ne soit plus au final qu’une question de mois.

Apple ne peut toutefois plus se permettre de patienter très longtemps. En effet, Sony peut désormais afficher haut et fort ses revendications. C’est bien cette marque qui propose les meilleurs écouteurs du marché désormais. Les AirPods 3, dernier en date, ont donc sans aucun doute pour mission de garder la première place dans les oreilles des audiophiles.

Les premières rumeurs à propos des AirPods Pro 2

Mais que pourrait-ce cacher derrière les futurs écouteurs Apple ? A l’intérieur de ces écouteurs, l’analyste Ming-Chi Kuo a annoncé en avant-première qu’une nouvelle puce était développée pour des AirPods Pro 2. Sur quoi se focalisera-t-elle ? Pour l’instant, difficile de l’établir. On imagine cependant que la réduction de bruit active sera au centre de l’expérience, puisqu’il s’agit du nerf de la guerre de ce genre d’écouteurs sur le marché. Reste que la qualité audio devrait elle aussi s’améliorer, à commencer par la spatialisation du son qui est devenue une signature d’Apple. La batterie devrait, avec le chargeur, pouvoir atteindre au moins les 24 heures. Reste à voir quel sera l’équilibre entre autonomie et performances pour les AirPods Pro 2.

Quel design pour les AirPods Pro 2 ?

Un « leak » visuel révélé par le site MacRumors vendredi 22 octobre, a donné une petite idée de ce à quoi pourraient ressembler les nouveaux écouteurs AirPods Pro 2. On trouve un design très similaire à ceux de la première génération, avec une petite tige, légèrement recourbée. En revanche, visuellement, il n’y a pas de capteur optique à infrarouge, permettant en théorie de détecter l’oreille de l’utilisateur. Comme sur les AirPods 3, Apple privilégierait ainsi un capteur de détection de la peau. Si on en croit cette fuite révélée par le site américain, c’est le seul changement qui serait au programme d’un point de vue du design des écouteurs pour l’instant.

Un look des écouteurs encore flou qui anime les rumeurs

Une autre rumeur d’un journaliste de Bloomberg en 2020 annonçait à l’inverse, que Apple pourrait abandonner le design avec le tige afin de pivoter vers celui des Pixel Buds 2 plus classiques désormais. Mais cette rumeur n’a pas été confirmée depuis. Il faut donc la prendre avec beaucoup de prudence. Certains considèrent aussi que les écouteurs Beats Studio, de forme ovale, et sans tige, représentent ce vers quoi Apple voudrait tendre pour le design de ses nouveaux écouteurs AirPods Pro 2.

Un leak de Mr White, sur Twitter, affirmait de son côté que ces écouteurs pourraient être proposés dans deux tailles différentes. Cependant, ce message, qui a désormais disparu des réseaux sociaux, est à prendre avec beaucoup de prudence.

Un nouveau boîtier pour les AirPods Pro 2 ?

D’après plusieurs sources, sur le côté du boîtier, on trouverai une petite pièce métallique. Quel serait son usage ? Probablement un strap, permettant par exemple de l’accrocher à un porte-clés. Attention toutefois, c’est une information plutôt surprenante parce que ce genre de « gadget » est absent des produits Apple depuis un certain temps désormais.

Au delà, les dimensions qui sont évoquées par des médias asiatiques, là où devraient être produits ces boîtiers, sont assez standards : 46 mm de hauteur, 54 mm de longueur et 21 millimètres d’épaisseur.

Un boitier des AirPods Pro 2 qui sonne en cas de perte Apple aurait prévu une nouveauté qui devrait ravir les têtes en l’air qui ont tendance à perdre facilement leurs affaires. Le boîtier des AirPods Pro 2 pourrait être capable d’émettre du son qui permettrait ainsi de le retrouver plus facilement en cas de perte. A l’heure actuelle, cette option est seulement disponible sur les écouteurs eux-mêmes.

Quelles fonctionnalités pour les AirPods Pro 2 ?

Dans le domaine du son, on peut bien sûr s’attendre à ce que Apple continue de vouloir proposer une expérience audio toujours plus performante. L’audio sans perte, grâce à la prise en charge du format ALAC (Apple Lossless Audio Codec) serait dans les tuyaux. Cela serait rendu possible grâce à un nouveau codec Bluetooth.

Au delà du son, la marque à la pomme pourrait aussi aller plus loin, notamment en misant sur son écosystème. Ainsi, les AirPods Pro 2 pourraient intégrer des capteurs de mouvement. L’objectif ? En faire de véritables objets connectés et pas simplement des écouteurs. Dans ce domaine, Apple peut compter sur Siri, mais aussi sur son expérience avec les objets connectés : AirTags ou encore Apple Watch sont ainsi l’illustration de sa capacité à innover dans le domaine des objets connectés.

De plus, on devrait très logiquement avoir le droit à l’appairage rapide, à un mode transparence, à la gestion spatiale du son ou encore à la réduction active de bruit. Dans ce dernier domaine notamment, on s’attend à ce qu’Apple propose une véritable amélioration. Certains analystes tablent sur de nouvelles innovations et la volonté d’Apple de s’imposer de façon décisive face à la concurrence, mais aucune fonctionnalité précise n’a encore été évoquée.

Vers une réduction de bruit automatique ?

Selon certaines informations récentes, Apple aurait un système de filtration automatique en préparation. Celui-ci serait capable de savoir quand désactiver automatiquement la fonction anti-bruit quand il est par exemple nécessaire de pouvoir suivre une conversation. Le porteur des AirPods Pro 2 pourrait aussi être averti d’un danger imminent, comme un coup de klaxon sur la voie publique.

On retrouve aussi la possibilité pour Apple de mettre aussi l’accent sur le fitness avec des capteurs améliorés et une meilleure façon de suivre l’activité sportive. Les détails sont cependant encore très limités à ce niveau-là. Une solution pourrait être de s’inspirer des Amazon Echo Buds 2 ou des Soul Blade qui comptent de nombreuses petites fonctionnalités dans ce domaine. Le premier modèle compte déjà un accéléromètre et un gyroscope, on peut donc sans peine imaginer que la marque à la pomme pourrait capitaliser là-dessus et aller un peu plus loin.

Cette nouveauté aurait aussi un intérêt non négligeable. L’Apple Watch ne serait plus aussi indispensable pour les statistiques et il serait ainsi possible d’y accéder directement depuis votre iPhone. Enfin, on pourrait penser à une compatibilité avec son service de streaming musical Apple Music serait aussi augmentée. Enfin, l’autonomie ne serait pas négligée grâce à une amélioration de la puce H1.

Une fonctionnalité anti-vol pour les AirPods Pro 2 ?

Comme le révèle Forbes, une nouvelle fonctionnalité surprenante pourrait bien apparaître dans les AirPods Pro 2 si on en croit un brevet qui a récemment été déposé. Très concrètement, il s’agit d’une fonctionnalité anti-vol. Si le concept peut paraître surprenant pour un appareil de ce genre, il s’agit là d’une nouveauté bourré de nouvelles technologies. En effet, selon Apple, les écouteurs pourraient détecter à partir de vos oreilles et de la forme du conduit auditif s’il s’agit bien de leur propriétaire. Les écouteurs pourraient aussi reconnaître la façon dont vous marchez.

Les AirPods Pro 2 réagiraient alors d’une façon différente. On peut imaginer qu’ils ne fonctionnent plus du tout ou que la qualité du son soit dégradée. Il est aussi possible qu’une autorisation doive être donnée manuellement depuis l’iPhone. Cette idée aurait ainsi l’intérêt de rendre le vol de vos écouteurs beaucoup moins intéressant. Attention toutefois, pour l’instant, il s’agit uniquement d’un brevet, on ne sait donc pas si Apple fera vraiment de cette technologie une réalité.

Alors que les AirPods 3 ont été annoncés en fin d’année dernière, on peut désormais avoir la certitude que Apple ne va pas sortir les AirPods Pro 2 avant la fin de l’année 2021. Le cas échéant, l’annonce aurait en effet été réalisée en même temps.

Que faut-il en penser pour la suite ? De nombreux observateurs s’accordent désormais à dire que c’est en 2022 que les AirPods Pro 2 devraient être annoncés et commercialisés. Une première fenêtre de tir se présente au printemps. Mais historiquement, ce n’est pas une phase très propice au lancement de nouveaux produits chez Apple qui privilégie en général la fin 3e trimestre ou le début du 4e trimestre de l’année civile.

Quel prix pour les AirPods Pro 2 ?

Enfin, la dernière question mais aussi sans doute celle qui intéressera de nombreux consommateurs est celle du prix. On le sait, les produits Apple sont généralement vendus à un prix supérieur à ceux pratiqués par la concurrence. C’est le coût de la qualité mais aussi d’une identité de marque très affirmée.

Tant que Apple ne communiquera pas officiellement sur ces écouteurs et leurs caractéristiques techniques, la question du prix relève encore grandement de la spéculation. Mais on peut toutefois faire des projections par rapport aux modèles actuels. Les AirPods 3 sont légèrement plus chers que les AirPods 2 : 199 euros contre 149 euros. Mais une partie de la différence tarifaire est liée à la présence du boîtier de charge sans fil.

En comparaison, les AirPods Pro sont encore commercialisés à 279 euros. On peut s’attendre à que ce les futurs écouteurs AirPods Pro 2 dépassent donc le cap symbolique des 300 euros. A moins bien sûr que l’entreprise ne se décide à baisser le prix de son premier modèle. Mais celui-ci affiche encore des ventes très satisfaisantes, cela serait donc une petite surprise.

Selon des projections de l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple peut envisager de vendre plus de 100 millions d’AirPods au cours de l’année 2022 dans le monde, même sans la sortie des AirPods Pro 2.