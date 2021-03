Vous avez envie de faire passer vos fichiers de votre smartphone vers votre ordinateur ? Pour ne pas avoir à passer par un mail ou une autre méthode peu pratique, des solutions existent comme AirMore.

Les amateurs d’Apple le savent. La marque à la pomme présente de grandes facilités pour le transfert de données grâce au cloud. Cependant, comment faire avec votre smartphone Android et votre PC sous Windows ? Bonne nouvelle, il existe des solutions faciles à prendre en main et utilisables sans avoir de grandes compétences techniques à priori.

Pourquoi transférer des fichiers ?

Vous avez sans doute des amis ou de la famille qui font beaucoup de photos… mais vraiment beaucoup. Le smartphone presque agrippé à la main, ils mitraillent que l’on parle de selfies ou de photos de paysages ou encore de soirées. C’est peut-être bien vous qui vous reconnaissez dans cette description. Cependant ces nombreuses photos sont assez difficiles à retrouver ensuite ! Les personnes les gardent sur leur smartphone alors que vous aimeriez bien en avoir une copie, sur CD, DVD ou bien seulement en cas de back-up.

Le problème ? La plupart du temps, il faut passer par un service de stockage externe ou bien sortir un câble USB et espérer que votre smartphone Android soit reconnu par votre ordinateur sans aucune difficulté pour faire une copie. Bonne nouvelle, il existe donc une alternative, particulièrement simple à prendre en main.

AirMore : transférez des fichiers grâce au Wi-Fi

L’application AirMore vous permet de transférer des fichiers de façon très facile et peut donc correspondre à la majorité des besoins. Cet outil a en fait des usages plus larges. En effet avec AirMore, vous pouvez aussi afficher des notifications, répondre aux SMS ou MMS et gérer les fichiers de votre smartphone depuis votre ordinateur. Cette application en français est complètement gratuite et compatible avec Firefox, Chrome et Safari (on oublie Edge en revanche).

Comment utiliser AirMore

La première étape à suivre est de télécharger l’application AirMore sur le Google Play Store ici. Vous verrez dans la présentation de l’application Airmore que vous pouvez aussi l’utiliser pour du streaming multimédia.

Se connecter à AirMore

Pour pouvoir vous connecter, c’est très simple. Il suffit d’entrer dans votre navigateur l’adresse web suivante : web.airmore.com. Vous y trouverez un code QR qu’il suffira de scanner dans votre application. Cela vous donnera accès à un explorateur de fichiers qui permet de récupérer vos fichiers sans fil ou d’en ajouter sur le stockage de votre téléphone portable. Un outil facile à prendre en main même pour ceux qui ne sont pas vraiment confortables avec les nouvelles technologies. Si AirMore est aujourd’hui considéré comme le meilleur gestionnaire d’appel Android sur le web il y a une très bonne raison à cela.

Méthodes alternatives au transfert de fichiers

A noter qu’une autre alternative existe, mais elle n’est pas forcément compatible avec tous les PC. En effet, vous pouvez très simplement avoir recours au Bluetooth pour transférer vos fichiers. Ce sont parfois les méthodes les plus anciennes qui se révèlent les plus efficaces.