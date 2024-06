Airfryer vs four : quel appareil consomme le moins d’énergie ?

Alors que l’airfryer gagne du terrain, pourrait-il remplacer le four sur tous les points ? Même au niveau de la consommation énergétique ? Des experts répondent.

L’Airfryer a clairement gagné en popularité ces dernières années. Abordable et pratique, certains utilisateurs ont même remplacé leur four traditionnel par un Airfryer.

Cependant, lorsqu’il s’agit de comparer la consommation d’énergie et la qualité des plats, nous pouvons nous demander quel est le plus avantageux : le four ou l’Airfryer ?

Test Airfryer vs Four : qui a la consommation d’énergie la plus basse ?

Des experts ont mené des tests pour comparer la consommation d’énergie de l’Airfryer et du four traditionnel. Les résultats montrent que l’Airfryer est généralement plus économe en énergie.

Il chauffe plus rapidement et utilise environ deux fois moins d’électricité que le four pour des cuissons similaires. Par exemple, pour rôtir un poulet ou cuire des frites, l’Airfryer consomme significativement moins d’énergie, principalement grâce à son temps de préchauffage réduit et à une utilisation plus efficace de la chaleur.

Avantages de l’Airfryer

Économie d’énergie : l’Airfryer utilise moins d’électricité, ce qui se traduit par des factures d’énergie plus faibles. Rapidité : il chauffe plus vite et permet une cuisson rapide, idéale pour les petites quantités. Résultat gustatif : les aliments cuits dans un Airfryer conservent une texture croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur, comparable à une friture traditionnelle sans l’excès d’huile.

Avantages du four traditionnel

Capacité : pour les grandes quantités ou la cuisson de plusieurs plats simultanément, le four traditionnel est plus pratique. Bien qu’il existe des Airfryers XL ou XXL permettant de faire de plus grandes portions. Polyvalence : il offre diverses options de cuisson, comme le grill, qui ne sont pas toujours disponibles dans un Airfryer. Maintien de la température : une fois préchauffé, maintenir la température du four demande relativement peu d’énergie, ce qui peut être plus efficace pour des cuissons longues ou multiples.

Alors Airfryer vs four : qui consomme le moins d’énergie ?

Test de cuisson : les experts ont préparé un poulet rôti, des frites et une pomme de terre en papillote dans les deux appareils. Les résultats montrent que l’Airfryer consomme moins d’énergie pour ces tâches spécifiques, tout en offrant une qualité gustative similaire à celle du four.

Pour les petites quantités : l’Airfryer est clairement le gagnant. Il chauffe plus rapidement, utilise moins d’énergie et offre une cuisson efficace pour des portions modestes.

Pour les grandes quantités : le four traditionnel est plus adapté. Il dispose d’une plus grande capacité et donc est plus efficace pour des repas copieux ou des cuissons multiples. Même si encore une fois le Airfryer à double cuve peut aussi permettre de faire différentes préparations.