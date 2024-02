Quel Air Fryer devriez-vous acheter ? Les 5 meilleures marques de friteuse sans huile

Parmi l’offre importante d’Air Fryers, de nombreuses marques ont pris le train de cette nouvelle mode. En proposant des modèles innovants et performants, certaines d’entre elles sortent du lot.

Appareil en vogue ces dernières années, l’Air Fryer continue d’équiper de plus en plus de foyers en France et dans le monde. Économique, sain et simple d’utilisation, il est le parfait mélange entre la friteuse à huile et le four. En plus, il ne prend pas trop de place (par rapport à un four par exemple) et se branche sans mal à une prise dans sa cuisine, pour le bonheur de ses utilisateurs.

Depuis, l’offre de friteuse à air est devenue pléthorique, de quoi se perdre dans l’océan de choix qui s’ouvre à ceux voulant s’offrir ses faveurs. À défaut de vous donner les meilleurs produits du marché, ce qui serait trop limitatifs et arbitraires, nous vous proposons de se pencher sur les marques les plus fiables d’Air Fryer. De quoi vous donner une idée du marché existant.

À lire aussi 5 raisons irréfutables d’opter pour une friteuse à air

Ninja, le spécialiste des Air Fryers haut de gamme

C’est la marque la plus présente parmi les meilleurs modèles d’Air Fryer. Avec une petite dizaine de friteuses sans huile, Ninja est devenu la référence en la matière. Son « Foodi » a été maintes fois copié, mais jamais égalé.

Sa renommée s’explique par la qualité des produits, à la fois performants, design et assez grand pour nourrir plusieurs personnes. Ses nombreux modes de cuisson n’y sont pas pour rien. Reste qu’il faut mettre le prix pour s’offrir les faveurs d’un Air Fryer Ninja. Comptez au minimum 200€ !

Philips, le précurseur des friteuses à air

Avec sa série 3000, Philips a réussi à se démarquer par son rapport qualité/prix. Pour un budget de 100€, vous avez une friteuse à air efficace qui intègre tout ce dont vous avez besoin pour avoir des plats croustillants à l’extérieur et moelleux à l’intérieur.

En montant de gamme, la marque néerlandaise offre un large choix de modèle innovant et pour certains connectés. Coup de cœur pour la Série 7000 Connecté, une friteuse à air XXL à la cuisson rapide et parfaite.

À lire aussi 3 erreurs classiques qui font rater ses recettes avec son Air Fryer

Xiaomi, toujours aussi qualitatif et peu cher

La marque chinoise y est aussi allée de sa friteuse à air. Connue pour ses produits à bas prix, elle n’a, là encore, pas fait exception. Affiché à moins de 100€ pour sa version 4L, l’Air Fryer Xiaomi intègre tout ce qui est nécessaire pour simplifier votre cuisine.

On salue la vitre transparente du bac qui permet de voir l’avancée de la cuisson de ses plats en direct – chose rare pour un Air Fryer. Difficile de ne pas être conquis.

Moulinex, la cuisine à la française

Comment parler de marque d’appareil pour cuisine sans citer le fleuron français ? L’entreprise Moulinex propose également une gamme très réussie d’Air Fryer. Sans gonfler les prix, les nombreux modèles de la marque impressionnent en étant à la fois simple d’utilisation et performantes.

Si on devait ne retenir qu’un produit, la balance pencherait en faveur du Easy Fry & Grill, le premier de la marque. Avec sa cuisson rapide et son mode gril pour 170€, on a devant nous un produit idéal pour se lancer dans la cuisson à air !

À lire aussi 5 accessoires indispensables pour votre Airfryer

Klarstein, le design avant tout

L’entreprise allemande Klarstein s’est fait un nom dans le milieu des appareils électroménagers en proposant des modèles au style vintage.

Ses frigos ou ses grille-pains ne sont plus à présenter. Elle aussi s’est lancé dans les Air Fryers, il y a quelques années, avec des modèles fidèles à la marque : performants et design !

Il suffit de regarder la qualité des matériaux utilisés pour comprendre son ADN, notamment le modèle VitAir Turbo avec son look particulièrement réussi.