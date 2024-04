Surprise chez Amazon : cet Air Fryer est à moitié prix grâce à une très belle promo

Ne ratez pas cette offre Amazon : L’air fryer Cecofry Pixel 2500 Touch est proposé pour moins de 30€. Cuisiner facilement et sainement dès maintenant.

Vous recherchez un moyen abordable de cuisiner sainement ? Pour moins de 30 euros, l’air fryer Cecofry Pixel 2500 Touch est parfaite pour les étudiants ou les petites familles. Compacte et dotée d’un écran tactile, cette friteuse utilise très peu (voir pas du tout) d’huile pour préparer rapidement et sainement vos plats favoris.

Direction Amazon pour profiter des -60%

Actuellement disponible sur Amazon, l’air fryer Cecofry Pixel 2500 Touch, est proposé à un tarif de 26.90€ au lieu de 66.90€. Soit une belle réduction de 60%, et 40€ d’économies dans votre poche !

Découvrir l’air fryer Cecofry Pixel 2500 Touch

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Amazon.

Ajoutez l’air fryer à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 66.90€, mais vous le paierez à 26.90€

À noter : en plus des -60% la livraison est offerte !

Faut-il craquer pour cet air fryer à -60% ?

Pour ceux qui cherchent à cuisiner facilement et sainement, voici ce que propose ce modèle :

Capacité et puissance

Avec son récipient de 2,5 litres et sa puissance de 1200 watts, il est parfait pour cuisiner rapidement des repas pour deux personnes.

Facilité d’utilisation

Son interface tactile simplifie la sélection des programmes de cuisson, avec des réglages de temps ajustables de 0 à 30 minutes. Il intègre également des fonctionnalités de sécurité telles que la protection contre la surchauffe et un boîtier qui reste froid au toucher.

ACHETEZ l’Air Fryer Cecofry à moins de 30€

Fonctions pratiques

Equipé d’un écran tactile, il propose 6 modes prédéfinis pour divers aliments, avec un thermostat réglable de 80°C à 200°C et un minuteur jusqu’à 60 minutes.

Plus sain

Cet air fryer utilise la technologie PerfectCook pour faire circuler de l’air chaud, vous aidant à cuisiner de manière plus saine sans compromettre la saveur de vos plats.

Dimensions du produit 21P x 31l x 25H centimètres Capacité 2,5 Litres Puissance 1200 watts Poids 3 kilogrammes Garantie 2 ans

– 60% sur l’air fryer Cecofry Pixel 2500 Touch

Les plus Mode de cuisson

Puissance

Format compact

Technologie PerfectCook Les moins Récipient

La friteuse Cecofry Pixel 2500 Touch allie cuisine saine et facilité d’utilisation avec son écran tactile et des réglages précis de température. Ses six modes prédéfinis permettent une grande variété de préparations. Offerte pour moins de 30 euros, c’est un excellent choix pour ceux qui cherchent à combiner praticité et alimentation saine sans se ruiner.