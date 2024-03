L’un des meilleurs Air Fryer est à moins de 100€ chez Rakuten grâce une promo exceptionnelle

Ninja, l’un des leaders sur le marché des Air Fryer, propose quand même un bon plan plus qu’alléchant ! Pour moins de 100€, vous pouvez vous procurer la Friteuse Ninja Air MAX en 5,2 l !

Récemment lancée sur le marché français, la marque Ninja ambitionne de révolutionner le segment du petit électroménager culinaire. Faisant déjà le buzz l’été dernier avec sa machine à glaces, elle met aujourd’hui l’accent sur les friteuses à sans huile. Avec une gamme comprenant trois versions distinctes, à l’exception des autocuiseurs, parmi lesquelles figurent l’AF300EU et l’AF160EU, également connu sous le nom d’Air Fryer MAX, Ninja se positionne comme un acteur innovant dans la cuisine.

Pour celles et ceux cherchant à se procurer une bonne friteuse à air dans leur cuisine sans brûler la cb, Rakuten lance une offre imbattable, mais limitée ! Ne manquez pas le coche.

L’Air Fryer Ninja Air MAX : la friteuse sans huile à moins de 90€

Si vous êtes adepte des Air Fryer mais que vous n’avez pas encore trouvé le compagnon idéal, celui-ci devrait vous satisfaire. L’Air Fryer MAX se distingue par ses nombreux atouts. Doté d’un tableau de commandes intuitif, il assure une prise en main aisée. Sa capacité à atteindre rapidement la température souhaitée, ainsi que son spectre de température allant jusqu’à 240 °C, le place au-dessus de nombreux modèles concurrents.

La Friteuse Ninja Air MAX est actuellement en promotion chez Rakuten pour la modique somme de 99,99€ au lieu de 149€. Soit 34% d’économies, pas mal non ?

Mais attention, ce n’est pas tout ! En passant par Rakuten, vous pouvez aussi bénéficier jusqu’à 24,75€ en Rakuten Points. Mais aussi 10€ de réduction pour les nouveaux clients !

Friteuse Ninja Air MAX : la friteuse sans huile la plus chaude du marché !

La Ninja Foodi Air Fryer AF160EU promet une cuisson réduite en graisse (jusqu’à 75% moins d’huile), en énergie (jusqu’à 75% moins d’énergie) et en temps (réduction de 50% du temps de cuisson) comparée à un four traditionnel. Elle propose six modes de cuisson pour simplifier et accélérer la préparation d’une variété de plats, d’accompagnements, et de snacks faits maison.

Avec sa capacité généreuse de 5,2 litres et une puissance de 1750 W, cette friteuse est parfaite pour concocter des repas sains pour toute la famille, avec peu ou sans huile. Grâce à ses fonctionnalités avancées, y compris des programmes automatiques pour une variété de plats, préparer vos mets favoris n’a jamais été aussi simple et rapide.

Caractéristiques clés :

Grande capacité de 5,2 litres , idéale pour les familles.

, idéale pour les familles. 1750 W de puissance pour une cuisson rapide et efficace.

de puissance pour une cuisson rapide et efficace. Cuisine saine avec peu ou sans huile.

avec peu ou sans huile. Programmes automatiques ( 6 modes de cuisson ) variés pour une facilité d’utilisation.

) variés pour une facilité d’utilisation. Nettoyage aisé grâce à des pièces amovibles compatibles lave-vaisselle.

Cette friteuse sans huile se distingue par sa grande polyvalence, offrant la possibilité de concocter une vaste gamme de plats avec un seul appareil. Après avoir ajusté les temps de cuisson pour différents aliments, son utilisation pour créer à la fois des recettes sucrées et salées devient remarquablement aisée. Sa capacité est suffisante pour préparer des repas pour au moins quatre personnes.

Les plus Montée en température rapide,

Large gamme de températures,

Interface de commande intuitive,

Fonctionnement assez silencieux. Les moins Tendance à surchauffer au démarrage,

Cuve étroite,

Offre limitée de recettes.

