Devez-vous acheter le nouvel Air Fryer spécial pizza de Moulinex ?

Après avoir vendu le Air Fryer comme un appareil pouvant cuire des frites sans huile, Moulinex propose celui qui va cuire vos pizzas… Top, flop ? Les Italiens ne sont sûrement pas pour…

Depuis quelques années, les Air Fryers, ou friteuses sans huile, connaissent un succès croissant dans nos cuisines. Ces appareils promettent une cuisson rapide et saine, tout en préservant les saveurs et les textures des aliments.

Dernièrement, Moulinex a pris une longueur d’avance en lançant un modèle d’Air Fryer spécialement conçu pour la cuisson des pizzas. Avec un tiroir particulièrement large, il peut évidemment cuire d’autres aliments.

Une innovation au service de la pizza

L’idée de cuisiner une pizza dans un Air Fryer peut sembler étonnante au premier abord. Pourtant, Moulinex a relevé ce défi avec brio en créant un appareil à la taille d’une pizza. Il fallait y penser ! (Ou pas ?).

Bien sûr, en soit, l’Air Fryer reproduisant la cuisson à chaleur tournante d’un four, il est possible de cuire sa pizza dans n’importe quelle friteuse à air. Cependant, vous risquez de ne pas retrouver votre pizza avec sa forme de départ. Le Moulinex Easy Fry XL est plus large qu’une pizza, mais moins haut que les autres. Y cuire un poulet peut donc être un peu compliqué.

Avec sa capacité de 4 litres, il n’a certes rien de plus de ce côté-là par rapport aux autres, son atout : sa large surface de cuisson qui permet de cuire une pizza de 28 cm. De plus, l’appareil est doté d’une plaque spéciale, perforée, permettant à la chaleur de mieux pénétrer et de rendre la pâte croustillante, tout en gardant les ingrédients moelleux et savoureux.

Des fonctionnalités adaptées à la pizza mais pas que

L’Easy Fry XL de Moulinex n’est pas seulement un Air Fryer classique. Il a été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins de la cuisson des pizzas, avec des fonctionnalités dédiées. Parmi celles-ci, on trouve deux modes de cuisson préprogrammés pour les pizzas, qui ajuste automatiquement la température et le temps de cuisson en fonction du type de pâte (surgelé ou fraîche) et des ingrédients.

Bien que spécialement conçu pour les pizzas, le Moulinex Easy Fry XL ne se limite pas à cette seule préparation. Comme les autres Air Fryers, il permet de cuire une grande variété d’aliments : frites, légumes, viandes, poissons, et même des desserts. Cette polyvalence en fait un allié précieux pour diversifier les repas au quotidien.

Alors pizza au Air Fryer, oui ou non ?

L’un des principaux avantages de cet Air Fryer réside dans sa rapidité. Là où un four traditionnel peut nécessiter un préchauffage et une cuisson prolongée, l’Easy Fry XL de Moulinex permet de cuire une pizza en une dizaine de minutes seulement.

Cependant, si vous avez déjà un Air Fryer chez vous et un four, ce n’est peut-être pas nécessaire d’investir dans cet appareil. À contrario, si ce n’est pas le cas, il peut vous sauver de nombreuses fois ! Pour les amoureux de la pizza au feux de bois ou avec une vraie pierre de cuisson, vous risquez aussi d’être déçu. Il ne vous offrira pas une pizza napolitaine, certes, mais peut s’avérer tout de même très pratique pour les amateurs de pizzas de supermarché.



Le modèle Easy Fry XL Surface 4L sera disponible dès la rentrée prochaine. Le prix public conseillé est de 159,99 €. Vous avez encore le temps de vous décider !