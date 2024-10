L’Air Fryer Philips série 1000 est à moins de 55€ sur Conforama pour quelques jours seulement

Vous n’avez toujours pas craqué pour un Air Fryer ? C’est peut-être le moment ou jamais. Le Air Fryer Philips série 1000 noté 4,9/5 est à 54,99€ jusqu’au 28 octobre.

Avec l’hiver qui approche, rien de mieux que de se faire plaisir avec des recettes gourmandes et saines. Quoi de mieux qu’un Air Fryer pour ce faire ? Bien plus pratique qu’un four traditionnel et moins gras qu’une friteuse, cet appareil allie efficacité, polyvalence et économie, le tout dans un format compact idéal pour toutes les cuisines.

Pour adopter cette technologie devenue essentielle dans de nombreuses cuisines, direction le site de Conforama où le Air Fryer Philips série 1000 est disponible à seulement 54,99€ pour quelques jours.

Offre spéciale chez Conforama pour le Philips Air Fryer Série 1000 : -39%

Avec l’hiver qui arrive et les envies de plats réconfortants qui se font sentir, Conforama propose une promotion exceptionnelle sur la friteuse sans huile Philips Airfryer Série 1000. Affichée à 54,99€ au lieu de 89,99€, c’est une réduction de 39% à saisir avant le 28 octobre 2024.

Cet Air Fryer est le choix parfait pour cuisiner des plats croustillants et savoureux avec très peu d’huile, parfait pour ceux qui veulent allier gourmandise et équilibre.

ACHETEZ le Air Fryer série 1000 de Philips

L’appareil est noté 4,9/5 par les utilisateurs, ce qui témoigne de sa qualité et de son efficacité.

En plus, si vous êtes en possession d’une carte Confo+, il est éligible à une remise de 5% sur celle-ci. Il est garanti deux ans, et le retrait est possible en magasin ou via une livraison à domicile.

Les points forts de la friteuse Philips Air Fryer Série 1000

Technologie RapidAir : cette technologie unique permet de cuire vos aliments de manière à obtenir un extérieur croustillant et un intérieur tendre, tout en utilisant très peu d’huile.

12 modes de cuisson : grâce à ses 12 modes de cuisson, cette friteuse ne se limite pas à frire. Vous pouvez cuire, griller, rôtir, décongeler, et même déshydrater vos aliments. C’est l’appareil idéal pour varier les préparations sans effort.

Capacité généreuse : avec sa capacité de 4,2 litres, ce modèle peut facilement préparer des accompagnements et en-cas pour toute la famille. Vous pouvez y cuire jusqu’à 500 g de frites, 6 pilons de poulet, ou 500 g de légumes.

Économie d’énergie et gain de temps : l’Air Fryer Philips est conçu pour vous faire gagner du temps et de l’énergie. Il cuit jusqu’à 50% plus vite qu’un four traditionnel et permet d’économiser jusqu’à 70% d’électricité, rendant vos préparations non seulement délicieuses, mais aussi économiques.

Nettoyage facile : grâce à son StarPlate et à sa cuve antiadhésives compatibles avec le lave-vaisselle, l’entretien de votre Air Fryer est simple comme bonjour.

Recettes sur l’application HomeID : pour plus d’inspiration, l’application HomeID vous propose des milliers de recettes adaptées à votre Air Fryer, avec des réglages spécifiques pour chaque préparation. C’est un atout parfait pour varier les plaisirs et surprendre votre famille ou vos invités avec de nouvelles recettes.