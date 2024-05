Le Air Fryer de Moulinex est à un prix jamais vu sur la Fnac pour quelques jours seulement !

Le Air Fryer s’impose de plus en plus comme une solution incontournable pour ceux qui cherchent à cuisiner de manière plus saine. En utilisant l’air chaud plutôt que l’huile, cet appareil promet des plats savoureux sans l’ajout de matières grasses supplémentaires. Cela en fait une alternative intéressante aux méthodes de cuisson traditionnelles comme la friture ou la cuisson au four. Pour les indécis, voici une promotion qui pourrait tout remettre en question …

Si vous n’avez pas encore entendu parler du Airfryer de Moulinex, il est peut-être temps de découvrir cet appareil qui risque fortement de transformer votre quotidien. Le modèle Airfryer Moulinex Easy Fry Max, actuellement en promotion à la Fnac, pourrait attirer ceux qui cherchent à allier alimentation équilibrée et gourmandise.

Moulinex Air Fryer Easy Fry Max : -50% à la Fnac, rien que ça !

Chez la Fnac, le Airfryer de Moulinex est actuellement proposé à un prix tout petit, bien moindre que le Cookeo, soit à 69,99€ au lieu de 139,99€. Soit 50% de réduction, et 70€ d’économisés, pas mal non ?

Pour ceux qui craignent de manquer d’inspiration en cuisine, pas de souci : Moulinex a pensé à tout. Avec votre nouveau compagnon de cuisine, vous avez également accès à l’application Easy Fry. Cette application, disponible gratuitement, regorge de recettes variées et savoureuses pour renouveler votre menu quotidien.

ACHETEZ le Air Fryer de Moulinex

Moulinex Air Fryer Easy Fry Max : une bonne friteuse sans huile ?

Cette friteuse à air est un ajout essentiel pour toute cuisine, offrant une grande capacité de 5 litres pour préparer des repas à la fois sains et délicieux chez vous.

Facile à manipuler, elle assure des résultats impeccables rapidement grâce à sa technologie Rapid Air. Avec peu ou sans huile nécessaire, elle offre une cuisson plus saine. Elle dispose également de 10 programmes automatiques, ce qui la rend extrêmement polyvalente. Que ce soit pour des frites, des légumes ou des desserts, elle simplifie la préparation de repas variés pour régaler toute la famille.

Des repas sains en un rien de temps,

Écran digital tactile ,

Capacité généreuse ,

Programmes de cuisson automatiques ,

Gain de temps et d’ énergie ,

Livre digital inclus,

Produit réparable 15 ans au juste prix,

Nettoyage facile.

PROFITEZ DE -50% sur le Air Fryer de Moulinex

Fonctions spéciales Minuterie

Arrêt automatique

Double parroie Mode de cuisson



Croustillant

Cuisson croustillante

Frire

Gril

Cuire

Réchauffer

Gril ventilé Puissance 1500 Watts

Capacité 5 L Poids 3,650 kg Hauteur / Profondeur / Largeur (en cm) 37,5 x 27,3 x 32,4 Garantie 2 ans

Les plus Pas besoin de préchauffage,

Format compact,

Peu bruyant,

Application NutriU,

Design. Les moins RAS.

ÉCONOMISEZ 50% sur le Air Fryer Moulinex Acheter

A lire aussi Les 5 moules et plats idéaux pour votre Air Fryer



Il est évident que, tout comme de nombreux autres utilisateurs enthousiastes, nous sommes impressionnés par l’Airfryer de Moulinex. C’est le moment idéal pour obtenir le vôtre grâce à la promotion de la Fnac.