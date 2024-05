Ce Air Fryer sera bientôt en rupture de stock grâce à son prix sur Conforama

Depuis 2023, un nouvel Air Fryer a fait son entrée dans le catalogue de Philips. Complétant la série 3000, il se distingue par sa fenêtre évitant d’avoir à interrompre la cuisson pour contrôler l’état des aliments. Et si vous voulez vous le procurer, il est actuellement à tout petit prix sur Conforama.

Philips introduit un nouveau modèle d’Air Fryer dans sa série 3000 sous la référence HD9257, offrant une option plus économique sans compromettre la qualité. Ce modèle se démarque par la présence d’une fenêtre de contrôle frontale, une fonctionnalité novatrice pour la gamme de friteuses sans huile de Philips. Et si vous souhaitez bénéficier de cette tenchnologie, voici une promo très intéressante à ne pas louper.

Air Fryer HD9257 de Philips : – 47% sur Conforama

Présenté habituellement au prix de 189,99€, le modèle Air Fryer HD9257 de Philips est actuellement disponible à 99,99€ sur Conforama. Soit une belle réduction de 47%.

Air Fryer HD9257 Philips : Plus besoin d’ouvrir la cuve pour surveiller la cuisson

Installée au-dessus du tiroir servant de cuve avec un panier de 5,6 litres, cette fenêtre offre la possibilité de surveiller les aliments en cours de cuisson. Sur d’autres modèles, il est indispensable d’ouvrir le tiroir pour vérifier que les frites ou le poulet ne brûlent pas, ce qui oblige à interrompre momentanément la cuisson. Néanmoins, pour l’Air Fryer HD9257, il est toujours nécessaire de retirer le tiroir pour secouer et mélanger les préparations afin d’assurer une cuisson uniforme, en l’absence d’une pale de mélange.

Si la vitre remplace l’espace traditionnellement dédié au panneau de commandes, il se retrouve donc sur le dessus de l’appareil. On ne trouve pas d’écran couleur, mais un affichage avec des touches tactiles. Ces dernières servent à ajuster la température et le temps de cuisson, ou à sélectionner l’un des 8 programmes automatiques pour différents types d’aliments : produits surgelés, frites fraîches, viande, poisson, pilons de poulet, gâteaux et légumes grillés. Philips met en avant 14 fonctions au total, alors que son modèle haut de gamme en propose 22.

Ce modèle n’intègre pas la technologie Rapid CombiAir des derniers modèles haut de gamme, mais utilise la technologie Rapid Air. Celle-ci repose sur une résistance de 1700 W combinée à un ventilateur qui diffuse la chaleur rapidement dans la cuve, sans option de vitesse lente.

Fonctions spéciales 8 préréglages

cuisson et réchauffage de frites surgelées, patates

douces, steaks, crevettes, gâteaux et légumes Capacité 5.6 L Compatibilité lave-vaisselle Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle Poids 5.2 kg Largeur / Hauteur / Profondeur (en cm) 36, 33, 36 Garantie 2 ans

Les plus La fenêtre pour surveiller la cuisson,

Le prix,

La cuve de 5.6 L, idéale pour les familles,

Technologie Philips. Les moins Obligé d’ouvrir la cuve pour mélanger à mi-cuisson.

