L’Air Fryer Philips noté 4,6 étoiles est à moitié prix sur Amazon

L’Airfryer se présente comme une alternative à la friture et à la cuisson traditionnelle au four, en éliminant la nécessité d’ajouter des graisses tout en préservant la gourmandise. Pour ceux qui hésitent encore, nous avons déniché une offre spéciale qui pourrait bien vous faire sauter le pas.

Peut-être avez-vous vu passez le tout nouvel Air Fryer Philips à double cuve ? Si ce nouveau bijou vient enrichir la gamme de la marque néerlandaise, les autres, déjà bien implantés sur le territoire, ont tout pour vous séduire.

L’Air Fryer est un appareil révolutionnaire parfait pour ceux qui souhaitent manger sainement sans sacrifier la gourmandise. Si vous êtes prêt à tester la cuisson à air chaud, l’offre actuelle sur le modèle Air Fryer Philips XL est faite pour vous.

Amazon propose une promotion exceptionnelle : une réduction de 47% sur la friteuse sans huile Philips. Voici tous les détails de cette opportunité à ne pas manquer.

Air Fryer Essential XL Philips : le choix d’Amazon est à -47%

En ce moment chez Amazon, l’Air Fryer Essential XL de Philips est à l’honneur avec une offre exceptionnelle : il est disponible au prix attractif de 99,99€, contre 189,99€ habituellement. Vous bénéficiez ainsi d’une réduction de 47%, soit une économie de 90€ !

Avec sa capacité de 6,2 litres, vous pourrez faire des frites pour toute la famille ! Et si vous craignez de manquer d’inspiration en cuisine, ne vous inquiétez pas.

Philips a pensé à tout. Votre nouvel allié culinaire est accompagné de l’application HomeID/NutriU, que vous pouvez télécharger facilement. Cette application vous donne accès à une multitude de recettes personnalisées et délicieuses.

Air Fryer Essential XL de Philips : la reine des friteuses sans huile ?

L’Air Fryer Essential XL de Philips s’impose comme une révolution dans l’univers des friteuses sans huile, alliant technologie de pointe et commodité pour les amateurs de cuisine saine. En tant que modèle phare de la gamme Air Fryer de Philips, elle promet une cuisson parfaite avec une utilisation minimale d’huile. Mais ce n’est pas tout ! Elle offre aussi des fonctionnalités innovantes et un design élégant.

Une technologie de cuisson avancée

La technologie Rapid Air de Philips est au cœur de l’Air Fryer Essential XL. Cette technologie unique permet de faire circuler l’air chaud à grande vitesse autour des aliments, garantissant une cuisson uniforme et croustillante à chaque fois. Fini les compromis entre goût et santé : cette friteuse permet de réduire l’apport en matières grasses de vos plats préférés jusqu’à 90 %, tout en conservant leur saveur et leur texture croustillante.

Capacité et polyvalence

Avec une capacité de 6,2 litres, l’Essential XL est parfaite pour les familles nombreuses ou pour préparer des repas copieux en un seul cycle. Elle n’est pas seulement destinée à frire. Elle excelle également dans la cuisson, le rôtissage et même la pâtisserie !

Des frites dorées aux légumes rôtis, en passant par les gâteaux moelleux, cette friteuse sait tout faire. Son panneau de commande numérique intuitif offre une multitude de programmes préconfigurés, rendant son utilisation simple et accessible à tous.

Design et praticité

Philips a conçu l’Essential XL en pensant à l’utilisateur. Son design compact et élégant s’intègre parfaitement dans n’importe quelle cuisine. De plus, elle est équipée de pièces détachables compatibles avec le lave-vaisselle, ce qui facilite grandement le nettoyage. Son panier QuickClean doté d’une grille amovible antiadhésive permet de minimiser les résidus alimentaires et assure une hygiène optimale après chaque utilisation.

Des fonctionnalités supplémentaires appréciables

L’Essential XL est également dotée d’une fonction de maintien au chaud, très pratique pour les repas en plusieurs services ou pour garder les plats à la bonne température jusqu’à ce que vous soyez prêt à les déguster. De plus, l’application NutriU offre une multitude de recettes et de conseils pour tirer le meilleur parti de votre friteuse, que vous soyez plutôt Cauchemar en cuisine ou Top Chef !

