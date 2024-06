L’un des meilleurs Air Fryer du marché profite d’une belle réduction ce week-end

Récemment introduite en France, la marque Ninja ambitionne de révolutionner le secteur des petits appareils électroménagers de cuisine, en particulier celui de l’Air Fryer. Parmi les modèles proposés, on retrouve l’AF100EU, la friteuse sans huile la plus abordable de la marque.

Pour les amateurs de cuisine souhaitant acquérir une friteuse à air de qualité sans dépasser leur budget, la Fnac propose actuellement une offre très intéressante. Cependant, cette promotion risque de ne pas rester longtemps : c’est donc le moment idéal de sauter sur l’occasion !

Air Fryer XL de Ninja : la friteuse à air à moins de 80€ sur la Fnac

L’Air Fryer XL (AF100EU) est une friteuse sans huile équipée d’un tiroir. Avec une puissance de 1550 W, elle offre quatre modes de cuisson : frire, rôtir, réchauffer et déshydrater. Selon la marque Ninja, son panier de 3,8 litres permet de préparer jusqu’à 6 portions ou 900 grammes de frites. Pour obtenir ce nouvel appareil dans votre cuisine, la Fnac vous propose une offre en ce moment. Habituellement proposée au prix de 95,99€, la friteuse à air Ninja est actuellement à 79,99€ sur le site.

Sachez qu’en achetant ce modèle, vous bénéficiez de la livraison express gratuite. Il arrive donc en moins de deux jours chez vous ! Vous pouvez également le récupérer directement en magasin.

ACHETEZ le Air Fryer XL de Ninja

A lire aussi Avoir des frites croustillantes au Air Fryer : 9 astuces incontournables

L’ Air Fryer Ninja AF100EU : la friteuse à air la plus abordable de la marque vaut-elle le coup ?

Très similaire à l’Air Fryer Max du même fabricant, y compris dans ses dimensions de 34 x 28 x 34 cm malgré une capacité inférieure, cette friteuse sans huile se distingue par sa finition brillante et, surtout, par son panneau de commande.

Ce dernier présente un peu moins de boutons, ce qui se traduit par un nombre réduit de fonctions disponibles. Il comprend un bouton pour chacun des quatre programmes proposés (contre six pour l’Air Fryer Max), ainsi que des boutons pour l’allumage, le lancement et l’interruption de la cuisson, sans oublier ceux permettant d’ajuster la température et la durée de cuisson.

Il est important de mentionner que l’Air Fryer ne dispose pas d’un mode manuel complet et il est nécessaire de sélectionner une fonction avant de pouvoir ajuster la température, qui varie selon le mode choisi : par exemple, de 150 à 210 °C en mode Air Fryer, ou de 120 à 210 °C en mode Roast. De plus, Ninja n’a pas inclus de fonctionnalité permettant une programmation à l’avance.

PROFITEZ DE -17% sur le Air Fryer Ninja

En termes de capacité, Ninja affirme que l’appareil peut cuisiner pour 6 personnes, bien que cela convienne plutôt à de petits mangeurs. Avec une cuve d’un diamètre de 21 cm et une hauteur de 11 cm, il ne faut pas s’attendre à pouvoir rôtir de grosses pièces de viande.

De plus, il est presque toujours recommandé d’utiliser le plateau de cuisson fourni, qui se place au fond de la cuve, réduisant ainsi la hauteur disponible à 8 cm. Ce plateau facilite la circulation de l’air chaud sous les aliments et empêche ceux-ci de baigner dans l’huile, même s’il est toujours préférable d’en ajouter un peu, même avec une friteuse dite « sans huile ».

L’Air Fryer le plus abordable de Ninja se révèle être étonnamment le plus performant. Les températures demandées sont atteintes rapidement et maintenues avec précision. Bien que l’Air Fryer (AF100EU) propose moins de fonctionnalités que ses comparses avec une plage de température plus étendue, sa fonction « Déshydrater » constitue un avantage notable. La seule véritable limitation semble être la capacité de la cuve, ce qui pourrait ne poser problème qu’aux familles nombreuses.

OFFREZ-VOUS un Air Fryer à moins de 80€