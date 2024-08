L’Air Fryer 10-en-1 de Ninja noté 4,7 est en promo pour quelques jours sur Amazon

Vous hésitez entre l’Air Fryer et le Cookeo, ou même les deux ? Et si on vous disait qu’avec Ninja, vous pouvez avoir toutes ces fonctionnalités et bien plus dans un seul appareil ? Et le tout à un prix bien plus compétitif que les autres options du marché.

Que ce soit l’Air Fryer, le Cookeo, ou encore le Thermomix, ces appareils sont incontournables dans nos cuisines. Cependant, acheter chacun d’eux peut rapidement devenir onéreux et encombrer votre espace. C’est là qu’intervient Ninja avec son Air Fryer.

Ninja propose un appareil multifonction 10-en-1 qui permet de cuire à la vapeur, griller, rôtir, cuire au four, saisir, mijoter et bien d’autres modes de cuisson. Actuellement, Amazon offre une promotion intéressante sur ce produit, vous permettant d’en profiter à un prix avantageux.

Ninja Speedi 10-en-1 à moins de 200€ sur Amazon

Bien que ce produit soit généralement proposé à 249,99€ sur la plupart des sites, Amazon le propose à un prix bien plus attractif. En effet, le Ninja Speedi 10-en-1 y est disponible pour 199,99€, soit une réduction de 20%. Une belle économie pour un appareil de cette qualité.

ACHETEZ le Ninja Speedi sur Amazon

L’Air Fryer, le Cookeo, et autres cuiseurs rapides vous permettent de réaliser des économies non seulement sur l’achat de plusieurs produits, mais aussi en évitant l’encombrement de votre cuisine avec plusieurs appareils. C’est particulièrement avantageux pour les petites cuisines ou les appartements où l’espace est limité.

A lire aussi Notre test de l’Air Fryer Cosori : la friteuse sans huile idéale

Ninja Speedi 10-en-1 : l’appareil multifonction par excellence ?

Les fonctionnalités du Ninja Speedi 10-en-1

Le Ninja Speedi 10-en-1 offre une gamme impressionnante de fonctionnalités, rendant la cuisine plus rapide et plus agréable.

Cuisson vapeur-frire sans huile : pour donner du croustillant à vos légumes cuits à la vapeur.

Cuisson vapeur-four : pour des légumes grillées et croquants.

: pour des légumes grillées et croquants. Cuisson vapeur : pour des poissons ou des légumes tendres sans matière grasse.

Cuisson lente : idéal pour les plats mijotés et les ragoûts.

Cuisson rapide : pour des repas près en moins de 15 minutes.

Gril : pour des viandes parfaitement grillées.

Sauté : pour les sautés et les plats rapides.

Cuisson au four : permet de cuire des gâteaux, des pains et plus encore.

Déshydratation : idéal pour les snacks sains comme les chips de fruits.

Air Fryer : frire sans huile.

PROFITEZ DE -20% sur le Speedi Ninja

Grâce à ses technologies avancées, le Ninja Speedi permet de réduire considérablement le temps de cuisson. Par exemple, sa fonction de cuisson rapide permet de préparer des repas complets en moins de 15 minutes. Cet appareil utilise une combinaison de vapeur et d’air chaud pour préparer vos repas, avec deux éléments chauffants : l’un situé sous le récipient et l’autre dans le couvercle, accompagné d’un ventilateur.

Ces éléments peuvent fonctionner indépendamment en fonction du mode de cuisson choisi. Avec une puissance de 1760 watts et une capacité de 5,7 litres, il est conçu pour préparer des repas pour jusqu’à quatre personnes.

Les plus Gain de temps,

Polyvalence,

Facilité d’utilisation,

Économie d’espace. Les moins Pas de cuisson sous pression,

Pas de poignée sur la cuve.