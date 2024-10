Un Air Fryer Ninja 9,5L à moins de 210€ ? C’est possible sur Amazon

Voilà une offre qui paraissait difficile à croire : obtenir la friteuse sans huile Ninja Double Stack XL à prix raisonnable. Et pourtant, Amazon l’a fait !

Ce n’est plus un secret pour personne, les produits Ninja cartonnent sur le marché. Et à raison. Leurs friteuses sans huile font partie des meilleures. Et si vous pensiez qu’il ne vous restait plus de place dans votre cuisine pour investir, la Double Stack XL pourrait vous faire changer d’avis. En promotion à moins de 210€ sur Amazon, c’est tout simplement du pain béni.

Le Air Fryer double tiroir de Ninja à -23% sur Amazon

On connaît tous le problème des cuisines encombrées, mais le Ninja Double Stack XL est là pour vous simplifier la vie.

Avec son design compact (30 % plus fin que la version AF400), il vous permet de cuisiner jusqu’à 9,5 litres de bons petits plats, soit l’équivalent de 8 portions. Et tout ça en restant discret sur votre plan de travail.

Et le meilleur dans tout ça ? Il est jusqu’à 55 % plus rapide qu’un four classique. Fini le ventre qui gargouille et l’attente interminable : vos frites sont prêtes en un clin d’œil.

Vous êtes séduit ? Il est maintenant disponible pour seulement 209,00 € au lieu de 269,99 € sur Amazon. Soit une économie de 23 % sur un appareil déjà plébiscité par des milliers d’utilisateurs.

Numéro 1 des ventes et pour cause : des atouts en pagaille

Avec 6 fonctions de cuisson (Max Crisp, Frire sans huile, Rôtir, Cuire au four, Réchauffer, Déshydrater), il fait tout pour vous. Et en plus d’être ultra-polyvalent, il est également économe en énergie : jusqu’à 55 % d’énergie en moins qu’un four traditionnel.

Adieu la culpabilité, bonjour les économies ! En plus, il permet de cuisiner avec 75 % de matières grasses en moins grâce à la technologie Air Fry. Vous pouvez donc vous régaler tout en prenant soin de votre santé.

Une friteuse double, c’est deux fois plus de possibilités !

Grâce à ses 4 niveaux de cuisson répartis sur 2 tiroirs et 2 grilles, la Ninja Double Stack XL vous permet de tout cuire en une seule fois. Des frites croustillantes aux légumes rôtis, en passant par des filets de poulet bien dorés, tout est possible ! Et les ventilateurs arrière garantissent une cuisson homogène sur chaque niveau. Bref, vous pouvez tout cuisiner sans faire de compromis sur le goût.

Facile à vivre, facile à nettoyer

Les petites corvées ménagères, on n’en veut pas. Heureusement, la Ninja Double Stack XL a tout prévu : ses pièces sont résistantes au lave-vaisselle. Avec une note de 4,6 sur 5 et plus de 20 000 avis clients dithyrambiques, ce n’est pas un hasard si elle est #1 des ventes sur Amazon.

Pourquoi la Ninja Double Stack XL est un must-have ?

Avec sa grande capacité, ses multiples options de cuisson, et sa simplicité d’utilisation, le Air Fryer Ninja Double Stack XL est devenu un incontournable sur le marché. C’est maintenant le moment idéal de vous faire plaisir avec 23 % de réduction sur Amazon.