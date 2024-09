L’Air Fryer multicuiseur 9-en-1 de Ninja profite d’une grosse réduction sur Amazon

L’Air Fryer Ninja Foodi MAX est l’un des plus complets du marché et profite actuellement d’une très belle promo sur Amazon le faisant chuter sous les 180€.

Tout votre entourage a fini par céder à la frénésie des Air Fryers et vous cherchez enfin à vous équiper ? Ninja a forcément dû apparaître dans vos recherches. Leader du marché avec ses différentes friteuses sans huile, la marque propose aujourd’hui son multicuiseur/Air Fryer star à -31% : de quoi acheter un des meilleurs appareils à prix réduit.

L’Air Fryer Ninja en Foodi MAX à « seulement » 179€

Habituellement vendu pour 259,99€, l’Air Fryer Ninja Foodi MAX chute en ce moment à 179,99€ sur Amazon en profitant d’une belle réduction de 80€ !

Pourquoi acheter le Ninja Foodi MAX ?

Ce modèle offre la possibilité de cuire sous pression tout en intégrant les fonctionnalités d’une friteuse et d’une rôtisseuse. Et si on vous parlait d’un appareil 2 en 1, la marque promet un 9 en 1 !

Le Ninja Foodi vous offre le choix entre 9 programmes de cuisson automatiques, vous permettant de réaliser une multitude de plats allant de la cuisson sous pression à la friture à air, en passant par :

le mijotage ,

, la cuisson vapeur ,

, le sauté ,

, la cuisson au four ,

, le grill ,

, la déshydratation,

la préparation de yaourts.

Avec TenderCrisp, vos plats deviennent tendres et juteux en un temps réduit jusqu’à 70% par rapport aux méthodes conventionnelles. Vous pourrez ensuite dorer et faire croustiller vos aliments grâce à un simple changement de couvercle. Cette fonctionnalité est parfaite pour rôtir à la perfection un poulet entier de 3 kg, de quoi satisfaire jusqu’à 6 personnes.

Programmes de cuisson Maintien au chaud, Multi-fonctions, Poisson, Frites, Légumes, Viande, Vapeur, Four

Cuve amovible Oui Puissance 1760 W Capacité du bol 7.5 l Température maximale 260 °C Profondeur / Largeur /Hauteur (en cm) 38 / 42 / 35 Poids 11.3 kg Durée de la garantie légale 2 ans

