Le Air Fryer Ninja Foodi DualZone profite d’une belle promotion sur Boulanger

Envie de déguster un bon poulet du dimanche avec ses frites ? Le Air Fryer Ninja Foodi DualZone est là pour vous aider. Point bonus : il est actuellement à prix réduit sur Boulanger.

Le Ninja Foodi DualZone est le choix idéal pour ceux qui cherchent à cuisiner de manière saine. Avec un volume généreux de 7,6 L et une capacité de cuisson de 2,0 kg de frites fraîches, elle est parfaite pour les repas en famille ou entre amis. Et si vous vouliez vous procurer un Air Fryer à deux cuves, sachez qu’il est actuellement à -21% sur Boulanger.

Le Air Fryer Ninja Foodi DualZone à -21% sur Boulanger

Actuellement, la friteuse sans huile NINJA Foodi DualZone est proposée au prix exceptionnel de 159,00€, contre un prix de référence de 199,99€, soit une réduction de 21%. C’est l’occasion rêvée pour vous équiper d’un appareil de cuisine performant, idéal pour préparer des plats sains et savoureux.

ACHETEZ le Ninja Foodi DualZone

La Ninja Foodi DualZone est disponible avec une livraison rapide, vous permettant de commencer à cuisiner un bon poulet du dimanche le plus rapidement possible. N’attendez pas trop longtemps, car les stocks peuvent s’épuiser rapidement avec une offre aussi intéressante. De plus, avec une garantie de qualité Ninja, vous pouvez acheter en toute confiance.

Pourquoi choisir la NINJA Foodi DualZone ?

Ce Air Fryer se distingue par ses caractéristiques qui en font un choix incontournable :

Cuve amovible : le nettoyage est un jeu d’enfant ! La cuve amovible vous permet de la laver facilement après chaque utilisation, rendant votre expérience culinaire encore plus agréable.

Cuisson saine : avec la possibilité de cuire vos aliments avec une cuillère d’huile ou même sans huile, vous pouvez déguster vos plats préférés tout en préservant votre santé. Finies les fritures grasses et les calories superflues !

Flexibilité : les deux tiroirs permettent de réaliser plusieurs préparations simultanément. Par exemple, vous pouvez cuire des frites dans un tiroir et des légumes dans l’autre, avec des temps et températures différents. Une fonctionnalité idéale pour les repas en famille ou les dîners entre amis.

Facilité d’utilisation : grâce à ses programmes prédéfinis, il suffit de sélectionner le bon mode de cuisson et de laisser la friteuse faire le reste. Fini le stress de devoir surveiller vos plats en permanence.

PROFITEZ DE -21% sur Boulanger

Il est doté de 6 programmes prédéfinis, ce qui facilite la cuisson de divers aliments. Que vous souhaitiez préparer des frites, des légumes rôtis ou même des viandes, il vous suffit de sélectionner le programme approprié et de laisser la machine faire le reste. De plus, son thermostat réglable de 40°C à 240°C vous permet d’adapter la cuisson à vos besoins spécifiques, vous garantissant ainsi une cuisson parfaite à chaque fois.