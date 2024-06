Un grand Air Fryer qui prend peu de place : le pari gagnant pour les petites cuisines ?

Les Air Fryers gagnent en popularité tous les jours ! Ces friteuses sans huile ont révolutionné nos cuisines… sauf qu’ajouter un nouvel appareil n’est pas toujours simple ! Ninja a peut-être trouvé la solution.

Comment intégrer un Air Fryer dans votre cuisine ? Que ce soit dans un grand appartement ou dans un studio, la question de l’espace qu’occupera une machine doit toujours se poser.

Et si vous hésitiez encore à faire l’acquisition d’une friteuse sans huile pour cette raison, Ninja, la marque star dans le domaine, vient peut-être de trouver la solution que vous espériez avec la Friteuse sans huile Ninja Double Stack XL (SL400EU).

Un Air Fryer à double cuve pour les petits espaces

Pour concilier ce qui semble impossible sur le papier, Ninja a repensé sa manière d’agencer les deux cuves qui composent habituellement les Air Fryers de ce genre.

Au lieu de les placer horizontalement et d’obtenir un rectangle imposant sur le plan de travail, Ninja les a positionnées l’une sur l’autre. Ce simple changement permet à cet Air Fryer de bénéficier de deux espaces de cuisson de 4,75 L chacun pour des dimensions de 38,5 cm x 28 cm x 47 cm.

En plus de sa grande contenance, cet Air Fryer est également pensé pour diviser vos cuissons facilement. Cela peut se faire en utilisant, bien évidemment, les deux cuves pour cuire 2 plats différents en même temps, mais aussi en utilisant les grilles !

En effet, chaque compartiment peut être équipé d’une grille qui sépare la cuve en deux et rend alors la cuisson de 4 plats en simultané possible.

Pourquoi choisir un Air Fryer plutôt qu’un mini four ?

Les Air Fryers sont régulièrement mis en avant pour leur capacité à cuire sans ajouter de matière grasse (ou seulement très peu). Mais il existe également d’autres arguments qui font des friteuses sans huile un bien meilleur parti que le mini four.

La vitesse de cuisson : cet Air Fryer cuit en moyenne 55% qu’un four à convection naturelle.

: cet Air Fryer cuit en moyenne 55% qu’un four à convection naturelle. La consommation électrique est plus faible qu’avec un four traditionnel.

qu’avec un four traditionnel. Une utilisation simple de tous les boutons : l’Air Fryer dispose de nombreux modes cuissons facilement identifiables permettant de cuire parfaitement chaque type d’ingrédient. Là où les symboles du four sont souvent cryptiques et bon nombre de cuisinier en herbe se contente d’un seul mode.

Bien sûr, les fours traditionnels ne sont pas dénués d’intérêt et restent plus efficaces pour la cuisson des gâteaux ou de grands plats en sauce, mais les Air Fryers représentent de plus en plus une alternative économique à ses appareils de cuisine.