L’Air Fryer Easy Fry Mega de Moulinex passe sous la barre des 100€ sur Amazon

Si vous n’avez pas encore cédé à la tentation Air Fryer, vous devriez être séduit par cette offre. Sur Amazon, l’Easy Fry Mega de Moulinex est à moins de 100€.

Grâce à cette offre à durée limitée, profitez d’une réduction de 38% sur ce modèle qui combine grande capacité (7,5 litres) et technologie française. Vous pourrez ainsi cuisiner des plats savoureux pour toute la famille tout en réduisant votre consommation d’huile.

-33% sur l’Easy Fry Mega de Moulinex sur Amazon

Amazon propose une offre à durée limitée sur la friteuse sans huile Moulinex Easy Fry Mega, disponible à seulement 99,99€ au lieu de 159,99€.

Déjà très appréciée, cette friteuse est notée 4,7/5 sur Amazon. Avec une capacité de 7,5 litres, elle peut préparer des portions généreuses pour jusqu’à 8 personnes.

La Moulinex Easy Fry Mega se distingue par son format compact tout en offrant une capacité très généreuse.

Cette offre est à durée limitée, ne tardez pas trop à en profiter !

Pourquoi choisir la Moulinex Easy Fry Mega ?

L’Air Fryer Moulinex Easy Fry Mega n’est pas celui qu’on voit le plus sur le devant de la scène, pourtant il est un atout de taille pour préparer des repas familiaux ou pour faire de batch cooking.

Capacité familiale de 7,5 litres : vous pouvez préparer des repas pour 8 personnes. Très rare sur les Air Fryers.

: vous pouvez préparer des repas pour 8 personnes. Très rare sur les Air Fryers. Cuisson précise : le Easy Fry Mega propose 8 programmes prédéfinis tels que des frites, du poulet, des gâteaux, et bien plus encore. Il inclut également un mode manuel permettant de régler la température (de 80°C à 200°C) et le temps de cuisson (jusqu’à 60 minutes).

: le Easy Fry Mega propose 8 programmes prédéfinis tels que des frites, du poulet, des gâteaux, et bien plus encore. Il inclut également un mode manuel permettant de régler la température (de 80°C à 200°C) et le temps de cuisson (jusqu’à 60 minutes). Gain de temps et d’énergie : il consomme jusqu’à 70% moins d’énergie qu’un four traditionnel et cuit jusqu’à 37% plus rapidement.

: il consomme jusqu’à 70% moins d’énergie qu’un four traditionnel et cuit jusqu’à 37% plus rapidement. Nettoyage facile : le panier de cuisson est entièrement compatible avec le lave-vaisselle et possède un revêtement antiadhésif.

: le panier de cuisson est entièrement compatible avec le lave-vaisselle et possède un revêtement antiadhésif. Engagement de réparabilité de 15 ans : Moulinex s’engage à fournir des pièces détachées pendant 15 ans. C’est un choix écologique qui s’inscrit dans une démarche durable.

Avec son application My Moulinex, vous pouvez découvrir des recettes adaptées à vos envies et à vos ingrédients disponibles. Planifiez vos repas et créez des listes de courses simplement depuis l’application, ce qui rend l’utilisation de la friteuse encore plus pratique au quotidien.

PROFITEZ DE -33% sur le Easy Fry Mega

Il faut aussi prendre en compte que Moulinex est une marque française très réputée dans le monde de la cuisine. Elle fait sensation notamment avec son Cookeo. Mais ses différents Air Fryers ne sont pas en reste non plus. Pour avoir tester plusieurs appareils de la marque, nous ne sommes clairement pas déçus !