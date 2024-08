L’Air Fryer de Moulinex est à un prix imbattable sur Amazon

Moulinex règne en maître dans la cuisine. Après son célèbre Cookeo, la marque s’est lancée sur le marché du Air Fryer. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a réussi ! Pour profiter de sa qualité à petit prix, rendez-vous sur Amazon.

Si vous êtes à la recherche d’une friteuse sans huile qui allie efficacité et polyvalence, cette offre spéciale pourrait bien être ce qu’il vous faut. Actuellement, Amazon propose une réduction de 45% sur la Moulinex Easy Fry Digital XL. Elle combine la fonction friteuse sans huile et gril, un combo plus que gagnant.

Le Air Fryer Moulinex Easy Fry Digital XL est à -45% sur Amazon

En ce moment, Amazon propose la Moulinex Easy Fry Digital XL à un prix particulièrement attractif. Habituellement, ce type de friteuse sans huile de grande capacité est proposé à 129,99€ sur les sites concurrents, mais cette promotion vous permet de l’acquérir à seulement 71,50€. Soit 45% moins cher que partout ailleurs.

ACHETEZ le Moulinex Easy Fry Digital XL

Une occasion en or pour s’équiper d’un appareil de qualité à moindre coût. De plus, avec Amazon, la livraison est rapide et gratuite, ce qui vous permet de recevoir votre friteuse directement chez vous, prête à être utilisée.

Moulinex Easy Fry Digital XL : un appareil incontournable ?

Le Moulinex Easy Fry Digital XL n’est pas une simple friteuse sans huile. Elle est dotée de fonctionnalités avancées qui en font un appareil de cuisson polyvalent, adapté à divers types de plats. Grâce à ses 8 programmes automatiques, vous pouvez choisir facilement le mode de cuisson en fonction de vos besoins : frites, grillades, rôtis, et bien plus encore. Son écran tactile intuitif permet une prise en main facile et rapide.

Ce modèle se distingue par son grand panier de 4,2 litres, ce qui est idéal pour les repas en famille ou entre amis. La technologie sans huile vous permet de cuisiner avec peu ou pas d’huile, réduisant ainsi les graisses tout en conservant le goût et la texture croustillante des aliments. De plus, la fonction de gril intégrée offre une polyvalence supplémentaire, vous permettant de préparer une grande variété de plats.

ÉCONOMOSEZ 45% sur l’Air Fryer Moulinex

Le design moderne et compact de la friteuse s’intègre parfaitement dans toutes les cuisines, et son entretien est simplifié grâce à son panier amovible et compatible avec le lave-vaisselle. L’arrêt automatique est une fonctionnalité très pratique qui vous permet à la fois de retourner vos aliments à mi-cuisson ou de ne pas avoir à être à côté de l’appareil une fois la cuisson terminée.