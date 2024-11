Le Air Fryer double cuve 11L Moulinex s’offre une baisse prix sur Boulanger

Que vous soyez déjà adepte des appareils Moulinex ou que vous découvriez cette marque, c’est le moment où jamais de vous procurer le Easy Fry Dual XXL. Cet Air Fryer très apprécié des consommateurs est actuellement en promotion sur Boulanger.

Depuis des décennies, Moulinex incarne l’excellence française dans le domaine de l’électroménager. Cette marque iconique est dans toutes les cuisines avec des produits qui allient innovation, qualité et simplicité d’usage. Parmi ses créations phares, on retrouve le fameux Cookeo, compagnon idéal des repas savoureux et rapides. Aujourd’hui, Moulinex fait un pas de plus vers une cuisine saine avec l’Easy Fry Dual XXL 11L.

Actuellement proposé à -28 % sur le site de Boulanger, cet appareil est une véritable aubaine pour tous ceux qui souhaitent cuisiner différemment.

Le Air Fryer 11L de Moulinex à -28% sur Boulanger

La friteuse sans huile Easy Fry Dual XXL 11L est donc disponible chez Boulanger pour seulement 179,99 € au lieu de 249,99€.

À ce prix réduit, elle devient une option particulièrement attractive pour les familles qui souhaitent cuisiner de manière plus saine. Grâce à sa capacité XXL, elle répond parfaitement aux besoins de ceux qui préparent des repas copieux sans y passer des heures. Que ce soit pour toute la famille, pour du batch cooking ou pour des invités.

Avec cette réduction exclusive, c’est le moment idéal pour découvrir (ou redécouvrir) la cuisine sans huile et profiter des économies que cela peut engendrer au quotidien.

Pourquoi vous allez adorer ce Air Fryer de Moulinex ?

Moulinex, marque française de référence dans le domaine de l’électroménager, propose des produits robustes et performants, pensés pour durer. L’Easy Fry Dual XXL reflète parfaitement cette philosophie et saura répondre aux besoins de tous ceux qui aiment cuisiner.

Une grande capacité pour les repas en famille

Avec sa capacité généreuse de 11 litres, cette friteuse est parfaite pour les familles nombreuses ou les repas partagés. Vous pouvez cuire jusqu’à 1,4 kg de frites fraîches en une seule fois, soit suffisamment pour régaler tous vos invités sans avoir à faire plusieurs fournées.

Deux bacs indépendants pour une cuisine flexible

L’Easy Fry Dual XXL est équipée de deux bacs distincts : un tiroir XL et un tiroir standard (5,2 L et 3,1 L). Cette disposition permet de cuisiner simultanément deux types d’aliments sans mélange de saveurs, par exemple des légumes grillés dans un bac et du poulet dans l’autre. Vous pouvez ainsi réaliser un repas complet en une seule cuisson, pratique pour gagner du temps et offrir des plats variés.

Sachez également que les cuissons et le temps peuvent être différents entre les deux bacs. Par exemple : 160° et 10 minutes d’un côté pour 200° et 20 minutes de l’autre.

Une cuisson saine et maîtrisée

La technologie de circulation d’air chaud permet une cuisson homogène sans ou avec très peu d’huile, pour des aliments croustillants et légers. Avec un thermostat ajustable de 40°C à 200°C, l’appareil s’adapte à une variété de recettes, des plats classiques aux créations plus originales.

Entretien simplifié

Finies les heures passées à nettoyer ! Les bacs amovibles de l’Easy Fry Dual sont compatibles avec le lave-vaisselle, vous facilitant la vie et vous permettant de profiter pleinement de vos repas sans le l’inconvénient de la vaisselle derrière.

Une marque française de confiance

Moulinex est depuis longtemps un acteur majeur de l’électroménager en France. Avec des produits innovants et fiables comme le Cookeo ou cet Air Fryer, elle continue de prouver son engagement envers des produits de qualité, pensés pour simplifier la vie de ses utilisateurs.

