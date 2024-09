L’excellent Air Fryer Philips est (presque) à moitié prix en ce moment

L’Air Fryer L Serie 3000 de Philips profite d’une très belle réduction de 45,46% sur Cdiscount mais pour très peu de temps seulement.

Votre entourage s’est progressivement équipé d’un Air Fryer et vous en fait la pub au quotidien ? Alors si vous voulez céder à la mode des friteuses sans huile à moindre coût, le modèle Philips Airfryer L série 3000 profite d’une très belle réduction qui le fait passer de 109,99€ à 59,99€ sur Cdiscount !

Offre exclusive sur Cdiscount : -45% sur l’Air Fryer L de Philips

Cette promotion est l’une des meilleures que vous puissiez trouver en ce moment. L’Air Fryer L HD9200/90 Série 3000 de Philips est vendu à 59,99€ seulement, comparé au prix d’origine de 109,99€ (disponible sur le site de Philips). C’est une belle réduction de 45 %.

De plus, pour les abonnés à Cdiscount à Volonté, la marque vous propose une livraison gratuite dès le lendemain pour que vous puissiez rapidement commencer à cuisiner sainement avec votre nouvel Air Fryer.

Philips Air Fryer HD9200/90 : un des meilleurs sur le marché ?

Le Philips Air Fryer L série 3000 fait partie des leaders du marché des friteuses sans huile. Cet appareil polyvalent et innovant séduit de plus en plus de consommateurs grâce à ses multiples avantages.

Technologie Rapid Air : grâce à la circulation rapide de l’air chaud, les aliments sont cuits de manière homogène, offrant un rendu croustillant à l’extérieur et tendre à l’intérieur, avec peu ou pas d’huile.

: grâce à la circulation rapide de l’air chaud, les aliments sont cuits de manière homogène, offrant un rendu croustillant à l’extérieur et tendre à l’intérieur, avec peu ou pas d’huile. Capacité généreuse : avec une capacité de 4,1 litres , il est idéal pour les familles ou les repas entre amis, permettant de préparer jusqu’à 4 portions en une seule fois.

: avec une capacité de , il est idéal pour les familles ou les repas entre amis, permettant de préparer jusqu’à 4 portions en une seule fois. Cuisinez sans odeurs : contrairement aux friteuses classiques, cet Air Fryer réduit considérablement les odeurs de friture dans votre cuisine.

: contrairement aux friteuses classiques, cet Air Fryer réduit considérablement les odeurs de friture dans votre cuisine. Facile à nettoyer : le panier et la grille sont compatibles avec le lave-vaisselle, ce qui rend le nettoyage après utilisation simple et rapide.

: le panier et la grille sont compatibles avec le lave-vaisselle, ce qui rend le nettoyage après utilisation simple et rapide. Multifonction : ce n’est pas qu’une simple friteuse. Vous pouvez l’utiliser pour griller, rôtir, cuire au four et même réchauffer vos plats.

: ce n’est pas qu’une simple friteuse. Vous pouvez l’utiliser pour griller, rôtir, cuire au four et même réchauffer vos plats. Température ajustable et minuterie : vous pouvez ajuster la température selon vos besoins (de 80 à 200°C) et programmer le temps de cuisson jusqu’à 60 minutes.

: vous pouvez ajuster la température selon vos besoins (de 80 à 200°C) et programmer le temps de cuisson jusqu’à 60 minutes. Compact et esthétique : ce modèle au design moderne s’intègre facilement dans toutes les cuisines, même les plus petites, grâce à ses dimensions compactes.

Avec toutes ces fonctionnalités, le Philips Airfryer L série 3000 se distingue comme un excellent choix pour quiconque souhaite cuisiner plus sainement sans sacrifier le goût ou la texture des aliments. De plus, sa simplicité d’utilisation et son efficacité en font un allié précieux pour tous les repas, des frites aux tartes.