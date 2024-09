Le Air Fryer noté 4,3 sur Amazon est à moitié prix pour quelques jours

Vous rêvez de frites croustillantes sans culpabiliser ? Le Air Fryer Joyami XXL est votre nouveau meilleur ami pour cuisiner sans huile mais avec goût. Surtout à ce prix.

Si vous recherchez un appareil capable de transformer vos recettes préférées en version saine et savoureuse, c’est le moment de craquer pour la friteuse à air chaud Joyami XXL. Actuellement, elle est à seulement 61,99 € au lieu de 129,00 €.

Cet appareil est idéal pour cuisiner des plats délicieux sans avoir besoin d’ajouter d’huile. Avec sa grande capacité de 5,7 litres, il convient parfaitement pour une famille nombreuse ou pour régaler plusieurs convives en une seule fournée.

La friteuse à air chaud Joyami XXL à -52 % : une offre à saisir

L’une des raisons pour lesquelles cette friteuse à air chaud Joyami rencontre un tel succès, c’est avant tout son prix. Grâce à la réduction de 52 %, son prix passe de 129,00 € à 61,99 €. C’est une véritable aubaine pour tous ceux qui souhaitent s’équiper avec un appareil de qualité sans exploser leur budget.

ACHETEZ le Air Fryer Joyami XXL

En plus d’être un appareil pratique et polyvalent, cette promotion le rend encore plus attractif. Il est rare de trouver un tel rapport qualité-prix sur le marché (que ce soit chez Philips ou Ninja, les principaux leaders). Alors, si vous envisagez d’adopter un mode de cuisson plus sain et économique, c’est le bon moment pour sauter sur cette occasion.

Que vaut la friteuse à air chaud Joyami XXL ?

Vous vous demandez peut-être ce que cette friteuse à air chaud a de si spécial ? Voici pourquoi elle fait partie des meilleures ventes du moment :

Design moderne et compact : elle trouve facilement sa place sur n’importe quel plan de travail grâce à son design élégant et peu encombrant.

Grande capacité XXL de 5,7 litres : idéale pour une famille nombreuse ou pour préparer des repas en grandes quantités.

: idéale pour une famille nombreuse ou pour préparer des repas en grandes quantités. Fenêtre sur le panier : permet de surveiller la cuisson sans avoir à ouvrir le panier (atout présent sur très peu de modèles sur le marché).

Cuisine sans huile : grâce à sa technologie de circulation d’air chaud, vous pouvez cuisiner des plats croustillants sans une seule goutte d’huile (ou presque).

Facilité d’utilisation : avec ses 8 programmes de cuisson préprogrammés, vous n’aurez plus à deviner les réglages parfaits pour vos recettes préférées.

Température ajustable : la Joyami permet de régler la température entre 80°C et 200°C pour s’adapter à tous types d’aliments.

Écran tactile intuitif : naviguez facilement entre les différentes options grâce à son écran LED.

Nettoyage simplifié : le panier amovible et antiadhésif est compatible avec le lave-vaisselle, ce qui facilite grandement l’entretien.

Cuisson rapide et uniforme : grâce à la circulation d’air chaud à haute vitesse, vos aliments sont cuits rapidement et de manière homogène.