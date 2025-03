Un Air Fryer d’extérieur ? C’est la promesse du prochain produit Ninja

La marque Ninja récidive avec un produit inédit : le Ninja Artisan, un appareil hybride à mi-chemin entre le four à pizza et l’Air Fryer, conçu spécialement pour l’extérieur. Mais ce produit prometteur mérite-t-il vraiment une place sur votre terrasse ? On vous dit tout.

Entre le barbecue, la plancha et récemment le fumoir électrique, je croyais avoir tout vu côté cuisine en plein air. Mais c’était sans compter sur Ninja, qui revient à la charge avec une nouveauté pour le moins originale : le Ninja Artisan, un appareil électrique multi-cuisson spécialement pensé pour l’extérieur. Avec ce nouveau venu, la marque américaine affiche clairement son ambition : combiner pizza maison et frites, le tout sans huile et sans avoir à jongler entre plusieurs appareils.

Mais alors, ce nouveau Ninja peut-il vraiment détrôner nos Air Fryers classiques et autres appareils déjà bien installés dans nos cuisines ? C’est ce que nous allons découvrir.

Un four électrique tout-terrain pensé pour les pizzas (mais pas seulement)

Avec le Ninja Artisan, la promesse est simple : cuire des pizzas artisanales en moins de 3 minutes chrono, grâce à une température pouvant atteindre 370 °C. Le rêve des pizzaïolos amateurs, moi incluse ! Grâce à sa pierre de cuisson intégrée, finis les fonds de pizza détrempés : on obtient une cuisson uniforme, croustillante et digne d’un four traditionnel.

Mais Ninja ne s’arrête pas aux pizzas. L’appareil propose quatre modes de cuisson : pizza, cuisson traditionnelle au four, levée des pâtes (très pratique pour les adeptes du fait maison), et enfin Air Fryer. Clairement, Ninja ne renie pas ses origines et capitalise sur la popularité de ses Air Fryers pour convaincre les adeptes.

Une utilisation extérieure : bonne ou mauvaise idée ?

Originalité de ce modèle : il est conçu spécifiquement pour un usage extérieur. Certifié IPX4, il résiste à la pluie et aux intempéries, ce qui est plutôt rassurant pour les étourdis qui oublient de rentrer leurs appareils après chaque utilisation. Ninja fournit même une housse de protection, ce qui facilite son stockage à l’extérieur.

Mais petite interrogation personnelle : pourquoi réserver exclusivement ce four à un usage extérieur ? Même si la cuisson en terrasse est agréable (surtout avec l’arrivée des beaux jours), on se demande si cette contrainte ne va pas limiter les utilisations potentielles. Surtout qu’avec ses 59 cm de large pour près de 12 kg, il n’est pas question de le déplacer tous les jours entre la terrasse et la cuisine.

Une expérience utilisateur fidèle à Ninja

Comme toujours chez Ninja, tout est pensé pour une prise en main simplissime. L’appareil est doté d’un panneau de commande digital clair et intuitif, avec différents réglages selon le type de pizza (artisanale, New York style, pâte fine ou épaisse…). Les accessoires inclus (pelle à pizza, panier crousti, pierre à pizza) facilitent l’expérience, tout comme la fenêtre transparente pour suivre la cuisson sans ouvrir constamment le four.

Vivement cet été !

Par contre, attention à la consommation électrique. Avec une puissance de 1760 W, l’Artisan consomme un peu plus qu’un Air Fryer classique. Mais, soyons honnêtes, c’est souvent le prix à payer pour une pizza réussie.

Alors, ce Ninja Artisan vaut-il le coup ?

Lancé à partir du mois d’avril à 349,99 €, le Ninja Artisan se positionne clairement comme un appareil premium. Sa polyvalence est séduisante, et son concept extérieur est assez novateur pour attirer l’attention. Toutefois, si vous n’êtes pas du genre à faire régulièrement des soirées pizzas ou des frites sur votre terrasse, vous pourriez trouver l’investissement un peu élevé pour un usage limité.

Personnellement, j’attends avec impatience de le tester pour voir s’il tient toutes ses promesses. Mais une chose est sûre, Ninja réussit à nouveau son pari : intriguer suffisamment pour qu’on ait très envie de passer à table dehors cet été.

Et vous ? Comptez-vous céder à la tentation ? Laissez-nous votre avis en commentaire !