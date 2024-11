Certains Air Fryers divulguent vos données personnelles à la Chine : êtes-vous concerné ?

Les Air Fryers sont devenus incontournables dans nos cuisines. Mais certaines versions connectées, notamment celles de la marque Xiaomi, font aujourd’hui parler d’elles pour une raison bien moins réjouissante : elles pourraient transmettre des données personnelles à des serveurs chinois. Une association de consommateurs alerte, et une question inquiète les utilisateurs : sommes-nous réellement en sécurité avec ces appareils ?

L’Air Fryer, star des cuisines, pourrait-il également jouer le rôle d’espion ? C’est l’inquiétude soulevée par une récente enquête de l’association de consommateurs Wich, révélé par The Guardian. Alors que de plus en plus de foyers s’équipent de ces appareils connectés pour cuisiner plus sainement, certains modèles seraient capables de collecter des données personnelles et de les transmettre à des serveurs basés en Chine.

La marque Xiaomi, réputée pour ses appareils accessibles et ses innovations, est directement visée par cette enquête. Que savons-nous réellement de cette menace pour notre vie privée, et comment savoir si votre Air Fryer est concerné ?

Les Air Fryers connectées sur écoute : plusieurs marques accusées de collecte intrusive de données

Certaines friteuses à air connectées, dont des modèles populaires de Xiaomi, Aigostar, et Cosori, seraient coupables de collecter un large éventail de données personnelles. Plus que de simples données de cuisson, ces appareils connectés s’intéresseraient à des informations allant de la localisation de l’utilisateur à son genre, sa date de naissance, et même l’accès à l’audio du téléphone, soulevant des inquiétudes pour la confidentialité.

Pour arriver à cette conclusion, Which a mené une étude approfondie sur trois modèles d’Air Fryers particulièrement populaires. Les conclusions sont sans appel : non seulement les applications mobiles associées permettent de contrôler la cuisson à distance, mais elles incluent également des trackers publicitaires intégrés de géants comme Facebook, TikTok et Tencent (pour Xiaomi), qui collectent des données de navigation et de localisation. Par ailleurs, certains modèles envoient ces informations vers des serveurs en Chine, et ce, sans transparence totale pour l’utilisateur.

Les marques ont réagi différemment face à cette révélation : Cosori a affirmé respecter les normes européennes de confidentialité, tandis que Xiaomi a assuré ne vendre aucune information à des tiers et se conformer aux réglementations en vigueur. De son côté, Aigostar n’a pas encore répondu aux accusations. Mais face à ces pratiques de collecte de données, beaucoup de consommateurs se demandent si ces friteuses connectées ne cachent pas un risque pour la vie privée, rappelant d’autres scandales impliquant des objets connectés, des montres aux enceintes intelligentes.

En fournissant des informations personnelles, même indirectes, vous vous exposez potentiellement à un profilage publicitaire ciblé, mais aussi, dans certains cas, à des transferts de données vers des serveurs situés à l’étranger, où les réglementations de confidentialité sont moins strictes. Ce phénomène n’est pas unique aux friteuses connectées, mais concerne de nombreux objets du quotidien, des montres aux aspirateurs robots, qui exploitent la connexion aux applications pour capter des informations.

Face à cela, vous pouvez vous protéger en limitant les autorisations d’accès demandées par ces applications. Refuser les autorisations superflues (comme l’accès à l’audio ou à la localisation si elles ne sont pas nécessaires au fonctionnement) est une première étape. Il est aussi conseillé de bien lire les conditions de confidentialité avant d’utiliser un appareil connecté et, lorsque possible, de désactiver les fonctionnalités connectées si elles ne sont pas indispensables.

Pour ceux qui souhaitent limiter leur exposition, choisir des appareils qui respectent explicitement les normes européennes de protection des données, comme le RGPD, peut aussi être une option. Les marques européennes et certaines marques internationales offrent ainsi des garanties supplémentaires en matière de confidentialité, avec des pratiques plus transparentes concernant l’usage des données. Comme Moulinex par exemple.