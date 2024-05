Quel Air Fryer à double cuve acheter : Moulinex, Ninja ou Philips ?

Les marques d’Air Fryer n’hésitent pas à rivaliser d’ingéniosité pour trouver l’appareil qui finira dans votre cuisine. Dans cette quête, les modèles à double panier font leur entrée sur le marché. Mais alors lequel choisir ?

Avec la popularité croissante des friteuses sans huile, ou Air Fryers, de nombreux fabricants proposent désormais des modèles à double panier. Ces appareils permettent de préparer simultanément deux types de plats différents. Grâce à eux, la cuisine devient plus pratique et polyvalente. Parmi les marques les plus reconnues, Moulinex, Ninja et Philips se distinguent par la qualité et l’innovation de leurs produits.

Mais alors quel Air Fryer choisir ? Quel modèle fera votre bonheur ? Si vous hésitez encore, voici quelques astuces pour vous aider à choisir l’Air Fryer à double panier qui répond à vos besoins.

A lire aussi Avoir des frites croustillantes au Air Fryer : 9 astuces incontournables

Moulinex : la qualité française

Moulinex, une marque française renommée pour ses appareils de cuisine, offre des friteuses à air robustes et performantes. Leur modèle double panier, le Moulinex Dual Easy Fry & Grill, se distingue par ses caractéristiques suivantes :

Capacité totale de 8,3 litres : avec un tiroir de 5.2 L pour les pièces volumineuses comme un rôti, et un tiroir de 3.1 L pour les portions individuelles, ce modèle est idéal pour les grandes familles ou les repas entre amis.

: avec un tiroir de 5.2 L pour les pièces volumineuses comme un rôti, et un tiroir de 3.1 L pour les portions individuelles, ce modèle est idéal pour les grandes familles ou les repas entre amis. Polyvalence : en plus de frire, il permet de griller, rôtir et cuire au four.

: en plus de frire, il permet de griller, rôtir et cuire au four. Interface Intuitive : un écran tactile facile à utiliser avec ses 8 programmes prédéfinis, dont une fonction grill unique, il permet de cuisiner une multitude de plats sans surveillance.

: un écran tactile facile à utiliser avec ses 8 programmes prédéfinis, dont une fonction grill unique, il permet de cuisiner une multitude de plats sans surveillance. Technologie de circulation d’air : assure une cuisson uniforme et croustillante avec peu ou pas d’huile.

: assure une cuisson uniforme et croustillante avec peu ou pas d’huile. Contenu : Dual Easy Fry & Grill, plaque gril en fonte intégrée, plaque classique, guide de démarrage rapide, mode d’emploi et une application gratuite.

: Dual Easy Fry & Grill, plaque gril en fonte intégrée, plaque classique, guide de démarrage rapide, mode d’emploi et une application gratuite. Point bonus : Moulinex est connu pour proposer un bon nombre de recettes grâce à son application gratuite. Vous n’aurez aucun mal à cuisiner des repas différents tous les jours.

: Moulinex est connu pour proposer un bon nombre de recettes grâce à son application gratuite. Vous n’aurez aucun mal à cuisiner des repas différents tous les jours. Prix : 185,99€ sur Amazon.

Les utilisateurs apprécient la qualité de construction et la simplicité d’utilisation de Moulinex. Cependant, certains trouvent que la taille imposante peut être un inconvénient pour les cuisines plus petites.

ACHETEZ l’Air Fryer Moulinex

Ninja : l’innovation américaine

Ninja, connu pour ses produits innovants et polyvalents, propose des Air Fryers qui se distinguent par leur technologie avancée. Le Ninja Foodi DualZone est l’un des meilleurs modèles de la marque, avec les caractéristiques suivantes :

DualZone technology : cette fonctionnalité permet de cuisiner deux plats différents à des températures et des durées distinctes. Le point bonus de Ninja. Ce n’est pas toujours possible chez les concurrents.

: cette fonctionnalité permet de cuisiner deux plats différents à des températures et des durées distinctes. Le de Ninja. Ce n’est pas toujours possible chez les concurrents. Capacité totale de 7,6 litres : parfait pour préparer des repas complets en une seule fois. Cependant plus petit que les autres Air Fryers. À savoir qu’il existe un modèle plus grand de 9,5 litres à 249,99€ sur le site de la marque : le Ninja Foodi Max DualZone.

: parfait pour préparer des repas complets en une seule fois. Cependant plus petit que les autres Air Fryers. À savoir qu’il existe un à sur le site de la marque : le Ninja Foodi Max DualZone. Fonctionnalités avancées : des programmes de cuisson prédéfinis, une fonction de maintien au chaud et des options de synchronisation des cuissons.

: des programmes de cuisson prédéfinis, une fonction de maintien au chaud et des options de synchronisation des cuissons. Prix : habituellement à 229,99€ sur le site de la marque, il est actuellement en promotion à 179,99€ sur Boulanger.

Les utilisateurs louent la rapidité de cuisson et la polyvalence de ce modèle. Néanmoins, certains notent que les paniers peuvent être difficiles à nettoyer. Aussi, niveau recettes, Ninja n’est pas vraiment à la page comparé aux autres.

ACHETEZ l’Air Fryer NINJA

Philips : l’excellence européenne

Philips est une marque néerlandaise reconnue mondialement pour ses appareils électroménagers de haute qualité. Le tout nouveau Philips 3000 Series Dual Basket offre une technologie avancée et des caractéristiques impressionnantes :

Capacité de 9 litres : avec ses deux paniers de 6 et 3 litres chacun, cette friteuse à air est idéale pour les familles nombreuses et les repas entre copains.

: avec ses deux paniers de 6 et 3 litres chacun, cette friteuse à air est idéale pour les familles nombreuses et les repas entre copains. Point bonus : avec la fonction de synchronisation de durée, les deux côtés terminent la cuisson simultanément. Les temps de cuisson des deux tiroirs se synchronisent automatiquement, garantissant que tous vos plats soient prêts à être servis en même temps. Un repas entièrement chaud et prêt à déguster.

: avec la fonction de synchronisation de durée, les deux côtés terminent la cuisson simultanément. Les temps de cuisson des deux tiroirs se synchronisent automatiquement, garantissant que tous vos plats soient prêts à être servis en même temps. Un repas entièrement chaud et prêt à déguster. Technologie Rapid Air : assure une circulation d’air à haute vitesse pour des aliments croustillants à l’extérieur et tendres à l’intérieur, tout en utilisant moins de graisse. C’est aussi un point très positif de la marque. Cette technologie est très apprécié par les utilisateurs.

: assure une circulation d’air à haute vitesse pour des aliments croustillants à l’extérieur et tendres à l’intérieur, tout en utilisant moins de graisse. C’est aussi un point très positif de la marque. Cette technologie est très apprécié par les utilisateurs. Interface digitale : écran tactile intuitif avec 8 préréglages pour divers types de plats, facilitant la cuisson de vos repas préférés.

: écran tactile intuitif avec 8 préréglages pour divers types de plats, facilitant la cuisson de vos repas préférés. Prix : 199,99€.

Les utilisateurs apprécient la grande capacité (le plus grand de tous au prix le plus bas par rapport au Ninja Max) et la flexibilité offertes par ce modèle. Les résultats de cuisson exceptionnels grâce à la technologie Rapid Air sont aussi un point très positif souligné par les utilisateurs. Au vu de sa capacité, son prix est lui aussi intéressant.

ACHETEZ l’Air Fryer Philips

Lorsqu’il s’agit de choisir une friteuse à air double panier, plusieurs critères doivent être pris en compte :

Capacité : Choisissez une capacité qui correspond à vos besoins familiaux. Si vous avez une grande famille, privilègiez les modèles les plus grands.

: Choisissez une capacité qui correspond à vos besoins familiaux. Si vous avez une grande famille, privilègiez les modèles les plus grands. Fonctionnalités : Les programmes prédéfinis, la technologie de synchronisation, les options de cuisson multiples ainsi que les applications de recette peuvent faciliter la préparation des repas.

: Les programmes prédéfinis, la technologie de synchronisation, les options de cuisson multiples ainsi que les applications de recette peuvent faciliter la préparation des repas. Facilité de nettoyage : Les paniers amovibles et lavables en machine sont un plus.

: Les paniers amovibles et lavables en machine sont un plus. Budget : Les prix varient de quelques dizaines d’euros, donc définissez un budget avant de faire votre choix.

C’est presque aussi dur que le choix de Sophie…

Le choix de la meilleure friteuse à air double panier dépend de vos besoins spécifiques. Si vous recherchez plutôt un Air Fryer innovant et une technologie avancée, le Ninja Foodi Dual Zone est un excellent choix. Pour une qualité européenne et une technologie sans faille, le Philips 3000 Series Dual Basket est idéal. Enfin, pour ceux qui préfèrent une marque française fiable, le Moulinex Dual Easy Fry & Grill ne vous décevra pas ! Considérez vos priorités et faites le choix qui vous correspond le mieux avant de mettre tous vos œufs dans le même panier !