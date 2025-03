Le Air Fryer double cuve de Moulinex est à prix réduit pour une durée limitée sur Amazon

Si vous cherchez un appareil polyvalent et durable, le Dual Easy Fry & Grill de Moulinex est le modèle qu’il vous faut. Grâce à ses deux tiroirs indépendants, vous pouvez cuire deux plats différents en simultané, tout en réduisant votre consommation d’énergie.

Profitez d’une réduction de 40 € sur la Moulinex Dual Easy Fry & Grill 8,3 L, une friteuse sans huile qui allie cuisson à l’air chaud et grill. Idéale pour préparer des repas complets rapidement, elle est actuellement disponible à 139,99 € au lieu de 179,99 € sur Amazon.

40 € de réduction sur le Moulinex Dual Easy Fry & Grill sur Amazon

Avec ses deux tiroirs indépendants, le Moulinex Dual Easy Fry & Grill se démarque des modèles classiques en permettant de cuire des plats différents en même temps. Son tiroir XXL de 5,2 L est idéal pour les pièces volumineuses comme un rôti ou une pizza maison, tandis que le tiroir de 3,1 L permet de cuire des portions individuelles ou des frites.

Actuellement et pour une durée limitée, la friteuse à air double cuve de Moulinex est à 139,99€ au lieu de 179,99€, soit une réduction de 40€.

Choix d’Amazon et avec une note moyenne de 4,5/5 sur presque 1500 avis, cette friteuse à air séduit par sa praticité, sa capacité et sa rapidité de cuisson.

Moulinex Dual Easy Fry & Grill : un Air Fryer polyvalent et facile à utiliser

Très pratique pour le poulet frites du dimanche.

La Moulinex Dual Easy Fry & Grill a été pensée pour faciliter la cuisine. Son panneau de commande intuitif et son application gratuite offrent un accès à une multitude de recettes prêtes en moins de 15 minutes.

Grâce à ses huit programmes prédéfinis, elle permet de griller, rôtir, frire à l’air, déshydrater et bien plus encore. Son système Extra-Crisp assure des résultats dorés et croustillants avec jusqu’à 99 % de matières grasses en moins.

Avec une consommation d’énergie réduite de 70 % et un temps de cuisson 40 % plus rapide qu’un four traditionnel, elle constitue une solution efficace pour des repas rapides et équilibrés.

Avec ses éléments compatibles lave-vaisselle, l’entretien est un jeu d’enfant.