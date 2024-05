Avoir des frites croustillantes au Air Fryer : 9 astuces incontournables

Les Air Fryers ont envahi notre quotidien et servent à bien des usages, notamment : la cuisson des frites. Pourtant, il ne suffit pas de verser ses bâtonnets de pomme de terre dans l’appareil pour qu’ils ressortent croustillants à souhait.

Vous venez d’acheter un Air Fryer ou en possédez un depuis quelques mois maintenant et ne parvenez pas à obtenir la cuisson parfaite pour vos frites ? Il existe quelques gestes et astuces très simples à suivre pour retrouver les sensations d’une pomme de terre cuite dans un bain d’huile au Air Fryer et donc sans (ou alors seulement très peu) d’huile.

A lire aussi notre test de l’Air Fryer Cosori

1. Choisissez les bonnes pommes de terre

La première étape pour obtenir des frites croustillantes commence bien avant la cuisson : le choix des pommes de terre. Les variétés à chair farineuse comme la Victoria, la Bintje ou encore la Caesar sont idéales pour les frites, car elles ont une faible teneur en eau et une haute teneur en amidon.

Ce qui permet d’obtenir une texture croustillante à l’extérieur tout en restant moelleuse à l’intérieur.

2. Préparation des pommes de terre

Avant de les mettre dans l’Air Fryer, préparez bien vos pommes de terre. Pelez-les et coupez-les en bâtonnets réguliers pour une cuisson uniforme. Ensuite, il est très important de les rincer sous l’eau froide pour enlever l’excès d’amidon, ce qui aide à éviter qu’elles se collent ensemble et favorise le croustillant.

3. Séchage des frites

Après les avoir rincées, séchez complètement les frites avec un torchon propre ou du papier absorbant. Une surface humide peut empêcher les frites de devenir croustillantes. Assurez-vous qu’elles soient bien sèches avant de continuer.

4. Utilisation d’huile

Même si l’un des avantages de l’Air Fryer est la réduction de l’utilisation d’huile, en ajouter un peu peut considérablement améliorer la texture de vos frites. Utilisez une huile avec un point de fumée élevé, comme l’huile d’arachide : une à deux cuillères à soupe suffiront.

Assurez-vous de bien enrober chaque frite d’une mince couche d’huile.

5. Ne surchargez pas le panier

Pour que les frites cuisent uniformément et deviennent croustillantes, elles ne doivent pas être entassées dans le panier de l’Air Fryer. Il est préférable de cuire les frites en petites quantités et de ne pas remplir le panier plus que la moitié de sa capacité pour permettre à l’air chaud de circuler librement autour des frites.

6. Température et temps de cuisson

La température idéale pour la cuisson des frites dans un Air Fryer est généralement autour de 200°C. Le temps de cuisson peut varier selon le modèle de votre appareil et l’épaisseur de vos frites, mais une bonne règle de base est de commencer avec environ 15 à 20 minutes. Il est conseillé de secouer le panier toutes les 5 minutes pour assurer une cuisson uniforme.

7. Assaisonnement

Assaisonnez vos frites immédiatement après la cuisson quand elles sont encore chaudes. Cela aide l’assaisonnement à mieux adhérer. Du sel fin est un classique, mais vous pouvez aussi expérimenter avec d’autres épices comme du paprika, de l’ail en poudre ou des herbes séchées pour varier les saveurs et les plaisirs.

8. Techniques de finition au Air Fryer

Si vous aimez vos frites extra-croustillantes, vous pouvez augmenter la température de l’Air Fryer pour les dernières minutes de cuisson, ou les laisser quelques minutes supplémentaires. Attention toutefois à ne pas les brûler.

9. Servir immédiatement

Les frites sont meilleures lorsqu’elles sont servies immédiatement. Avec le temps, elles peuvent perdre de leur croustillant. Si vous devez les réchauffer, remettez-les quelques minutes dans l’Air Fryer plutôt que de les passer au micro-ondes.