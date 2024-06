Air fryer : quels sont les avantages et les inconvénients de la friteuse sans huile ?

L’Air fryer utilise une technologie de cuisson à air chaud pour frire, rôtir, griller et cuire une variété d’aliments avec peu ou pas d’huile, mais comme tout appareil, il présente des avantages et des inconvénients.

Vous avez sûrement déjà entendu de nombreux commentaires positifs sur les friteuses à air, également connues sous le nom d’Air Fryer. Bien qu’ils présentent de nombreux avantages, ils comportent également certains inconvénients.

Les avantages de la friteuse sans huile

Cuisson plus saine qu’à la friteuse : des plats avec une seule cuillère d’huile

L’un des principaux atouts de l’Air fryer est la possibilité de cuisiner avec très peu d’huile, voire pas du tout. Cela réduit significativement la teneur en matières grasses des aliments par rapport à une friteuse traditionnelle, favorisant ainsi une alimentation plus saine​​. Vous pourrez profiter de frites, nuggets et autres préparations frits avec moins de risques pour votre santé !

Polyvalence : non, il n’y a pas que les frites

Contrairement à ce que son nom indique, le Airfryer ne se limite pas à cuisiner des frites. Il peut préparer une grande variété de plats, y compris des viandes, des légumes, des poissons, et même des desserts ! Cette polyvalence en fait un appareil précieux dans la cuisine​​.

Gain de temps par rapport un four traditionnel

Les Airfryers cuisent les aliments plus rapidement que les fours traditionnels. Ils ne nécessitent généralement pas de préchauffage, ce qui réduit le temps de cuisson global. En moyenne, les temps sont réduits de 10 à 20 % par rapport aux méthodes conventionnelles​​.

Facilité d’utilisation et de nettoyage

L’utilisation d’un Airfryer est simple et ne requiert pas de compétences en cuisine particulières. De plus, la plupart sont équipés de bacs de cuisson amovibles qui passent au lave-vaisselle​​. Vous pouvez aussi utiliser du papier cuisson à chaque utilisation pour un nettoyage de votre Airfryer encore plus simple.

Réduction de la consommation d’énergie

Comparé aux fours traditionnels, l’Airfryer consomme moins d’électricité. En effet, son temps de cuisson plus court et sa capacité à maintenir efficacement la température permettent de réaliser des économies d’énergie​​. De plus, sur la plupart, il n’y a pas besoin de préchauffage, ce qui réduit aussi considérablement votre consommation.

C’est aussi un appareil économique par rapport à un four

Le prix d’un Airfryer est bien moins onéreux que celui d’un four. Les modèles varient entre 50 et 250€ contrairement au four dont le prix est rarement en dessous de 400€. Bien que sa capacité soit souvent plus réduite qu’un four, c’est un achat plus que pratique pour les petits budgets et les petites cuisines.

Les inconvénients du Airfryer

Capacité limitée par rapport à un four

La taille du panier de cuisson des Airfryers est souvent plus petite que celle des fours traditionnels, limitant la quantité d’aliments que vous pouvez cuire en une seule fois. Cela peut être un inconvénient pour les familles nombreuses ou lors de la préparation de repas copieux​​.

Mais il existe aussi des modèles plus grands qui peuvent vous permettre de cuisiner soit plusieurs préparations en même temps, soit faire de plus grandes quantités.

Goût différent par rapport aux friteuses normales

Bien que les aliments cuits dans un Airfryer soient croustillants et savoureux, ils n’ont pas exactement le même goût que ceux frits dans l’huile. Pour certains plats, il peut être perçu comme moins riche, ce qui peut décevoir les amateurs de friture traditionnelle​​.

Il n’est pas rare aussi de voir des commentaires dire que les frites ne sont pas croustillantes à la sortie de l’appareil. Cependant, il existe de nombreuses recettes pour les réussir à tous les coups dans votre friteuse sans huile.

Nuancer le « bon pour la santé »

On entend souvent dire que les recettes préparées avec un Air Fryer sont plus bénéfiques pour la santé. Cependant, il est important de nuancer ces affirmations.

La cuisson à l’air est effectivement l’une des méthodes les plus saines, comparable à la cuisson à la vapeur, car elle requiert peu ou pas de matière grasse. C’est cet aspect qui rend les recettes au Air Fryer plus saines.

Cependant, cela ne signifie pas que cuire et consommer un kilo de frites (ou d’autres aliments frits) avec un Air Fryer les rendra automatiquement bonnes pour la santé. Cela reste de la friture !

Il n’est pas possible de tout cuisiner au Airfryer

Toutes les recettes ne se prêtent pas bien à la cuisson au Airfryer. Les préparations liquides ou avec une pâte molle peuvent être difficiles à cuire correctement sans des accessoires spécifiques. Cela nécessite parfois une période d’adaptation pour maîtriser l’appareil​​.

Bruit et encombrement

Certains appareils peuvent être assez bruyants en fonctionnement, ce qui peut être gênant dans une cuisine ouverte. De plus, bien que compacts, les Airfryers peuvent prendre de la place sur le plan de travail, surtout dans les petites cuisines​​. Notamment aussi si vous avez déjà d’autres appareils en votre possession.

Lequel acheter ?

De nos jours, le marché propose une variété croissante d’appareils, avec des gammes de prix diversifiées, différentes capacités de cuves et des avantages spécifiques à chaque marque. Cette abondance rend souvent le choix d’un Airfryer difficile pour les consommateurs.

Pour simplifier votre décision d’achat, vous pouvez vous tourner vers des tests et lire les avis sur les différents sites de vente. Cela vous aidera à mieux cerner vos besoins et à choisir l’Air Fryer le plus adapté à vos attentes.