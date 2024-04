Ces anciens employés d’Apple tentent de vous arnaquer avec leur smartphone sans écran

C’est la grande sortie du moment : l’AI Pin ! un simple petit badge censé remplacer votre smartphone, mais problème, c’est un fiasco… pire, ce serait une véritable arnaque.

Vous ne vous êtes jamais dit : « Et si mon smartphone n’avait plus d’écran » ? Non ? Eh bien, c’est normal. Sur le papier, l’idée intrigue et dans la pratique, elle déçoit… C’est en tout cas l’avis de (très) nombreux testeurs sur l’AI Pin d’Humane.

Cette société créée par des anciens d’Apple voulait révolutionner le monde du smartphone en créant un appareil qui ne nécessite pas d’écran. Retour sur un échec prévisible.

L’AI Pin : une révolution qui ne fonctionne pas

Ce petit objet créé par Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno est en fait un pin’s magnétisé qui projette ce que vous feriez sur un smartphone. On y retrouve :

Une fonctionnalité de traduction,

L’envoi de SMS et d’appels.

Des fonctionnalités d’IA pour poser différentes questions.

Alors avant de descendre complètement le produit, il ne faut pas lui retirer ses bonnes intentions et quelques usages qui auraient pu être bénéfiques, on pense notamment :

À une aide aux personnes mal voyantes,

Aux traductions instantanées pour les touristes,

Aux kits mains libres dans les voitures.

Malheureusement, si les créateurs avaient pour projet de faciliter la vie des utilisateurs : la première version de leur appareil est un véritable échec…

Un prix bien trop exorbitant

Sans même aller bien loin, nous pourrions nous arrêter au prix. L’AI Pin coûte 699$ auxquels il faut obligatoirement ajouter 24$ d’abonnement mensuel pour débloquer l’accès au cloud, au Wi-Fi, etc. Contrairement à un smartphone classique, si vous n’avez pas d’abonnement, l’AI Pin est tout simplement inutilisable… Dommage.

Là où même sans forfait, un smartphone peut servir à jouer aux jeux vidéo, écouter de la musique, etc.

Beaucoup (trop) de défauts majeurs

Mais s’il n’y avait que le prix, l’AI Pin aurait pu être (comme le Vision Pro) un objet onéreux, mais technologiquement intéressant. Or, ce n’est pas le cas. Passé l’émerveillement de commander un appareil en touchant de l’air, il ne reste qu’une quantité astronomique de défauts comme :

Un long temps d’attente pour chaque demande : il faut compter entre 5 et 15 secondes pour avoir une réponse.

: il faut compter entre 5 et 15 secondes pour avoir une réponse. L’obligatoirement de parler : pas d’écran, pas de clavier. La seule solution pour activer l’AI Pin est de verbaliser toutes vos demandes… Fini les SMS en réunion ou dans les transports.

Pas d’applications tierces

Certains y verront peut-être un argument positif, mais il faut se rendre compte qu’on ne parle pas seulement de TikTok ou Facebook, mais bien de toutes les applications.

Par exemple, si vous envoyez une photo à quelqu’un, non seulement, vous ne passerez pas par WhatsApp (l’envoi se fera via un SMS classique) mais en plus, vous n’enverrez pas la photo (uniquement un lien pour que la personne télécharge la photo dans le cloud).

Aussi, comme il n’y a pas de galerie, tout est stocké dans le cloud de Humane… tant que vous payez l’abonnement de 24$.

Les problèmes de confiance inhérents à l’IA

Les intelligences artificielles ont souvent été pointées du doigt concernant la fiabilité de leur réponse et c’est une nouvelle fois le cas ici. Le youtubeur Mrwhosetheboss a testé l’AI Pin et a tenu une boite de 20 nuggets devant l’appareil qui lui a expliqué de manière certaine que la boîte contenait 14 nuggets…

Pour rappel, Humane joue dans sa communication sur le fait que le Pin’s est capable d’analyser votre nourriture pour y déceler vos allergies : la route semble encore longue.

Théoriquement, vous pourriez également demander à l’AI Pin d’analyser un objet, de l’ajouter à une liste et même de l’acheter… Or comme il n’y a pas d’écran, il n’y a aucun moyen visuel de s’assurer que l’appareil a mis le bon objet dans votre panier…

Un smartphone vraiment sans écran ?

L’AI Pin se vend comme un dispositif sans écran pour remplacer les smartphones. Et à cela, nous voyons deux problèmes :

Les visuels offerts par les écrans sont utiles pour regarder ce que l’on achète, corriger un message, voir une photo ou une vidéo.

L’AI Pin peut projeter une image sur votre main pour des fonctions de base, mais du coup… ce n’est plus un kit main libre puisque l’une d’entre elle est nécessaire pour afficher une projection. Notons également que ce procédé est bien moins pratique qu’un smartphone puisque la main doit rester plate et stable durant la projection alors qu’un smartphone peut être bougé très facilement.

Enfin, les craintes liées à la projection se confirment : de nombreux testeurs ont mis en avant qu’il était difficile de voir quoique ce soit en plein jour…

Un véritable échec et arnaque ?

Nous n’avons même pas encore mentionné que sur des t-shirts l’objet semble lourd (notez que les images commerciales prennent bien soin de toujours le mettre sur un pull ou un vêtement épais), qu’il surchauffe et que la gestuelle pour l’activer n’est pas des plus pratique…

En somme, si l’AI Pin possède tout de même quelques qualités, il n’en reste pas moins une version d’essai très peu aboutie… Et à quasiment 700$ (hors abonnement), la tentative est clairement évitable.