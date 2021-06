Les ayants droits n’aiment pas le téléchargement direct ou le streaming. Cependant, de nombreux sites voient le jour pour répondre à la demande des internautes. Parmi ceux-ci, on trouve notamment le français French Stream. Présentation et description d’un géant du web francophone.

Netflix, Disney, Amazon Prime Video, OCS… On trouve désormais de nombreuses plateformes de vidéo à la demande sur abonnement pour compléter l’offre des cinémas. Cependant, certains internautes ne veulent pas ou ne peuvent pas payer et optent donc pour d’autres alternatives comme des sites de téléchargement ou la solution de streaming de French Stream. Le problème est que l’adresse change souvent. Dans cet article, vous trouverez tout ce qu’il faut savoir sur la plateforme de streaming en français et la dernière adresse « officielle » du site.

La bonne adresse url de French Stream en 2021

Si vous êtes arrivés sur ce lien, c’est sans doute parce que l’URL de votre site préféré ne fonctionne plus. Face à la pression des autorités légales, des hébergeurs ou des fournisseurs d’accès à Internet, il est régulièrement nécessaire pour le site de changer d’adresse Internet.

French Stream est un site de streaming gratuit avec de la publicité qui permet de visionner le contenu de nombreuses autres plateformes. Attention, certains films ou vidéos sont libres de droit et peuvent donc être visionnés gratuitement, mais ce n’est pas le cas de la majorité des contenus.

Pour se connecter au site French Stream, une nouvelle URL a été mise en place, il s’agit de french-stream.re. C’est désormais là que vous pouvez trouver de nombreux films récents comme Cruella, un Homme en Colère, ou encore Friends : The Reunion qui a récemment été dévoilé par Salto ou HBO.

Jusqu’à récemment encore, l’adresse officielle de French Stream était french-stream.lol. Cependant, le site a choisi de changer d’adresse. Si vous souhaitez être toujours au fait des nouvelles informations, vous pouvez revenir sur cet article ou encore suivre l’équipe du site sur son compte Twitter.

Comment regarder un film sur la plateforme de streaming ?

Vous voulez regarder un film, une série, un documentaire ou un anime sur French Stream ? La solution est relativement simple. Il suffit de se connecter à l’adresse que nous avons donnée plus haut, de choisir votre contenu et de le lancer pour pouvoir le regarder au bout de quelques instants après une publicité.

Toutefois, si vous ne voulez pas prendre de risques, il peut être conseillé de suivre quelques étapes clés afin de sécuriser votre navigation sur French Stream ou d’autres sites similaires. Ainsi, il est parfois conseillé de payer un abonnement VPN afin de dissimuler votre navigation et ainsi pouvoir le faire de façon complètement privée. Par ailleurs, il peut être utile de bloquer les pop-ups ou encore les publicités nuisibles qui sont souvent nombreuses sur ce genre de site. Puisque il s’agit d’un service gratuit, de nombreuses plateformes de streaming comme French Stream se rémunèrent à travers la publicité et celle-ci peut parfois être invasive.

A noter que si vous choisissez de créer un compte sur French Stream, alors vous n’aurez plus de publicités intrusives. A vous de voir si c’est l’option que vous souhaitez retenir.

Quels films pouvez-vous trouvez sur French Stream ?

Vous ne savez peut-être pas si vous trouverez les contenus qui vous intéressent sur French Stream. Ce site a l’avantage d’offrir un très large panel de contenus puisqu’il propose des films, des séries, des anime ou encore des documentaires qui sont parfois sortis très récemment au cinéma. Parmi les catégories qui sont proposées par le site on trouve : Animation, Comédie, Action, Aventure, Drame, Horreur, Fantastique…

Vous pouvez aussi chercher les contenus qui vous intéressent à partir des plateformes sur lesquels ils sont proposés afin de trier plus rapidement. Bien entendu, un moteur de recherche intégré vous permet aussi de chercher directement si vous avez déjà le titre du contenu ou encore l’acteur qui vous intéresse. French Stream possède des milliers de contenus différents.

Pourquoi des sites miroirs pour le site de streaming ?

French Stream est forcé de changer régulièrement d’adresse mais parfois, vous allez voir qu’il existe plusieurs sites ressemblant très fortement à l’original. Des sites avec d’autres URL, très proches de l’originale, mais il ne s’agit en fait pas du site officiel. Pourquoi une telle situation ? C’est en fait très simple, des petits malins sont bien décidés à surfer sur le succès de la plateforme de streaming et à profiter de la confusion entretenue par les changements d’adresse. Ils tentent donc de « parasiter » le site officiel en proposant un clone plus ou moins sérieux et propre.

La prudence est bien sûr de rigueur quand vous naviguez sur un site miroir ou clone de French Stream. Il peut très bien s’agir d’une copie non officielle qui va tenter de vous faire installer un faux logiciel espion ou encore un virus sur votre ordinateur. Sur d’autres, le principe sera le même que sur la version originale de French Stream, mais il est possible que les mises à jour soient moins régulières.

Par ailleurs, certains sites miroirs de French Stream sont aussi simplement une copie de sauvegarde du site original. L’idée est tout simplement que cela peut lui permettre de continuer à exister sur Internet si le site principal est désactivé. Parmi les adresses qui ont existé ou existent encore, on trouve des déclinaisons en .ninja, .eu, .me… A vous de trouver celle qui fonctionnera ou pas à un moment donné. Dans tous les cas, il est préférable d’utiliser l’adresse principale si elle fonctionne.