Vous ĂȘtes un amateur de tĂ©lĂ©chargement illĂ©gal ou de streaming ? Alors le site Vostfree a sans aucun doute vos faveurs, notamment si vous voulez voir des animes. C’est dĂ©sormais la rĂ©fĂ©rence en France dans ce domaine.

SĂ©ries, films, musique, jeux vidĂ©os
 Il est facile de trouver ces contenus sur de nombreux sites de tĂ©lĂ©chargement aujourd’hui. Mais pour ce qui est des fans d’anime, il est parfois plus difficile de s’y retrouver, quand on cherche des contenus en streaming en vost ou free. Bonne nouvelle, dans ce domaine, Vostfree devrait convenir au plus grand nombre.

C’est quoi Vostfree ?

Le nom de Vostfree en dit Ă la fois beaucoup et peu en mĂȘme temps. C’est un site sur lequel vous pouvez trouver des contenus en version originale sous titrĂ©e (vost) et de façon gratuite. C’est cependant aussi plus spĂ©cifique que cela. Ne cherchez pas Ă y trouver les derniers films ou sĂ©ries Ă la mode. Il y a uniquement des animes, les derniers sortis mais aussi les tendances Ă la mode. L’idĂ©e est de pouvoir regarder en quelques clics sur votre ordinateur ou tĂ©lĂ©vision grĂące au streaming, mais vous pouvez aussi tĂ©lĂ©charger des contenus. Vous pouvez y accĂ©der sur votre navigateur mais aussi trĂšs facilement sur mobile. Vous verrez que sur votre tĂ©lĂ©phone, les publicitĂ©s sont aussi un peu plus discrĂštes.

Comment fonctionne la plateforme ?

C’est trĂšs simple Ă utiliser. Il suffit de vous rendre sur la page d’accueil. Dans le header central, certaines des derniĂšres nouveautĂ©s sont proposĂ©es. Plus bas, vous trouvez un top, en VOST ou en VOSTFR mais aussi les derniers contenus ajoutĂ©s. On trouves des animes courts mais aussi des films d’animation.

Le site est plutĂŽt propre, accessible Ă lire et on peut trouver de nombreux contenus facilement grĂące aux systĂšmes de filtres et Ă une classification plutĂŽt poussĂ©e. En revanche, afin de pouvoir rĂ©ussir Ă voir un contenu, il faut aussi faire preuve de patience. En effet, on trouve de nombreux Ă©crans publicitaires qui s’affichent de façon un peu intempestive.

Le catalogue de contenu en streaming VF et VostFR que l’on peut trouver sur Vostfree est plutît impressionnant avec de trùs nombreux titres, à la fois anciens mais aussi nouveaux. Vous trouverez ainsi One Piece, Naruto Boruto ou encore SNK. Les amateurs de contenus plus anciens pourront les trouver avec beaucoup de plaisir.

Enfin, si vous ĂȘtes curieux, vous pouvez aussi dĂ©couvrir ce que contient une nouvelle sĂ©rie d’animation grĂące Ă la description souvent trĂšs complĂšte. On y trouve des informations comme : le studio, la date de diffusion, les notes, le classement, la qualitĂ© ou encore un petit extrait de l’anime et la durĂ©e de l’épisode.

C’est lĂ©gal Vostfree ?

Bien sĂ»r, c’est la grande question que se posent de nombreux internautes. Peut-on accĂ©der gratuitement Ă ces contenus et de façon lĂ©gale ? Sans trop de surprise, si c’est gratuit, c’est sans doute que ce n’est pas le cas. On trouve ainsi des contenus qui sont disponibles sur d’autres plateformes de streaming payantes, comme sur Netflix par exemple. En clair, en allant sur vostfree, vous ĂȘtes dans l’illĂ©galitĂ© au regard du droit d’auteur.

Toutefois, pour certaines internautes, c’est tout simplement indispensable. En effet, certains contenus qui sont en ligne sur Vostfree sont tout simplement indisponibles ailleurs en France. Il faut toutefois bien conserver Ă l’esprit que c’est un site qui ne respecte pas la loi. Vous l’utilisez donc Ă vos risques et pĂ©rils, nous ne pouvons pas vous conseiller d’y avoir recours.

Quelle est l’adresse officielle de Vostfree ?

Puisque le site est illĂ©gal dans une majoritĂ© des pays ayant une lĂ©gislation sur le droit d’auteur, Vostfree est rĂ©guliĂšrement obligĂ© de changer d’adresse web. Il faut donc rester Ă jour afin de suivre rĂ©guliĂšrement les nouvelles actualisations et le nouveau nom de domaine choisi par les crĂ©ateurs du site.

A l’heure actuelle, pour vous connecter Ă Vostfree, il faut vous connecter Ă l’adresse suivante : vostfree.tv. N’hĂ©sitez pas Ă revenir rĂ©guliĂšrement sur cette page pour ĂȘtre certains qu’il s’agit de l’adresse correcte. En haut du site, un message prĂ©cise bien qu’il s’agit de l’adresse actuellement utilisĂ©e. On vous invite aussi Ă l’ajouter dans vos favoris.

Par essence, si vous pensez ĂȘtre sur Vostfree mais que l’on vous demande de vous inscrire ou encore votre carte bancaire, c’est qu’il s’agit d’une copie, d’un faux site. Il n’y a pas besoin de payer ou mĂȘme de s’inscrire pour profiter des contenus qui sont mis en ligne sur Vostfree.

Utiliser un VPN ou un proxy pour accéder à Vostfree

Comme le prĂ©cise l’accueil du site, il est parfois inaccessible en raison de la chasse des autoritĂ©s. Si c’est le cas, ses crĂ©ateurs vous invitent donc Ă changer les DNS. Cela permettra de pouvoir de nouveau visualiser les contenus rapidement et de façon sĂ»re. La prudence est aussi de rigueur quand vous naviguez sur le site en raison de la prolifĂ©ration des publicitĂ©s.

Par ailleurs, vous pouvez aussi vous connecter Ă Vostfree en ayant recours Ă un VPN ou Ă un proxy. En effet, cela peut vous permettre de faire croire aux autoritĂ©s que vous ĂȘtes dans un autre pays, lĂ oĂč le site n’est pas bloquĂ©. De nombreuses alternatives existent donc si vous souhaitez vraiment vous connecter Ă Vostfree pour voir ou tĂ©lĂ©charger des animes en vost ou en vf.

Quelles sont les alternatives qui existent pour Vostfree ?

Si ces mĂ©thodes ne fonctionnent toujours pas pour vous ou bien que vous ne pouvez plus supporter la publicitĂ©, alors d’autres sites Ă©quivalents proposent eux aussi des animes Ă tĂ©lĂ©charger ou Ă visionner en streaming. Dans le lot, on trouve par exemple Voiranime, disponible Ă l’adresse suivante : voiranime.com. C’est un site qui propose des milliers de contenus en streaming ou Ă tĂ©lĂ©charger. Vous pouvez aussi avoir recours Ă ToonAnime, disponible Ă l’adresse : toonanime.cc . Enfin, Mavanime, disponible Ă mavanimes.co se distingue notamment par la trĂšs grande richesse et la qualitĂ© de son catalogue d’animes que vous pouvez voir en streaming en VF ou en VOSTFR.

