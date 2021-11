Vous voulez voir des animes sur Internet ? Alors il est probable que vous cherchiez un site de qualité proposant les derniers contenus. Voiranime pourrait bien avoir vos faveurs. On vous fait les présentations avec ce site désormais reconnu.

Zone-TĂ©lĂ©chargement et ses successeurs sont des rĂ©fĂ©rences pour les internautes en quĂȘtes de tĂ©lĂ©chargement de films ou sĂ©ries. Cependant, le choix dans les animes peut parfois sembler trĂšs limitĂ©e. Les internautes cherchent donc rĂ©guliĂšrement d’autres alternatives, avec du contenu Ă tĂ©lĂ©charger ou Ă regarder en streaming en VF ou en VOSTFR. Comme nous allons vous le dĂ©tailler, le site Voiranime fait aujourd’hui partie des meilleures alternatives Ă votre disposition.

C’est quoi Voiranime ?

Savez-vous tout d’abord ce qu’est un anime ? C’est un contenu, souvent d’origine japonaise, basĂ©e sur des productions animĂ©es. Les personnages, souvent tirĂ©s de mangas, sont dessinĂ©s Ă la main ou gĂ©nĂ©rĂ©s grĂące Ă un ordinateur. La mode a dĂ©sormais essaimĂ© loin du Japon, vers d’autres contrĂ©es dont la France. L’offre est trĂšs riche, mais parfois encore difficile Ă trouver dans l’Hexagone. C’est pour ça que des sites comme Voiranime ont vu le jour. C’est aujourd’hui l’un des meilleurs qui est disponible en France. Vous pouvez y accĂ©der sur mobile (Android et iOS) ou sur votre ordinateur.

Lancé en 2019, Voiranime compte déjà un catalogue plutÎt intéressant. On y trouve désormais de nombreux contenus à la mode, divers et variés.

Comment fonctionne la plateforme d’animĂ©s ?

Premier Ă©lĂ©ment essentiel, l’accĂšs Ă VoirAnime est complĂštement gratuit et ne requiert pas d’inscription de votre part pour accĂ©der aux contenus. Si on vous le demande, c’est donc qu’il s’agit d’une copie, d’un faux site. Les contenus sont collectĂ©s Ă la fois par des membres de l’équipe du site mais aussi par les utilisateurs. Moults Ă©changes se dĂ©roulent notamment sur la plateforme Discord oĂč il est possible de demander des contenus ou de participer Ă la vie de la communautĂ©.

Quand vous ĂȘtes sur la page d’accueil de Voiranime, on vous propose de dĂ©couvrir une liste alphabĂ©tique des contenus, les nouveautĂ©s ou encore les animes qui seront prochainement mis en ligne sur VoirAnime. Vous pouvez aussi trier les contenus par catĂ©gorie : action, aventure, chine, comĂ©die, drame, ecchi et bien plus encore. Par ailleurs, il est possible de faire une recherche, de façon sĂ©parĂ©e entre les contenus en VF et ceux en VOSTFR. Enfin, Voiranime met aussi en avant les derniers contenus qui ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s pou ĂȘtre visionnĂ©s. LĂ aussi vous pouvez trier entre VOSTFR et VF.

Quand vous cliquez sur le contenu, on vous propose tout d’abord une description. Celle-ci prĂ©cise le statut, le studio de production, le ou les genres, les notes des internautes, des commentaires et bien sĂ»r un rĂ©sumĂ©. Il ne vous reste plus ensuite qu’à choisir l’épisode que vous voulez voir et Ă lancer la lecture sur votre ordinateur, votre smartphone ou encore votre tĂ©lĂ©vision.

C’est lĂ©gal Voiranime ?

Autant dire qu’il ne faut pas vous faire trop d’illusion dans ce domaine. La plus grande partie du contenu que vous pouvez regarder en streaming VF ou VOSTFR sur VoirAnime est protĂ©gĂ©e par le droit d’auteur. On trouve certes de nombreux contenus qui ne sont pas disponibles sur un site lĂ©gal en France. C’est d’ailleurs ce qui attire de nombreux internautes. Mais ils sont tout de mĂȘme protĂ©gĂ©s par le droit d’auteur. Vous vous exposez donc Ă des risques avec les autoritĂ©s judiciaires. Nous ne pouvons pas vous encourager Ă regarder de façon illĂ©gale le site VoirAnime. N’hĂ©sitez pas Ă vous tourner vers des alternatives lĂ©gales quand celles-ci existent.

Quelle est l’adresse officielle de Voiranime ?

MalgrĂ© nos mises en garde sur la lĂ©galitĂ© du site Voiranime vous souhaitez tout de mĂȘme vous y connecter pour regarder vos derniers animes favoris ? En novembre 2021, alors que nous Ă©crivons ces lignes, la nouvelle adresse de VoirAnime est : https://voiranime.com/. Celle-ci peut rĂ©guliĂšrement changer puisque le site est en butĂ©e avec les autoritĂ©s judiciaires en France et ailleurs.

En raison de la prĂ©sence parfois intempestive de nombreuses publicitĂ©s, n’hĂ©sitez pas Ă vĂ©rifier toujours que vous ĂȘtes sur le bon site web. Si on vous demande de payer ou de vous inscrire, c’est qu’il y a un problĂšme. En effet, ce n’est pas nĂ©cessaire pour visionner en streaming des animes VF ou VOSTFR sur le site VoirAnime. N’hĂ©sitez donc pas Ă revenir sur notre site pour voir les derniĂšres informations.

Utiliser un VPN ou un proxy pour accéder aux contenus

C’est parfois le problĂšme pour ce site (et d’autres). TrĂšs populaire, Voiranime attire aussi l’attention des autoritĂ©s qui ne voient pas vraiment le piratage de contenus protĂ©gĂ©s par le droit d’auteur d’un bon Ɠil. Les crĂ©ateurs de Voiranime sont donc parfois forcĂ©s de changer l’adresse. Dans d’autres situations, il est nĂ©cessaire de changer vos DNS ou encore d’avoir recours Ă un VPN ou Ă un proxy. Dans ce cas, cela permettra de naviguer sur le site (et Internet) de façon plus sĂ»re et anonyme. Attention toutefois, les outils proposant un dĂ©bit Ă©levĂ© et une bonne qualitĂ© sont aussi souvent payants. C’est un paramĂštre Ă avoir Ă l’esprit.

Quelles sont les alternatives qui existent pour les animés ?

Si malgrĂ© les informations dans cet article vous n’arrivez pas Ă accĂ©der Ă Voiranime ou que le contenu ne vous convient pas, ne vous inquiĂ©tez pas. On trouve aujourd’hui sur Internet de nombreux sites permettant le streaming en VF ou VOSTFR d’animes.

Le premier que nous pouvons vous recommander est dĂ©sormais l’incontournable VOSTFree, disponible Ă l’adresse https://vostfree.tv/. Il possĂšde un catalogue tout simplement colossal, mĂȘme s’il faudra accepter de supporter les trĂšs nombreuses publicitĂ©s. C’est son vĂ©ritable point noir. Une autre alternative, parfois mĂ©connue, est Gum Gum Streaming https://gum-gum-streaming.com/ un site qui possĂšde lui aussi de trĂšs nombreux animes que vous pouvez voir en streaming en VOSTFR ou en VF. Enfin, une troisiĂšme option est JetAnime, qui est entiĂšrement gratuit et propose de voir des Ă©missions, des films ou animes en VOSTFR et VF de façon trĂšs facile. Une liste non exhaustive bien sĂ»r.

