Sur le web français, on trouve de nombreuses alternatives dans le domaine du streaming. Le site Time2Watch s’était fait une rĂ©putation ces derniĂšres annĂ©es avant de fermer en 2020. Retour sur un site qui s’était bĂąti une belle rĂ©putation.

Certains sites de tĂ©lĂ©chargement (ou sites de Warez) auront marquĂ© l’histoire du web français. Dans ce domaine Time2watch s’est longtemps taillĂ© une place au soleil, privilĂ©giĂ© par de nombreux internautes qui cherchaient un contenu variĂ© et de qualitĂ©. Mais pourquoi a-t-il fermĂ©Â ? Que s’est-il passĂ©Â ? On vous dĂ©taille tout ça dans l’article ci-dessous.Â

C’est quoi Time2Watch ?

Time2Watch, c’est un site qui a fermĂ© ses portes vers la fin de l’annĂ©e 2020. Il s’agissait jusque-lĂ de l’un des meilleurs sites de streaming gratuit et sans inscription en France. On pouvait y trouver une quantitĂ© phĂ©nomĂ©nale de films et de sĂ©ries que vous pouviez visionner en ligne. Il Ă©tait aussi possible de les tĂ©lĂ©charger directement et lĂ aussi gratuitement dans de nombreux formats.

En raison de la philosophie des crĂ©ateurs du site, on trouvait aussi trĂšs peu de publicitĂ© et de pop-ups sur le site. Une vĂ©ritable exception si on comparait Time2Watch avec ses nombreux concurrents qui n’hĂ©sitent pas Ă en abuser au point, parfois, de dĂ©goĂ»ter complĂštement les internautes. On y trouvait des sĂ©ries rĂ©centes mais aussi des films qui venaient de sortir au cinĂ©ma. Une offre plĂ©thorique Ă mĂȘme de sĂ©duire un trĂšs large public.

Dans leur « testament », les administrateurs de Time2Watch expliquaient vouloir « passer Ă autre chose ». Ils auraient aussi Ă©tĂ© lassĂ©s par la lutte contre les ayants droits et la chronologie des mĂ©dias français. ConcrĂštement, leur motivation aurait chutĂ© et cela les a poussĂ© Ă cesser de s’investir dans le dĂ©veloppement et mĂȘme le maintien en ligne de Time2Watch.

Quelle est l’adresse officielle de Time2Watch ?

Soyons clairs et net ! Dans le « testament » laissĂ© par les crĂ©ateurs, l’information Ă©tait claire et nette. Time2Watch c’est terminĂ© et le site ne reviendra pas. Nous ne pouvons donc pas vous dire quelle est la bonne adresse en 2021 pour y accĂ©der. Les crĂ©ateurs disent ainsi : « Tous les sites que vous verrez Ă l’avenir ressemblant au nĂŽtre ne seront que des clones qui en voudront Ă votre portefeuille, faites attention aux arnaques ». Lors de sa disparition, le site Ă©tait accessible Ă l’adresse Time2Watch.gg.

Avant de cliquer sur cette article, vous avez peut-ĂȘtre trouvĂ© des adresse comme Time2watch en .site, iO ou d’autres encore. Tous ses sites sont de banales copies, qui peuvent mĂȘme prĂ©senter des dangers pour votre ordinateur. Nous ne pouvons donc que vous conseiller d’éviter absolument ces sites. Certains ne proposent tout simplement pas de contenu, mais d’autres peuvent vous faire payer, voler vos donnĂ©es personnelles ou encore faciliter l’installation d’un cheval de Troie sur votre ordinateur. A la fin de l’article, nous allons recenser pour vous des informations prĂ©cises mais aussi vous donner de vraies alternatives permettant de voir vos contenus favoris en streaming sans prendre de risque.

Le site Time2Watch était-il légal ?

Aucun doute dans ce domaine, le site Time2Watch Ă©tait bel et bien illĂ©gal et son usage, tout comme son administration Ă©taient rĂ©prĂ©hensibles par la loi. ConsĂ©quence directe ? La principale menace qui a longtemps pesĂ© sur Time2Watch, c’est bien sĂ»r la colĂšre des ayants droits qui voulaient le faire disparaĂźtre. Les autoritĂ©s politiques et judiciaires, mais aussi les studios et les exploitants n’ont pas hĂ©sitĂ© Ă avoir recours au blocage DNS mais aussi au dĂ©rĂ©fĂ©rencement sur les moteurs de recherche. Lors d’un blocage, le trafic du site aurait ainsi chutĂ© de 20%.

Les administrateurs de Time2watch recommandent donc trĂšs fortement aux internautes d’avoir recours Ă un VPN lorsqu’ils se connectent Ă un site comme le leur. Une plainte en mars 2020 avait notamment Ă©tĂ© menĂ©e devant le tribunal de Paris suite Ă une procĂ©dure lancĂ©e par la FĂ©dĂ©ration nationale des Ă©diteurs de films (FNEF), le Syndicat de l’édition vidĂ©o numĂ©rique (SEVN), l’Union des producteurs de cinĂ©ma (UPC) et le Centre national du cinĂ©ma (CNC).

A noter que les administrateurs, s’ils n’ont jamais donnĂ© de chiffres financiers, soulignent que l’argent n’aura pas vraiment Ă©tĂ© un cĂŽtĂ© positif dans leur aventure mais plutĂŽt la source de problĂšmes.

Quelles sont les alternatives qui existent pour Time2Watch ?

Maintenant que Time2Watch est hors-ligne, quelles sont les alternatives pour les internautes qui souhaitent voir des films ou des sĂ©ries en streaming sur Internet ? Tout d’abord, on trouve bien sĂ»r l’offre lĂ©gale. Netflix, Amazon Prime Video, OCS, Canal + ou encore Disney+ contiennent chacun un catalogue trĂšs large qui permet de satisfaire toute la famille. Ils ont souvent des interfaces trĂšs soignĂ©es et des algorithmes permettant de faire des recommandations, basĂ©es sur ce qui vous intĂ©resse dĂ©jĂ . Une solution idĂ©ale pour Ă©largir vos horizons et dĂ©couvrir vos nouveaux coups de cƓur dans les sĂ©ries et les films.

Bien sĂ»r, tout le monde n’a pas forcĂ©ment envie ou les moyens de payer chaque mois pour pouvoir regarder des contenus sur Internet, vous faites donc peut-ĂȘtre partie de ceux qui cherchent un site gratuit, (et illĂ©gal soulignons-le bien) permettant de trouver les contenus qui vous intĂ©ressent. Si nous ne pouvons pas vous inciter Ă utiliser ces sites, voici une petite sĂ©lection que vous pourrez utiliser sans risque sur Internet. Il est toutefois recommander d’avoir recours Ă un VPN ou Ă un proxy pour protĂ©ger votre identitĂ© et vos donnĂ©es privĂ©es.

Le site Voir Film (disponible Ă l’adresse https://www.voirfilms.work) propose de trĂšs nombreux contenus en bonne qualitĂ©, qu’il s’agisse de sĂ©ries ou de films. La HD est souvent proposĂ©e. L’idĂ©al pour en profiter sur votre tablette, votre ordinateur ou votre tĂ©lĂ©vision.

Le site French Stream (disponible Ă l’adresse https://french-streaming.org/) propose de nombreux films et sĂ©ries en VF, VO ou VOSTFR avec beaucoup de choix quant aux genres et styles de contenus.

Le site WiFlix (disponible Ă l’adresse https://wiflix.land/) qui fait partie des meilleurs sites de streaming en France en novembre 2021 avec un catalogue composĂ© de milliers de contenus. Son nom vous fera sans aucun doute penser Ă Netflix.

[Total: 65 Moyenne: 4.9 ]