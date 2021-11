TĂ©lĂ©chargement direct, « peer-to-peer », torrent
 la consommation culturelle se dĂ©cline de nombreuses formes sur le web. Cependant, pour le sport en direct, le streaming est une obligation. C’est lĂ qu’un site comme « Streamonsport » peut devenir incontournable.

On a tous envie de voir les derniĂšres rencontres de football, le tournoi de Roland-Garros ou encore la NBA. Cependant, avec la multiplication des offres payantes, certains n’ont pas forcĂ©ment les moyens de tout payer. Le streaming, grĂące Ă un site comme « StreamonSport » devient alors une solution intĂ©ressante. Cet article va donc ĂȘtre l’occasion d’en prĂ©senter le concept et de vous expliquer comment y accĂ©der.

C’est quoi Streamonsport ?

C’est sans aucun doute le site favori des amateurs de streaming sportif en France. Il a ainsi Ă©tĂ© particuliĂšrement utilisĂ© pour l’Euro 2021 mais aussi pour Wimbledon, les Jeux olympiques ou encore la Ligue 1 de football.

ConcrĂštement, certains dĂ©crivent ce site comme une sorte de « MegaUpload » du sport. A la façon du site autrefois crĂ©Ă© par Kim DotCom, il s’agit d’un gigantesque annuaire, gratuit et sans inscription qui propose de nombreux flux d’évĂ©nements sportifs se dĂ©roulant un peu partout dans le monde. Les flux viennent des chaĂźnes payantes en France mais aussi Ă l’étranger.

Comment fonctionne la plateforme ?

Si Streamonsport est devenu cĂ©lĂšbre auprĂšs des amateurs d’évĂ©nements sportifs, c’est liĂ© Ă plusieurs critĂšres essentiels. Tout d’abord, le site est entiĂšrement gratuit. Si on vous demande de payer, c’est qu’il s’agit d’une arnaque liĂ©e Ă une banniĂšre publicitaire ou bien que vous n’ĂȘtes pas sur le bon site. Il en va de mĂȘme pour l’inscription. On y trouve du streaming de trĂšs nombreuses disciplines sportives, du contenu presque en temps rĂ©el et souvent dans une trĂšs bonne qualitĂ© vidĂ©o. Un cocktail qui sĂ©duit de trĂšs nombreux internautes.Â

Comment accéder à Streamonsport ?

Pour regarder un match ou n’importe quelle rencontre sportive, il suffit de se connecter Ă l’adresse : streamonsport.info puis de choisir votre sport puis votre rencontre. Le menu situĂ© en haut vous permet de sĂ©lectionner un sport : football, rugby, hand basket, Formule 1, Tennis, moto, sports TV
 Ensuite, cliquez sur le bouton « Direct » situĂ© Ă droite. Ne cliquez pas sur « Contenu HD », il s’agit d’une publicitĂ©. Puis, lancez le player Ă l’image. Parfois, vous pouvez Ă©changer entre plusieurs sources avec diffĂ©rentes qualitĂ©s et langues.

C’est lĂ©gal Streamonsport ?

Bien sĂ»r, avec un brin de naĂŻvetĂ©, vous vous posez sans doute la question. La rĂ©ponse est bien sĂ»r non. Les droits de diffusion des compĂ©titions sportives se monnaient en centaines de millions d’euros et ce site relaie ces contenus en toute illĂ©galitĂ©. Certains internautes trouveront une justification dans le coĂ»t exorbitant des abonnements cumulĂ©s ou par le simple fait qu’il est parfois impossible de voir certaines rencontres depuis votre pays.

A noter que si vous ne payez pas pour accéder à Streamonsport, vous devrez en revanche tolérer des publicités parfois trÚs nombreuses. En effet, pour se financer (et sans doute dégager un profit), le site affiche de nombreuses banniÚres et publicités en tout genre.

Faut-il utiliser un VPN pour accéder à Streamonsport ?

Officiellement non. En effet, si Streamonsports et de nombreux autres sites de tĂ©lĂ©chargement illĂ©gal ou de streaming sont dans le viseur de la justice, ce n’est que rarement le cas des internautes. Mais il est difficile de penser qu’une telle situation pourrait durer avec Arcom. L’offre de streaming illĂ©gale existe aussi parce qu’il y a une demande des internautes. Le plus simple est donc de vous appuyer dĂšs maintenant sur un VPN comme NordVPN.

Surtout, si un jour les autoritĂ©s judiciaires françaises dĂ©cident de bloquer l’accĂšs au site, vous n’aurez aucun problĂšme Ă contourner cette difficultĂ©. De base, il est donc plus sĂ»r d’équiper votre ordinateur d’un VPN pour cacher votre adresse IP si vous avez recours Ă ce type de sites. Cela encrypte vos donnĂ©es et permet de les protĂ©ger des FAI, des autoritĂ©s et d’éventuels pirates qui voudraient vous dĂ©rober vos donnĂ©es.

Quelles alternatives de streaming de sport ?

Streamonsport ne vous convient pas ? Il existe de nombreux autres sites proposant du contenu sportif. Nous allons vous en dĂ©tailler plusieurs ci-dessous, certains lĂ©gaux et d’autres non.

Vous pouvez vous connecter au site Foot-Direct.fr qui propose exclusivement des rencontres de football, mais dans tous les grands championnats européens. Channel Stream propose de son cÎté un choix varié avec du cyclisme, des fléchettes, de la voile, du golf, du football ou encore de la NBA.

Enfin, du cĂŽtĂ© lĂ©gal, il existe une offre prolifique pour des alternatives Ă Streamonsport. Ainsi, si vous voulez regarder la Ligue 1 de football, il faut dĂ©sormais vous tourner vers Amazon Prime qui a acquis les droits de la majoritĂ© des rencontres. BeinSports, RMC Sports, Eurosport ou encore Canal+ Sport possĂšdent les droits de certaines disciplines. Vous devrez toutefois payer pour y accĂ©der. En revanche, la chaĂźne l’Equipe TV propose bien du contenu gratuitement.

[Total: 75 Moyenne: 4.9 ]