Quelle est la nouvelle adresse officielle du site 1337x ?

Les amateurs de tĂ©lĂ©chargement illĂ©gal de films ou de sĂ©ries se tournent en gĂ©nĂ©ral vers le tĂ©lĂ©chargement direct ou le torrent. Dans cette seconde catĂ©gorie, le site 1337X s’est imposĂ© comme une rĂ©fĂ©rence ces derniĂšres annĂ©es.

Pour les autoritĂ©s et les ayants droits, des sites comme « Zone TĂ©lĂ©chargement », « The Pirate Bay » ou « 1337x » reprĂ©sentent une menace. Ils permettent de mettre Ă disposition du contenu protĂ©gĂ©, de façon gratuite. C’est notamment pour cette raison qu’il est souvent difficile de trouver la bonne adresse web. Dans cet article, vous trouverez toujours la bonne adresse URL pour accĂ©der Ă 1337x.

â–ș DĂ©couvrir la NOUVELLE URL qui fonctionne ◀

C’est quoi 1337X ?

1337X est un site qui a Ă©tĂ© fondĂ© en 2007. Sur le papier, il a Ă©tĂ© imaginĂ© comme une alternative au trĂšs populaire « The Pirate Bay » si celui-ci devait un jour disparaĂźtre. S’il Ă©tait connu de quelques (nombreux) habituĂ©s durant ces premiĂšres annĂ©es, c’est rĂ©ellement Ă partir de 2016 qu’il est devenu beaucoup plus populaire. C’est en effet Ă ce moment-lĂ que « Kickass Torrents » a Ă©tĂ© fermĂ© et que de nombreux internautes ont cherchĂ© une solution de repli. Le site 1337x s’est alors peu Ă peu imposĂ© comme alternative puis comme une excellente rĂ©fĂ©rence.

Dans le mĂȘme temps, ses crĂ©ateurs ont prĂ©sentĂ© une nouvelle version du site avec de nouvelles fonctionnalitĂ©s. Aujourd’hui, il s’agit d’un site de tracker torrents plutĂŽt populaire, mĂȘme s’il est aussi critiquĂ© en raison de multiples failles de sĂ©curitĂ© et que l’organisation ou encore la qualitĂ© des contenus sont des paramĂštres trĂšs variables. On y trouve une trĂšs grande variĂ©tĂ© de contenus : sĂ©ries, films ou encore musique et jeux vidĂ©o.

Comment fonctionne le site de tracker de torrents ?

Les trackers torrents sont une alternative qui sĂ©duit de nombreux internautes lorsqu’ils cherchent Ă tĂ©lĂ©charger un contenu plus ou moins lĂ©gal. Mais comment est-ce que cela marche ? Comment faire si vous souhaitez tĂ©lĂ©charger une sĂ©rie, un film ou encore un jeu vidĂ©o sur 1337X ? Il faut considĂ©rer le site comme une trĂšs grande bibliothĂšque dans lequel vous allez pouvoir chercher ce qui vous intĂ©resse.

ConcrĂštement, vous choisissez le contenu qui vous intĂ©resse puis tĂ©lĂ©chargez le fichier en .torrent qui lui est associĂ©. Ce n’est pas le contenu qui vous intĂ©resse puisqu’il ne pĂšse que quelques octets. Mais cela va vous permettre de le trouver ensuite. Dans un second temps, vous avez besoin d’installer un client Torrent, c’est-Ă -dire un logiciel capable de gĂ©rer le tĂ©lĂ©chargement en BitTorrent. Dans ce registre, vous avez lĂ aussi de nombreuses solutions Ă votre portĂ©e. Il ne vous reste plus qu’à lancer le fichier en .torrent dans votre logiciel et le tĂ©lĂ©chargement va se lancer. Cela fonctionne sur le systĂšme du « peer-to-peer », vous allez donc Ă©changer des informations avec d’autres internautes.

Le site 1337x, est-il légal ?

Sans surprise, ce genre de site n’est pas lĂ©gal. Bien sĂ»r, vous pouvez y trouver des contenus qui sont dĂ©sormais dans le domaine public, mais c’est loin d’ĂȘtre une majoritĂ© des Ɠuvres qui y sont disponibles. Les internautes viennent souvent y chercher les derniĂšres sĂ©ries ou films Ă la mode qu’ils veulent pouvoir regarder sans souscrire Ă un abonnement Netflix, Disney+ ou encore Canal+.

Quand vous voulez utiliser un lien torrent rĂ©cupĂ©rĂ© sur 1337x, il est donc nĂ©cessaire d’utiliser un VPN afin de dissimuler votre identitĂ© sur Internet. En effet, le protocole « peer-to-peer » est particuliĂšrement observĂ© par les autoritĂ©s et vous pouvez donc vous exposer Ă une sanction.

Le site de torrents est-il sûr ?

Si ce tracker torrent a mis du temps avant d’ĂȘtre populaire, c’est en partie parce que le site est plutĂŽt mal rangĂ©. C’est-Ă -dire qu’il s’agit d’un annuaire plutĂŽt dĂ©sorganisĂ© qui peut compliquer la recherche des internautes.

Mais d’autres problĂšmes existent. En 2015, plusieurs fondateurs du site ont ainsi dĂ©cidĂ© de quitter le projet en dĂ©nonçant de lourds problĂšmes de sĂ©curitĂ©, des failles pouvant avoir de lourdes consĂ©quences pour les internautes. Il Ă©tait ainsi possible de « pirater », un autre peer. Par ailleurs, on trouve de nombreux torrents infectĂ©s par des virus qui peuvent potentiellement paralyser votre ordinateur ou mĂȘme mettre en pĂ©ril votre sĂ©curitĂ© numĂ©rique. C’est pour cette raison que le recours Ă un VPN est trĂšs fortement encouragĂ©.

Il faut toutefois noter que les derniĂšres versions du site mettent clairement l’accent sur l’ergonomie et la sĂ©curitĂ© des utilisateurs. Des efforts importants ont Ă©tĂ© faits dans ce domaine et il faut le noter. Ne pensez toutefois pas qu’il s’agisse d’une raison pour relĂącher votre vigilance. La prudence doit toujours ĂȘtre de mise lorsque vous tĂ©lĂ©chargez des contenus sur une plateforme du type de 1337x.

Quelle est l’adresse officielle de 1337x en 2021 ?

Depuis plusieurs annĂ©es dĂ©sormais, 1337x est dans le viseur des autoritĂ©s. Le site a mĂȘme Ă©tĂ© banni des recherches de Google et ne pouvait donc pas ĂȘtre trouvĂ© facilement sur le moteur de recherche le plus populaire au monde. De nombreux gouvernements imposent aussi son blocage afin d’assurer la protection des droits d’auteurs.

Quelle est la consĂ©quence directe de cette situation ? De nombreux sites miroirs ont vu le jour, mais aussi des copies plus ou moins officielles mais aussi moins sĂ»res. Les crĂ©ateurs doivent aussi changer l’adresse web du site 1337x. Mais alors quelle est l’adresse de 1337x en 2021 ? Aujourd’hui, l’adresse officielle est https://www.1377x.to/ . Toutefois, ce n’est pas la seule solution. Vous pouvez aussi trouver une liste des diffĂ©rents miroirs en vous rendant Ă cette adresse : https://www.1377x.to/about.