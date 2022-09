Pour les amateurs de streaming de séries ou de films, de nombreux sites existent sur Internet, proposant des alternatives intéressantes. Palixi a longtemps fait partie de cette liste.

Sur Internet, les sites illégaux permettant de visionner des contenus en streaming ou de les télécharger sont nombreux. Ils sont aussi régulièrement dans le viseur des autorités et des ayants droit. Dans ce domaine, Palixi ne fait pas exception. Il a récemment fermé ses portes. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette plateforme et les meilleures alternatives pour pallier sa fermeture.

C’est quoi Palixi ?

Palixi était la dernière version d’un site qui aura longtemps été une référence dans l’Internet français pour les amateurs de streaming de contenus illégaux. Aussi connu sous le nom de Tirexo, puis de Papaflix, ce site proposait de très nombreux contenus en accès libre, avec un contenu comptant des films, séries, logiciels, jeux, ebooks ou encore de la musique.

La disparition du site a été confirmée début juillet sur un canal Telegram, par un certain Saul Goodman. Il a expliqué sa disparition et la suppression de la base de données, évoquant notamment des menaces contre les administrateurs du site. Une autre source a évoqué des soucis personnels et des pressions judiciaires.

Le site de streaming Palixi est-il définitivement fermé ?

On ignore pour l’instant si Palixi va faire son retour sur l’Internet français sous ce nom ou bien sous un autre. Cependant, le dernier message pourrait le laisser penser puisqu’il était le suivant : « À bientôt peut-être ».

Avant sa disparition, le site proposait une interface très fonctionnelle, avec un catalogue riche d’environ 38.000 films, 12.000 séries et 9.000 documentaires. Palixi proposait aussi une version premium avec un système d’abonnement. Celui-ci permettait de ne pas afficher de publicité ou encore de débrider les plateformes de téléchargement comme Uptobox ou 1fichier.com. Les abonnés pouvaient payer de 2,49 à 6,99 euros par mois pour bénéficier de ces avantages. Une nouveauté qui a sans doute encore plus provoqué la colère des ayants droit et accéléré le processus de fermeture.

Pourquoi Palixi a-t-il fermé ses portes ?

Si le site a été obligé de fermer ses portes cette année, c’est bien sûr en grande partie à cause de la pression des ayants droits, de la justice et même des fournisseurs d’accès à Internet. En effet, Palixi était bien un site complètement illégal, fournissant gratuitement et sans inscription l’accès à des contenus protégés par le droit d’auteur. C’est pour cela qu’il avait déjà fait l’objet de mesures légales ces dernières années.

5 alternatives intéressantes pour Palixi

Avec la fermeture de Palixi ou de Zone Téléchargement ces derniers mois, de nombreux internautes peinent à trouver un site de streaming ou de téléchargement qui leur convient. Heureusement, de nombreuses alternatives existent. Voici plusieurs sites qui méritent la peine d’être considérés quand vous recherchez un site de streaming fiable et sûr :