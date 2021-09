Quelle est la nouvelle adresse officielle du site populaire OxTorrent ?

Vous êtes un amateur de téléchargement de films et séries sur Internet ? Alors il est fort probable que le nom OxTorrent vous soit déjà connu. Cependant, son adresse change régulièrement. Vous trouverez ici la dernière adresse qui fonctionne pour ce site de téléchargement pour ce site de torrents.

Le téléchargement illégal est la hantise des ayants droit, des gouvernements et de la justice dans de nombreux pays. Mais cela n’empêche pas de nombreux sites proposant des contenus de proliférer sur Internet. Dans ce registre, OXTorrent est désormais parmi les plus populaires de l’internet francophone.

C’est quoi OxTorrent ?

OxTorrent, c’est un site désormais bien connu des amateurs de torrents en France. Lancé en 2019, c’est le successeur naturel du site Cpasbien qui était connu des amateurs du genre depuis près de 10 ans. Il est devenu un site référence, grâce à un catalogue très développé de films, séries, musiques ou encore jeux vidéo.

Concrètement, c’est un tracker de torrent gratuit qui possède un immense catalogue comprenant plus de 80.000 contenus qui peuvent être accédés sans inscription, mais aussi sans ratio. Autant dire qu’il s’est très rapidement fait un nom sur l’Internet français.

Comment fonctionne le site de partage de torrent ?

Vous ne connaissez pas encore le concept des torrents ? Pas de souci, on vous explique comment ça marche. En clair, OxTorrent ne stocke pas les contenus directement. C’est aussi une approche différente du « Direct Download » qui a notamment été popularisé grâce à des sites comme « Zone Téléchargement ». Ce n’est pas non plus du streaming.

OxTorrent est un annuaire gigantesque de fichiers torrents. Les internautes peuvent télécharger ceux-ci en quelques secondes. Mais cela ne leur donne pas encore le contenu qu’ils souhaitent, que cela soit une série ou un film. Non, grâce à la technologie « peer-to-peer » (P2P) et à un logiciel comme uTorrent (on parle de client Torrent), il sera ensuite possible aux internautes de récupérer le fichier par petites pièces auprès des autres internautes. Dans le même temps, un utilisateur mettra en temps réel à disposition des autres usagers les contenus qu’il possède déjà. L’ensemble est entièrement gratuit et repose sur la collaboration entre les internautes.

Pourquoi OxTorrent doit souvent changer d’adresse ?

Pour les amateurs du site OxTorrent, trouver la bonne adresse peut parfois être un véritable défi. En effet, les autorités bloquent régulièrement le site de téléchargement et il est donc forcé de changer d’URL. En effet, OxTorrent est un site complètement illégal puisqu’on y partage du contenu protégé par le droit d’auteur. On peut y trouver les dernières séries et films à la mode, parfois encore à la télévision ou au cinéma.

Pour échapper aux autorités et à la justice, OxTorrent doit donc changer d’adresse. On trouve souvent des sites miroirs qui reprennent le contenu et le design à l’identique. Attention toutefois, régulièrement il s’agit aussi de faux, qui sont remplis de malwares où encore vous demandent de fournir des données personnelles ou bien de payer. La prudence est donc de rigueur quand vous voulez y accéder. Ci-dessous, nous vous donnerons en permanence la bonne adresse pour accéder à OxTorrent.

Quelle est l’adresse actuelle de OxTorrent ?

Vous voulez accéder à OxTorrent sans prendre de risques pour la sécurité de votre ordinateur ? Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un site illégal, nous ne pouvons donc pas être tenus pour responsables de l’usage que vous ferez de cette information. La bonne adresse pour accéder à OxTorrent aujourd’hui est oxtorrent.cx. Mais vous pouvez aussi accéder à différents miroirs liés aux adresses suivantes : .io, .com, .pe, .tv, .cc, .co ou encore .site. En revanche évitez des sites qui se terminent en .buzz !

Nouvelle url : oxtorrent.cx

Attention toutefois, il peut aussi être impossible d’accéder au site OxTorrent même si vous avez la bonne adresse. Pourquoi ? Et bien c’est votre fournisseur d’accès à Internet qui bloque la résolution de nom DNS et ainsi l’accès au site. Une décision prise après une décision de justice. Pour y accéder, il est nécessaire d’avoir recours à un VPN ou de modifier votre fournisseur DNS. Pour contourner le blocage, vous pouvez suivre notre tutoriel pour modifier son fournisseur DNS ici. Avec un VPN, cela permettra de donner au site l’impression que vous vous connectez depuis un autre pays où le site n’est pas bloqué. De nombreux guides sur Internet permettent de trouver comment utiliser au mieux un VPN.

Quelles sont les alternatives à OxTorrent ?

Vous n’arrivez vraiment pas à vous connecter à OxTorrent ? « Bonne nouvelle ». Le web français regorge de sites offrant le même type de contenus. Voici une courte sélection de sites à même de vous donner accès à ce que vous recherchez. Attention, la majorité d’entre eux sont aussi considérés comme illégaux.

Torrent9 est devenu au fil des années OxTorrent, mais il possède aujourd’hui encore plusieurs sites miroirs.

The Pirate Bay est le site le plus connu au monde pour le téléchargement illégal, 17 ans après son lancement. Il a longtemps été aux prises avec les autorités, mais continue d’être très fréquenté.

YggTorrent propose un annuaire d’une très grande richesse. Si vous cherchez un contenu extrêmement rare, c’est sans doute l’adresse qu’il vous faut.