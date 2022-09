Les sites de streaming en France sont très nombreux. Parmi la multitude de possibilités, Mamcin se distingue par son offre très particulière. Ce site permet de regarder uniquement la série télévisée « Plus Belle la Vie ». Présentation d’une plateforme unique en son genre.

C’est quoi Mamcin ?

Mamcin est un site internet de streaming qui a vu le jour en 2012 et continue toujours d’être en activité, 10 ans après. Il se distingue par le contenu très particulier et unique qu’il propose : sur cette plateforme, on ne peut voir que les épisodes de la série Plus Belle la Vie.

Le show, est un feuilleton français, diffusé chaque jour, depuis 2004, du lundi au vendredi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c’est l’historie des habitants de quartier fictif de Marseille, nommé le Mistral. Le programme compte désormais plus de 4500 épisodes. Chacun d’entre eux, est mis en ligne grâce à un player de streaming, le jour même de sa diffusion par France 3.

France Télévisions a annoncé la fin de la série le 18 novembre 2022 prochain. On ignore donc ce qui adviendra ensuite de Mamcin après cette date. Le site pourrait rester en ligne mais il n’aura à priori plus de nouveaux contenus à proposer.

Mamcin est un site très classique de streaming. Il ressemble à une sorte de blog. Vous pouvez accéder aux derniers épisodes de la série sur la page d’accueil ou utiliser le moteur de recherche du site pour trouver un épisode en particulier.

Lorsque vous cliquez sur un article, on trouve un petit résumé puis un lecteur de streaming. Il suffit de cliquer sur Play pour le lancer et regarder tranquillement votre épisode. Le site Mamcin lui-même ne compte pas de publicités, mais le player de streaming peut parfois en afficher. Soyez donc prudents avant de cliquer ou de télécharger un éventuel contenu.

C’est légal Mamcin ?

Sans surprise, Mamcin est un site complètement illégal. En effet, il propose gratuitement, sans publicité et sans inscription du contenu qui appartient à France Télévisions. Soyez en conscient lorsque vous naviguer dessus.

Quelle est la dernière adresse officielle de Mamcin qui fonctionne ?

En 2022 et depuis 10 ans, l’adresse officielle de Mamcin n’a pas été modifiée. Bien sûr, il est encore possible que cette URL soit modifiée dans les prochains mois. Si c’est le cas et que vous ne pouvez pas accéder au site Mamcin, nous l’actualiserons avec la nouvelle adresse.

Aujourd’hui, si vous voulez accéder à l’URL officielle, il faut vous rendre à l’adresse suivante : https://www.mamcin.com/.

Utiliser un VPN pour accéder à Mamcin

Etant un site illégal, il reste possible que le Mamcin fasse l’objet d’un blocage des autorités à un moment ou un autre. Si c’est le cas, alors il sera peut-être nécessaire d’avoir recours à un VPN pour vous connecter sans difficulté à Mamcin.

Par prudence, nous vous recommandons toujours d’avoir recours à un VPN pour vous connecter à un site de streaming ou de téléchargement illégal. Cela permet d’être anonyme et éviter d’être repéré par les autorités mais aussi d’éventuels pirates informatiques.

Sur ce genre de site, ne fournissez jamais de données personnelles et encore moins vos informations de paiement bancaire.

Quelles sont les alternatives pour Mamcin ?

Vous pouvez bien sûr vous tourner vers le site de France Télévisions, qui permet aussi de voir les épisodes de Plus Belle la Vie gratuitement. Attention toutefois, vous aurez besoin de vous inscrire et aussi de voir régulièrement des publicités. L’épisode est mis en ligne le lendemain de la diffusion à 6 heures du matin. Le site ne propose de voir toutefois que les épisodes du mois précédent.

La plateforme Salto permet aussi de regarder Plus Belle la Vie en streaming illimité. Ce site, légal, propose un vaste catalogue de contenus, issus des principales chaînes françaises. L’abonnement est disponible à partir de 6,99 euros par mois, avec des offres Duo ou Tribu.