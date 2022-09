Lire des mangas en ligne gratuitement, c’est possible grâce à des sites de scantrad. Il en existe des centaines sur Internet. Dans cet article, nous vous présentons le site Jap Scan qui possède une très bonne réputation dans la communauté francophone.

Au-delà d’un achat en librairie, il est aussi possible de se tourner sur Internet, pour lire des épisodes ou des nouvelles séries qui n’existent peut-être parfois pas encore en France, grâce aux communautés de scan trad. Sur le site Jap Scan, vous pourrez en trouver des centaines. Comment ça marche ? Quelle est la bonne adresse de Jap Scan en 2022 et quelles sont les meilleures alternatives ? On vous explique tout dans cet article ci-dessous. Notez qu’il ne s’agit pas de streaming.

C’est quoi Jap Scan ?

Pour les amateurs de la bande dessinée nippone, trouver un bon site pour lire confortablement et gratuitement en ligne ses mangas favoris peut être un défi. Jap Scan est un site de scan de mangas en ligne qui permet de retrouver vos séries préférées en quelques clics.

C’est un site dédié aux fans de mangas qui vous livre des milliers de scans en version française et en qualité supérieure. Parmi les contenus proposés, on trouve des incontournables comme Naruto, One Piece, Tales of Demons ou encore Attack on Titans.

Jap Scan est un site qui propose une interface plutôt simple et facilement compréhensible pour les internautes. Vous avez à votre disposition un moteur de recherche ou encore un « top mangas », sur 24 heures, 7 jours ou depuis le début de l’année 2022. L’outil identifie les chapitres qui sont les plus populaires sur une période donnée.

Si vous cliquez sur le chapitre d’un manga qui se trouve dans le menu, vous vous retrouvez automatiquement au début de celui-ci. Le visuel s’affiche sur une pleine page avec des informations sur le scan, comme le nom du manga, la langue, la date de mise en ligne…

Jap Scan vous propose aussi de découvrir son nom original, ses noms alternatifs, son origine, son genre… Vous pouvez aussi y découvrir le nom des artistes et auteurs et si ce manga a été adapté en animé pour la télévision ou une plateforme de streaming.

Attention, on trouve de nombreuses publicités, parfois intrusives, sur le site Jap Scan.

C’est légal JapScan ?

La communauté du scan trad est très importante en France, grâce à une quantité importante de teams qui assurent le scan puis la traduction des derniers mangas disponibles au Japon. Cependant, d’un site à l’autre, la situation légale peut varier beaucoup.

Dans le cas de Jap Scan, il ne faut toutefois pas se faire d’illusion. Le site ne respecte clairement pas la législation sur le droit d’auteur. Lorsque vous naviguez sur Jap Scan en 2022, il faut donc bien être conscient que vous êtes dans l’illégalité, en accédant à du contenu normalement réservé à un public payant.

Quelle est l’adresse officielle de Jap Scan en 2022 ?

Jap Scan est un site qui flirte avec l’illégalité, comme nous vous l’avons expliqué ci-dessus. Il est régulièrement obligé de changer d’adresse web en raison des mesures qui peuvent être prises par les éditeurs, les autorités légales ou encore les fournisseurs d’accès à Internet.

Pour accéder directement à Japscan, le plus simple est désormais de cliquer sur le lien suivant : https://www.japscan.me/.

Utiliser un VPN pour accéder à Jap Scan

Dans le cas de Jap Scan, nous vous incitons à faire preuve d’une grande prudence. En effet, le site se trouve clairement dans l’illégalité et on trouve aussi de nombreuses publicités parfois intrusives.

Il est donc plus sûr de protéger votre identité numérique en ayant recours à un VPN. Par ailleurs, ne fournissez jamais d’informations personnelles ou encore moins de données bancaires. Une grande prudence est évidemment nécessaire. Pour en savoir plus, retrouvez notre guide sur les VPN.

Quelles sont les alternatives pour la lecture de mangas en ligne ?

Vous ne trouvez pas le contenu qui vous intéresse sur le site Jap Scan ? Peut-être est-il temporairement indisponible, à moins que son interface ne vous convienne pas. Si c’est le cas, ne vous inquiétez pas, on trouve de multiples alternatives sur Internet. Voici certains sites qui pourraient vous intéresser :

Scan Trad est un site de référence pour les amateurs de lecture de mangas en ligne. On trouve un très vaste catalogue de contenus, facilement accessible grâce à une belle interface.

Manga Scan, dont nous avons déjà palé, est un autre très bon site pour lire vos mangas favoris sur Internet . On y lit facilement One Piece, l’Attaque des Titans et de nombreux autres contenus.

. On y lit facilement One Piece, l’Attaque des Titans et de nombreux autres contenus. Lel Scan fait aussi partie des meilleurs sites pour lire facilement et de façon agréables des scans trad en ligne. L’essayer c’est sans aucun doute l’adopter.