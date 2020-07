Pour ceux qui ont recours au téléchargement direct afin de visionner des films ou séries, alors plusieurs options sont disponibles. Extreme Download en fait partie, mais quelle est la nouvelle adresse du site ?

Souvent, pour les amateurs de téléchargement illégal, c’est le nom de Zone-Téléchargement qui vient en premier à l’esprit. Plus connu, plus célèbre, il avait eu le droit à une large exposition médiatique en raison de l’attention que lui ont prêté les forces de l’ordre. Cependant, quand il a fermé ses portes, c’est notamment Extreme Download qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Aujourd’hui encore, ce dernier conserve une certaine audience.

Nouvelle Url : www.extreme-down.al

Qu’est-ce que c’est Extreme Download ?

On parle là de l’un des sites de téléchargement les plus populaires en France. On y trouve une multitude de contenus. Si les films et séries sont souvent les plus recherchés, certains internautes pourront aussi y découvrir des jeux vidéo, des mangas, de la musique ou encore des e-books. Le système de la plateforme est relativement simple. Il n’y a pas besoin d’utiliser des torrents ou eMule. Tout fonctionne en téléchargement direct depuis des liens. Rien n’est hébergé directement sur Extreme Download, le site fonctionne davantage comme un annuaire de liens.

Spécialisé dans le 4K

Le site Extreme Download a réussi à se faire une place quelque peu particulière en jouant notamment la carte de la catégorie 4K. Concrètement, certains contenus sont donc disponibles en ultra HD, une qualité qui peut être recherchée par certains internautes. On trouve aussi bien sûr des contenus en qualité SD, HD ou HD Light.

Quelle est l’adresse d’Extreme Download en 2020 ?

Puisque le téléchargement ou encore le streaming de contenus protégés par le droit d’auteur sont des pratiques illégales d’un point de vue de la législation française, Extreme Download, comme de nombreuses autres alternatives qui existent en France (Zone Téléchargement, LibertyLand, Papystreaming…), a fait face à la justice à de nombreuses reprises. Les sites sont fermés mais, très souvent, ils réapparaissent en changeant de nom, s’adaptant rapidement afin de continuer à proposer une plateforme à leurs habitués.

Où trouver la nouvelle adresse url d’Extreme Download ?

Le plus difficile est donc de toujours savoir sur quel lien se rendre. Si vous êtes un habitué, il est possible que votre navigateur vous redirige directement. Cependant, vu la quantité de clones et d’extensions différentes, la prudence doit être de mise. Quelle est l’adresse qui fonctionne en 2020 ? Plusieurs semblent fonctionner correctement, mais si on en croit les pages Fans et les forums, la bonne adresse d’Extreme Download est www.extreme-down.al. Cependant, une autre adresse d’Extreme Download semble rencontrer un certain succès. Il s’agit de https://www.extreme-down.video/home.html. Les deux sites ne semblent pas avoir de grandes différences à l’heure actuelle. Soyez attentifs aux futurs changements si le site se retrouve sur liste noire des opérateurs.

Comment ça marche Extreme Download ?

Vous souhaitez télécharger un contenu sur le site Extreme Download ? Le fonctionnement du site se révèle particulièrement intuitif. La page d’accueil vous propose les derniers contenus qui ont été intégrés à l’annuaire, mais vous pouvez aussi utiliser le système de recherche afin de trouver la série, le film ou encore le jeu vidéo qui vous intéresse. Par ailleurs, il est aussi possible de naviguer à travers les différentes catégories, qui recensent aussi bien le type de contenu que la qualité.

Passer par une plateforme de téléchargement

Au moment de télécharger un contenu, le fait de cliquer sur un lien vous redirige vers une plateforme de protection de liens. Pour Extreme Download il s’agit de Ed Protect. Charge à vous de valider le captcha pour pouvoir y accéder. Certains peuvent se révéler inactifs, mais la plateforme assure normalement un suivi régulier. Plusieurs plateformes d’hébergement vous sont proposées comme 1fichier, Uptobox ou encore Rapidgator. L’idéal est de tester pour découvrir celle qui vous correspond le mieux.

Faut-il payer pour utiliser Extreme Download ?

Le site Extreme Download est entièrement gratuit à utiliser, c’est le concept mis en application par tous les sites de téléchargement direct. Il n’y a pas besoin d’avoir recours à une carte bancaire ou un autre moyen de paiement. Si on vous demande un paiement, il s’agit alors d’une arnaque. Si vous êtes dans l’impossibilité de trouver un contenu sur une plateforme illégale sans payer, alors mieux vaut souscrire à un abonnement sur un site plus classique comme Netflix, Disney ou Amazon Video Prime.

Quel site choisir de téléchargement choisir ?

Si le téléchargement direct n’est pas illégal en soi, il le devient quand vous souhaitez acquérir des contenus qui sont protégés par le droit d’auteur. Cependant, ces sites recèlent aussi des programmes qui sont en accès libre et peuvent donc présenter un certain intérêt pour vous. L’idéal est alors de multiplier les différentes plateformes, pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins. Attention, si Extreme Download peut se targuer d’un catalogue conséquent, le site présente aussi de nombreuses publicités. Un bloqueur de pop-up est donc recommandé, tout comme la plus grande prudence.