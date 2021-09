Quelle est la nouvelle adresse officielle du site de torrents cpasbien ?

En 2021, le téléchargement a encore le vent en poupe pour de nombreux internautes qui cherchent des films, des séries ou encore des jeux vidéo. Dans ce registre, le site cpasbien offre une alternative intéressante pour ceux qui ont recours aux torrents.

Le téléchargement de contenus protégés par des droits d’auteur est illégal dans l’Hexagone et une nouvelle autorité verra le jour à l’horizon 2022 pour succéder à la Hadopi qui faisait la chasse aux pirates du numérique ces dernières années. Mais cela n’empêche pas de nombreux utilisateurs de rechercher du contenu à télécharger illégalement. Ces sites, comme cpasbien, changent souvent d’adresse. Dans cet article, vous trouverez la nouvelle adresse du site préféré de ceux qui utilisent les torrents.

C’est quoi cpasbien ?

C’est un site qui est désormais très ancien. La plateforme de téléchargements a vu le jour en 2012 et fait aujourd’hui partie des sites les plus connues en France. Particulièrement populaire, le site a atteint, lors de son époque « record », un pic de 30 millions de visiteurs mensuels.

Les internautes peuvent y trouver des films, des séries, de la musique ou encore des jeux vidéo sous la forme de torrents. Il est absolument libre d’accès et ne nécessite pas d’inscription au contraire de plusieurs concurrents sur le marché du téléchargement illégal.

Comment ça marche cpasbien ?

Vous connaissez peut-être « Zone-Téléchargement » qui est le site de référence pour ceux qui veulent faire du DL, « Direct Download ». On parle alors de téléchargement direct. Mais, dans le cas de cpasbien, il s’agit d’une technologie foncièrement différente dans son fonctionnement.

En effet, cpasbien, est un tracker torrent. Certains sites évoquent aussi un annuaire torrent. Concrètement, les internautes qui s’y connectent peuvent télécharger un fichier torrent. Il ne s’agit pas directement du film ou de la série qu’ils veulent. Mais ce fichier doit ensuite être lu via un logiciel spécifique comme uTorrent. Le téléchargement se fait ensuite à travers le protocole « peer-to-peer » (P2P). Il s’agit d’un échange entre différents utilisateurs sur internet. Attention toutefois, lorsque vous le faites, votre adresse IP se retrouve exposée. Il est donc nécessaire d’avoir recours à un VPN.

Une plateforme qui ne plaît pas aux autorités

C’est sans aucun doute une évidence en raison de son nom mais cpasbien n’est pas un site légal. Il permet d’accéder à de nombreux fichiers sur Internet. Or, ceux-ci ne sont pas, pour de très nombreux d’entre eux, en accès libre. Le site de téléchargement cpasbien se retrouve donc dans l’illégalité en raison du non-respect de la législation sur le droit d’auteur. Ceux qui mettent une vidéo, une série ou une musique à disposition n’en possèdent pas les droits. Or, en raison du système même de téléchargement en torrents, à partir du moment où vous téléchargez un contenu et le mettez aussi à disposition, vous êtes vous aussi dans l’illégalité.

En raison de cette situation, les autorités et les ayants droits font la chasse à un site comme cpasbien. Ils n’ont pas d’intérêt à le garder actif, bien au contraire. Pour échapper aux gouvernements et à la justice, les créateurs de la plateforme n’hésitent donc pas à en changer régulièrement l’url de cette dernière. Cette manœuvre, destinée à maintenir le site en ligne, peut aussi se révéler problématique pour les utilisateurs.

Attention aux faux sites

Il existe de fausses copies de cpasbien qui vont parfois vous demander de télécharger un logiciel ou encore de saisir des données personnelles pour pouvoir accéder aux fichiers que vous souhaitez télécharger. L’un d’entre eux vous demandera même de scanner un code barre avec une application qu’il vous aura fait installer auparavant sur votre smartphone.

Bref, vous l’aurez compris, la prudence est de rigueur et il est vraiment nécessaire de vérifier à chaque fois que vous le pouvez qu’il s’agit bien du site officiel. N’hésitez pas à consulter notre article qui sera mis à jour à chaque fois que c’est nécessaire.

La nouvelle adresse officielle de cpasbien en 2021

Si cpasbien est aussi populaire auprès des internautes, c’est bien sûr en raison de sa longévité mais aussi de la qualité des contenus qui y sont accessibles gratuitement et sans inscription. Impossible de ne pas mentionner l’ampleur de son catalogue de films et de séries qui pourrait faire rougir Netflix. Mais ces dernières années, le développement de l’offre légale, notamment à travers la plateforme de streaming Netflix, mais aussi Disney+ et même l’application de Canal+ bouleversent les tendances. Un nombre croissant d’internautes acceptent de payer quelques euros par mois afin d’accéder à du contenu de qualité et sans prendre de risque.

Nouvelle url : oxtorrent ou cpasbien

Aujourd’hui, cpasbien n’existe plus officiellement, depuis 2019. Autant dire qu’il ne faut surtout pas vous rendre sur l’url cpasbien.tf, qui est souvent mise en avant. Non, l’adresse correcte est désormais celle d’oxtorrent. Une bascule réalisée en 2019. Il s’agit uniquement d’un changement de nom cosmétique et de design, le contenu et la philosophie sont restés similaires.