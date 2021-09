Quelle est la nouvelle adresse officielle du site de streaming Ivmox ?

L’offre de streaming lĂ©gale s’est dĂ©veloppĂ©e ces derniĂšres annĂ©es avec Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+. Mais pour ceux qui refusent de payer, des sites illĂ©gaux sont aussi disponibles, comme Ivmox en France.

Vous refusez de tĂ©lĂ©charger des contenus grĂące à « Zone-TĂ©lĂ©chargement » ou « The Pirate Bay » ? Peut-ĂȘtre que le streaming constitue une alternative Ă mĂȘme de vous sĂ©duire comme pour des millions d’internautes. Cependant, trouver un site avec des contenus en streaming de qualitĂ© peut parfois ĂȘtre difficile. Dans ce domaine, Ivmox peut constituer une alternative intĂ©ressante. Dans cet article, vous trouverez les informations nĂ©cessaires mais aussi l’adresse officielle pour accĂ©der Ă Ivmox en 2021.

C’est quoi Ivmox ?

Et si vous aviez accĂšs Ă un immense catalogue de sĂ©ries et de films depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, sans payer un seul euro ? C’est la proposition sous-jacente au site de streaming Ivmox. Il permet aux internautes de dĂ©couvrir les derniers contenus de divertissement Ă la mode en quelques clics. On y trouve des contenus complets, gratuits et de trĂšs bonne qualitĂ©, souvent en HD ou mĂȘme en ultra HD. La qualitĂ© vidĂ©o s’adapte aussi selon celle de votre connexion Internet pour que vous puissiez voir le contenu sans aucun problĂšme technique. La qualitĂ© audio est souvent aussi trĂšs bonne.

Actuellement le meilleur site de streaming en France ?

Bref, pour de nombreux internautes, Ivmox, c’est la promesse de n’avoir qu’à sortir le pop-corn et s’installer devant la tĂ©lĂ©vision pour regarder les derniers contenus Ă la mode. Pour certains internautes, il pourrait s’agir du meilleur site de streaming gratuit en France en 2021.

Ivmox est un site qui a vu le jour le 13 aoĂ»t 2018, autant dire qu’il possĂšde dĂ©jĂ quelques annĂ©es d’anciennetĂ©. ComparĂ© Ă beaucoup de sites proposant illĂ©galement du contenu, comme « The Pirate Bay » ou « 1337x », il reste toutefois encore plutĂŽt jeune. Ivmox permet aux internautes de visionner des films sur Internet, sans publicitĂ©, ni avoir Ă utiliser la carte bancaire ou encore souscrire Ă un abonnement.

Comment fonctionne la plateforme ?

Vous avez envie de regarder une sĂ©rie ou un film ce soir et vous ĂȘtes tombĂ© sur notre article ? Voici comment vous devez faire si vous voulez utiliser Ivmox. Il suffit de vous connecter au site en utilisant l’adresse qui se trouve Ă la fin de cet article. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « entrer », et vous voici sur un catalogue de contenus. En haut, plusieurs catĂ©gories sont disponibles : « à l’affiche », « films » , « sĂ©ries » ou encore « genre ».

Cette derniĂšre, vous permet notamment de trier si vous souhaitez voir un film ou une sĂ©rie de science-fiction, un western, de l’horreur ou encore une comĂ©die. Vous pouvez aussi utiliser le moteur de recherche situĂ© au milieu de la page si vous savez dĂ©jĂ quel contenu de divertissement vous cherchez sur Ivmox. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à lancer le contenu. Attention, vous devrez sans doute dĂ©sactiver votre bloqueur de publicitĂ©.

Ivmox c’est lĂ©gal ?

Sans trop de surprise, il ne s’agit pas d’un site dont l’usage est permis par le gouvernement ou les ayant-droits. Si on peut y trouver des films comme James Bond ou des sĂ©ries comme Game of Thrones ou encore des contenus Marvel sans payer, c’est bien parce qu’il s’agit d’un site agissant dans l’illĂ©galitĂ© et non dans le respect du droit d’auteur. Le site Imov n’est donc pas lĂ©gal. Vous y avez recours, tout comme au protocole « peer-to-peer », Ă vos risques et pĂ©rils. Pour limiter les dangers potentiels, il est donc trĂšs conseillĂ© d’avoir recours Ă un VPN pour y accĂ©der.

Pourquoi le site Ivmox ne marche pas ?

De façon plus ou moins rĂ©guliĂšre, le site web Imvox peut ĂȘtre complĂštement indisponible. Le problĂšme peut ĂȘtre liĂ© Ă votre connexion Internet mais il est davantage probable que cela soit liĂ© Ă des questions lĂ©gales. Le site de streaming illĂ©gal peut ĂȘtre bloquĂ© par les autoritĂ©s sur une zone gĂ©ographique ou interdit aux IP françaises. En effet, en raison de l’opposition des autoritĂ©s, cela peut ĂȘtre une question lĂ©gale.

Vous voulez absolument accĂ©der Ă Imvox ? A moins qu’il ne s’agisse d’un problĂšme technique liĂ© au site, le plus simple est d’avoir recours Ă un VPN qui simulera le fait que vous vous trouvez dans un autre pays. Ainsi, vous pourrez contourner le blocage gĂ©ographique qui a Ă©tĂ© mis en place.

Quelle est l’adresse officielle du site Ivmox en 2021 ?

Vous voulez vous connecter Ă Imvox en 2021 ? C’est relativement simple. Aujourd’hui, l’adresse est tout simplement ivmox.fr. A partir de cette page d’accueil, vous serez ensuite redirigĂ© vers un autre site. C’est Ă partir de lĂ que vous pourrez accĂ©der aux films et aux sĂ©ries trĂšs facilement sur Internet.