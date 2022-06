Photoshop bientôt en version gratuite sur le web

L’éditeur Adobe serait en passe de proposer une version web et freemium de Photoshop dans les mois à venir.

Cela fait des années qu’Adobe s’efforce de proposer des versions en ligne pour la majorité de ses outils. Après Lightroom pour le web il y a plus de 10 ans, l’éditeur a lancé l’année dernière des versions allégées de Photoshop et Illustrator pour une utilisation exclusivement en ligne. Et Adobe ne compte visiblement pas s’arrêter là et teste actuellement au Canada une version gratuite de Photoshop sur le web.

Photoshop en version web gratuite pour tous ?

Cette version de Photoshop sera accessible à tous les possesseurs d’un compte Adobe sans qu’ils aient besoin de payer ou de s’abonner au Creative Cloud. Décrite comme une offre « freemium », elle offrira donc gratuitement les fonctionnalités de base de la célèbre application de retouche et création graphique. Les fonctionnalités les plus avancées seront quant à elles payantes afin d’inciter les plus désireux de passer à la caisse, qu’il s’agisse d’options de traitement de l’image plus complexes ou encore de collaboration entre différents membres d’une équipe.

L’objectif est ici double : d’une part, accueillir toujours plus de nouveaux utilisateurs de l’application et de l’écosystème Adobe alors que la concurrence se fait de plus en plus sérieuse. D’autre part, permettre à des systèmes plus modestes de faire tourner le programme, en citant par exemple les Chromebooks utilisés par de nombreux étudiants dans le monde entier.

« Je veux que Photoshop rencontre les utilisateurs là où ils se trouvent, à tout moment : il n’est pas nécessaire d’avoir un ordinateur haut de gamme pour utiliser Photoshop » Maria Yap / Head of Digital Imaging, Adobe (via The Verge)

Reste à savoir quand sortira cette version web gratuite de Photoshop dans le reste du monde. En attendant, vous pouvez toujours utiliser la suite Creative Cloud Express qui offre un condensé des fonctionnalités phares des différentes applications de la suite Adobe, et ce sur le web et le mobile.

