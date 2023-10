Adobe met fin aux vidéos et Gifs moches grâce à ses nouvelles fonctionnalités dopées à l’IA

Adobe a présenté lors d’une conférence de nombreuses nouveautés utilisant l’intelligence artificielle, dont une qui devrait particulièrement intéresser celles et ceux qui partagent régulièrement des memes sur internet et galèrent à les trouver en bonne qualité.

Vous partagez régulièrement des memes sur internet ou souhaitez améliorer la qualité d’une vidéo et faire comme si vous l’aviez trouvé en 1080p ? Adobe a créé la fonctionnalité que vous attendiez. En effet, la société qui se cache derrière Premiere Pro, Photoshop, After Effects et bien d’autres a tenu une conférence durant laquelle elle a dévoilé toutes sortes de nouvelles fonctionnalités utilisant l’IA plus bluffantes les unes que les autres, que ce soit pour l’édition de photos ou de vidéos.

L’une d’entre elles – Res Up – a particulièrement retenu notre attention car elle semble être l’une des seules qui aurait un intérêt pour le grand public. Focus.

Adobe Res Up : transformer une vidéo de faible qualité en HD en 3 clics

Concrètement, on ne peut pas faire plus simple comme outil, il suffit de :

Télécharger une vidéo ou une photo en faible qualité,

ou une photo en faible qualité, De la glisser dans le logiciel,

De laisser l’IA améliorer le contenu.

Durant la présentation, les équipes d’Adobe ont pris le soin de sélectionner deux exemples (un éléphant dans l’eau et un vieux film en noir et blanc). Le constat final est le même dans les deux cas : l’amélioration de la qualité est épatante.

On notera toutefois que les deux exemples sont relativement fixes et ne comportent pas de grands mouvements de caméras. L’IA sera-t-elle aussi efficace sur des vidéos plus dynamiques ? À confirmer.

D’autres inventions plus spécifiques, mais tout aussi folles

Durant la même conférence, les équipes d’Adobe ont présenté différentes fonctionnalités qui ne seront utilisées que par une poignée d’utilisateurs, mais qui sont tout de même très intéressantes.

Project Fast Fill : un objet ne vous plait pas sur une image ? Entourez-le et l'IA le fera disparaitre en générant 4 fonds au choix pour remplir le trou où se situait l'objet indésiré. Si cela est déjà possible gratuitement sur cleanup.pictures, la version d'Adobe est apparemment de meilleure qualité et surtout peut s'appliquer aux vidéos !

Project Draw and Delight : vous faites des dessins horribles avec votre souris ? Pas de soucis, l'IA pourra identifier ce que vous dessinez et l'améliorer. Et quand on dit « améliorer », il faudrait plutot dire « transformer » car il s'agit bien plus qu'une légère upgrade de vos traits.

On se demanderait même presque comment l’IA identifie un chat à gauche…

Project Scene Change : plus complexe à utiliser, cette fonctionnalité permet de détourer et d' intégrer une personne en vidéo dans un autre décor tout en prenant en compte la nouvelle lumière etc sans utiliser de fond vert/bleu.

Project Stardust : cette fonctionnalité vous permettra de faire des montages photos rapides, de vous décaler sur une image, d'ajouter un élément, d'en supprimer, etc.

Project See Through : cette fonctionnalité permet de remplir un espace qui aurait eu des reflets. Vous pourrez prendre une photo derrière une vitre et enlever les reflets en un clic.

Une vraie photo de profil pour AdobeUnMec.com

La seule question qui demeure est comment ces outils seront utilisés ? Si ce genre de fonctionnalité ont un intérêt mineur pour les particuliers, il comporte un vif attrait et danger pour les professionnels…

On se souvient encore des différentes copies vocales générées par IA qui ont inquiété et inquiètent encore l’industrie musicale, n’y a-t-il pas ici un risque de voir des métiers comme les monteurs ou les chefs opérateur être menacés par ces nouvelles manières de modifier les images en un clic ? On pourrait presque croire qu’aucune grève n’a été menée par les principaux acteurs de l’industrie cinématographique…