ADO lance son nouveau vélo électrique de ville (AIR 28) : 41% de remise lors de la réservation

La marque de vélo électrique ADO lance sa campagne de financement participatif sur IndieGogo, on vous explique ici pourquoi vous devriez suivre ce nouvel appareil !

Après avoir testé et apprécié des modèles de la marque, nous suivions ADO avec intérêt. Cette attention a porté ses fruits puisque nous pouvons dorénavant vous annoncer que le prochain vélo de la marque ouvre une campagne de financement participatif sur IndieGogo. Alors si vous êtes un féru de cyclisme ou un simple amateur de mobilité électrique, on vous donne quelques raisons et points importants à surveiller sur l’ADO AIR 28.

Une expérience plus poussée que sur les précédents modèles

Il s’agit là d’un des arguments majeurs de la marque pour mettre en avant son nouveau vélo : l’ADO G-Drive 5.0. Cette nouvelle assistance électrique pour votre vélo développée dans le laboratoire d’ADO offrirait une expérience « fluide et puissante ».

Au-delà, de cet argument qui ne sera vérifiable qu’après une prise en main, l’ADO Air 28 est équipé :

D’une batterie portable Samsung (à l’autonomie de 100km),

De freins hydrauliques,

D’un support pour téléphone et d’un port USB-C,

De pneus anti-crevaison de 28 pouces,

D’un capteur de couple poussant le vélo jusqu’à 25 km/h,

D’une fourche à suspension à verrouillage réglable pour mieux absorber les chocs,

D’une application et d’un écran de 3,5 pouces pour afficher diverses informations (batterie restante, vitesse, distance parcourue, etc.).

L’ADO Air 28 possède également une courroie de transmission en carbone liée à un capteur de couple – ce qui vous permettra de limiter son entretien puis de profiter d’un vélo silencieux, performant et moins lourd : la courroie étant 36% plus légères que les chaînes traditionnelles.

Pour rappel, les courroies durent plus longtemps que les chaînes et offrent une durée de vie moyenne de 30 000 km soit une à deux fois celle des chaînes.

L’intérêt de financer la campagne Indiegogo

Bien sûr, participer à la campagne de financement permettra à la marque de créer son vélo, mais si vous désirez acquérir ce modèle : le crowdfunding est peut-être l’occasion de réaliser une belle économie.

En effet, en vous abonnant – en bas de la page dédiée – à la newsletter, vous recevrez une remise de 41% sur les réservations anticipées. Le prix n’a pas encore été révélé et la campagne ne débutera que fin juillet, mais participer au financement de la campagne pourrait être l’occasion d’acheter un vélo électrique à moindre coût.