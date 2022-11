Découvrez ADO LAB, le site reconnu qui teste les composants de vélos électrique

Vous doutez de la qualité des vélos électriques de marque chinoise ? Avec son nouveau labo de tests, ADO nous prouve qu’il est capable de contrôler et prouver la qualité de ses produits. Certifié QTL par la SGS, le ADO LAB est une garantie de la durabilité de tous les composants des produits de la marque. Voici ce que vous devez savoir sur ce laboratoire.

L’historique du laboratoire d’ADO

La marque ADO peut se targuer d’avoir une équipe déjà constituée de 32 techniciens et un centre technologique de plus de 3 300 mètres carrés. Le projet d’un nouveau « labo » dans cet espace est devenu réalité en mai 2022. Avec un plan d’investissement en deux phases de 2,5 millions de dollars, ADO compte mettre en place un centre composé de plus de 60 machines de tests, d’analyses et de contrôles des vélos électriques dans un espace de 800 mètres carrés.

La première phase a été achevée en mai 2022 avec un investissement de 1,5 million de dollars. Cette étape a permis la construction de 34 machines de tests et l’acquisition de la certification internationale QTL.

La deuxième phase est prévue pour 2024 et vise l’accréditation CNAS pour son labo. À terme, l’objectif est d’atteindre 60 équipements de tests et d’analyses supervisées par six professionnels du secteur. En attendant, le ADO LAB peut déjà compter sur un nombre grandissant de machines de tests.

Les équipements du « ADO Lab »

Le ADO LAB possède plusieurs types d’équipements qui permettent de justifier la qualité de chaque composant de leurs vélos électriques, allant de leurs comportements dans différents environnements à leurs expositions à des conditions difficiles. Voici les principales installations :

Les équipements de simulation de l’environnement : test des produits face à différentes températures, à plusieurs taux d’humidité, aux chocs, à la corrosion, aux radiations UV….

Les équipements de contrôle qualité : test des performances et du bon fonctionnement de la batterie et du moteur des vélos électriques.

Les équipements de mise en condition des vélos : test de durabilité des composants (solidité, dégradation…) et des vélos sur du plat, en montée ou descente, avec les différents modes d’assistances…

Les certifications du laboratoire et celles à venir

Un des objectifs principaux d’ADO est de recevoir plusieurs certifications, mettant en lumière la qualité de leurs équipements de tests en les approuvant au niveau international. Pour l’instant, la marque a réussi son pari en étant certifiée par la SGS ainsi que par les normes européennes. Et ce n’est qu’un début.

La certification QTL, gage de qualité délivrée par la SGS

Après avoir finalisé la première phase de leur laboratoire en investissant 1,5 million de dollars, le laboratoire d’ADO a été reconnu « QTL » (qualified testing lab) par la société suisse SGS. Cette dernière est le leader dans la délivrance de certification de contrôle qualité et vérification des produits. En recevant cette certification, ADO devient la première entreprise qualifiée dans l’industrie des transports électriques.

Concrètement, cela signifie que les vélos électriques de la marque sont conformes aux normes européennes (certification CE) et d’une grande qualité, grâce aux équipements de tests du laboratoire d’ADO. Les différents essais des composants ou encore l’évaluation de la sécurité des systèmes électriques permettent de s’assurer d’avoir des produits performants et durables dans le temps.

Les certifications délivrées par Dekra, norme européenne oblige

Dekra est une agence française délivrant des certifications pour des produits répondants à un cahier des charges précis sur la sécurité. ADO a reçu une attestation de conformité Dekra en aout 2022 après les tests concluants sur la batterie, les freins, le moteur, les pneus, le carénage, les accessoires, la chaine ou encore la charge maximum de leurs vélos.

Ainsi, la gamme de vélos proposés par la marque chinoise respecte les standards français en matière de sécurité. Par exemple, la norme EN 15194 a été délivrée en juin 2022 aux vélos A16, A20 et A20F et garantit leur conformité au niveau européen.

L’accréditation du laboratoire par le CNAS, objectif 2024

Une dernière certification est en cours pour 2024. Avec un nouvel investissement de un million de dollars, ADO compte continuer de développer son laboratoire et arriver à atteindre l’accréditation délivrée par le CNAS. Cette dernière est reconnue dans le monde entier comme la meilleure garantie de qualité des tests produits.

Concrètement, qu’est-ce que le « ADO LAB » apporte aux vélos électriques ?

Finalement, avoir des certifications, c’est bien beau. Mais qu’est-ce que ça signifie vraiment ? Est-ce que les vélos sont plus performants ? Qu’est ce qui différencie ADO des autres marques de vélos électriques ?

Une sécurité dans la conduite

Toutes les certifications de qualité délivrées à ADO permettent de s’assurer que la marque respecte les normes de sécurité et de fiabilité imposées par différents organismes. Ainsi, la conduite n’est pas dangereuse, les composants sont sûrs et le risque de défaillances sur les modèles est minime.

Les simulations réalisées en laboratoire en sont le témoin : test de vitesse sur gravier et route accidentés, test de puissance en côte, test du freinage sur route…

Un gage de qualité des produits

Les investissements faits par ADO permettent de s’assurer de la qualité de ses produits. Le laboratoire permet de tester les composants des vélos, leur système électrique ou encore leur utilisation dans différents environnements. Tous les paramètres sont pris en compte pour les tests de résistance et de durabilité, en accord avec les standards de la SGS.

Par exemple, ADO réalise 100 000 test d’un composant avant de l’implanter dans ces vélos. Ce qui explique qu’ils sont capables de tenir au moins 10 ans sans flancher.

Une batterie plus sûre dans le temps

Le laboratoire d’ADO permet aussi de tester les batteries des vélos dans de nombreuses conditions afin de produire un standard sécurisé et durable. Chaque batterie passe par un process complet de tests d’énergie, de qualité, d’autonomie ou encore de durée de vie. On peut par exemple citer le test de la batterie par -40 degrés puis à 55 degrés pour s’assurer que la température n’impacte pas les performances.

Des améliorations constantes

Avec plus de 16 brevets déposés sur ces modèles de vélos, ADO ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Une des forces de la marque est l’amélioration constante et rapide de ses modèles. Pour exemple, en recueillant les avis des consommateurs, l’ADO A20 a eu de nombreux changements et la version 2022 n’a presque plus rien à avoir avec la version 2020.

Enfin, l’implantation de la marque en Europe (entrepôts en Allemagne, Pologne et Espagne notamment) permet d’avoir un pied à terre sur le continent et mieux gérer les livraisons, renvois ou dépannage en cas de panne.