ADO Air 30 : avec un moteur inédit à boîte automatique, ce nouveau vélo électrique se démarque

Développé avec Bafang, le moteur à boîte 3 vitesses automatiques intègre l’ADO Air 30, un vélo électrique urbain bien équipé, connecté et à géolocalisation en cas de vol.

Lentement, la marque chinoise ADO (A Dece Oasis) tente de faire son nid dans les vélos électriques. Elle avait débuté par les pliants ADO A20 et A16 en 2021, puis l’ADO Air en 2023 suivi de l’urbain ADO Air 28, puis un ADO Air Carbon en 2024. Pour 2025, c’est au tour d’un vélo électrique plus dynamique ou “fitness” de rejoindre la catalogue.

Un moteur à boîte auto 3 vitesses inédit !

L’ADO Air 30 Ultra n’indique pas des roues de 30 pouces. Nous sommes bien en présence d’un format classique de 27,5 pouces, avec un cadre fermé. Sa particularité est davantage dans le moteur arrière Bafang H730, puisqu’il intègre une boîte automatique à 3 vitesses. Ce moteur est totalement inédit, faisant suite aux H700 à deux vitesses auto vus sur l’ADO Air 20, ainsi que les Français Voltaire Rivoli ou le vélo pliant électrique Eovolt Afternoon Pro.

Les passages se font ainsi sans manette, autour de 13 et 19 km/h. Pas besoin donc de dérailleur additionnel ni de câble, tout est concentré dans le même boîtier, tandis que la courroie assure la transmission au pédalier. En plus des 3 vitesses, il est bien sûr possible de rouler selon les niveaux d’assistance Eco et Sport. Toutefois, nous ne connaissons pas encore le couple de ce moteur, mais le capteur de couple est de la partie pour un pédalage plus naturel.

Un vélo électrique à l’équipement complet et géolocalisable

Pour alimenter le moteur Bafang H730 à 3 vitesses automatiques, la batterie amovible loge dans le tube diagonal. De capacité 370 Wh ou 10 Ah, elle devrait permettre une autonomie théorique de 100 km en mode éco. Amovible, la batterie de l’ADO Air 30 Ultra est à retirer sur le côté gauche du vélo,

Partie cycle, le VAE dispose de freins à disques hydrauliques et d’une tige de selle suspendue compensant la fourche rigide. L’Air 30 Ultra est tout équipé pour le quotidien, soit :

Des gardes-boues,

Des éclairages avant et arrière,

Une béquille,

Un porte-bagages arrière.

Le vélo électrique ajoute en plus un grand écran central LED de 3,5 pouces et une connectivité incluant un GPS. Ce dernier allouera la possibilité de la géolocalisation en cas de vol avec des notifications sur le smartphone. De plus, des zones de sécurité, l’historique des trajets et une détection de chute sont aussi inclus.









Quel prix pour l’ADO Air 30 ?

L’ADO Air 30 donne son coup d’envoi sur Indiegogo le 20 février 2025. Passant par la plateforme de financement participatif, ce vélo électrique offre une réduction de 40% sur le tarif initial de 2 999 €, soit 1 699 €. Il est même possible d’obtenir une baisse supplémentaire de 100 €, en achetant un coupon de 200 € pour seulement 100 €. Le prix le plus bas de ce vélo électrique est donc de 1 599 €.

Il nous manque cependant l’information sur les différences entre les deux modèles Pro et Ultra, ainsi que les tailles disponibles. Seule certitude, deux coloris bleu uni et biton blanc/vert sont au choix.