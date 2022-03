Vous aimez regarder des animes en streaming ? Alors vous connaissez sans doute déjà de nombreuses adresses de qualité. Aujourd’hui, on vous présente Adkami, qui a peut-être échappé à votre attention. Tour d’horizon complet.

Les animes sont des séries d’animation souvent d’origine japonaise. On en trouve désormais partout et de nouveaux épisodes sont régulièrement proposés. Mais comment s’y retrouver ? Adkami vous aide à faire le tri parmi une offre particulièrement importante. Ce site de streaming vous permet de visionner votre anime préféré facilement et gratuitement.

C’est quoi Adkami ?

Adkami c’est un très gros site internet permettant de voir de nombreux animes en VF ou en VOSTFR en streaming sur Internet. Le site compte une grosse communauté (plus de 100.000 membres), plus de 4.500 animes différents et près de 300.000 vidéos recensées.

Le site vous permet donc de voir de nombreuses séries et films d’animation en quelques clics. Toutefois aucun contenu n’est hébergé directement par Adkami. Le site fonctionne davantage comme un annuaire de streaming qui héberge des images se trouvant sur Dailymotion, Google Video ou encore Rutube pour ne citer que les plateformes les plus connues. Le site existe sur l’Internet francophone depuis 2012, il s’est donc bâti une solide réputation au fil des années grâce à la richesse de son catalogue et à la qualité de nombreuses vidéos. Les internautes sont aussi très nombreux à apprécier que les publicités ne soient pas envahissantes. Elles sont même plutôt rares.

Comment fonctionne le site d’animes en streaming Adkami ?

Le fonctionnement du site est très simple. Tout d’abord, il faut vous rendre sur la page d’accueil en cliquant sur l’adresse que vous trouverez ci-dessous. On vous propose alors de découvrir dans un menu central les épisodes qui ont été aoutés au cours des derniers jours. Vous pouvez voir s’il s’agit d’un Shonen, d’un Shojo ou encore d’un Sheinen très facilement, ainsi que le titre du programme et le numéro de l’épisode. La page d’accueil vous propose aussi de découvrir les derniers animes, séries ou même hentai qui ont été mis en avant. Une partie actualité, relaie les contenus publiés sur un blog avec les dernières grosses news du secteur.

En haut de la page d’accueil, vous pouvez aussi choisir une catégorie : Anime, Hentai, Drame… Des informations pratiques sont disponibles avec l’agenda des sorties, un flux, la team, les saisons ou encore un système de club.

Vous pouvez ensuite voir les vidéos très facilement, sans avoir besoin de vous inscrire. En cliquant sur un contenu, vous arrivez sur une page avec un player, vous permettant de naviguer entre les épisodes et les saisons. Attention, si l’anime vient d’être mis en ligne, on vous demandera parfois d’attendre un délai de sept jours après mise en ligne pour pouvoir y accéder. Sinon, vous pouvez souscrire à un abonnement à 5 euros par mois pour pouvoir voir en streaming en illimité. Il s’agit d’une spécificité liée à un player en particulier, qui ne concerne pas l’ensemble des contenus.

Bonne nouvelle, si vous utilisez la plateforme de communications Discord, Adkami a créé un bot. Celui-ci peut être intégré à vos propres serveurs afin de vous prévenir quand de nouveaux épisodes sont disponibles et ainsi ne rien rater des nouveautés de vos animes préférés.

C’est légal Adkami ?

Il ne sert à rien d’essayer de se mentir à ce niveau. Si vous parcourez la page d’accueil ou les différentes rubriques du site Adkami, vous verrez rapidement qu’on y trouve presque exclusivement du contenu protégé par le droit d’auteur. En soi, Adkami est donc une plateforme de streaming qui se trouve dans l’illégalité, même si le site n’héberge pas directement les contenus. Toutefois, il faut aussi noter que la plupart des séries d’animations en VF ou en VOSTFR qui sont présentes sur Adkami ne seraient sinon pas accessibles en France. On vous conseille donc tout de même de faire preuve de prudence, notamment en ayant recours à un VPN ou à un poxy, comme nous l’expliquons ci-dessous.

Quelle est l’adresse de Adkami ?

Pour vous connecter au site de streaming d’animes en VOSTFR ou en VF Adkami, c’est très simple. A l’heure où nous écrivons ces lignes, il est simplement nécessaire de cliquer sur le lien suivant : https://www.adkami.com/ . Il s’agit de l’adresse officielle du site. Si elle change, nous mettrons à jour cet article. N’hésitez donc pas à revenir lire notre site si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à Adkami. A noter qu’il peut aussi parfois s’agir simplement d’un problème de serveur ou encore d’un blocage par votre fournisseur d’accès.

Utiliser un VPN ou un proxy pour accéder à Adkami

Pour accéder à un site de streaming comme Adkami, il est toujours recommandé de faire preuve de prudence. Comme il s’agit d’un site qui est par essence illégal, vous prenez certains risques vis-à-vis de la loi et des ayants-droits. Si nous ne pouvons pas vous encourager à aller sur Adkami pour voir du contenu illégal, nous vous recommandons en revanche de bien utiliser un proxy ou un VPN pour vous connecter. Cela permet de masquer votre IP et votre identité numérique. Si l’accès au site est interdit en France suite à une décision de justice, vous pourrez aussi contourner ce problème en ayant recours à un réseau privé virtuel que vous pouvez retrouver dans notre top 15 des meilleurs VPN.

Avoir recours à un VPN permet également de contourner les blocages des FAI lors de votre navigation sur un site de streaming. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre guide pour tout connaitre des intérêts des VPN.

Quelles sont les alternatives qui existent pour Adkami ?

Adkami n’est bien sûr pas le seul site sur Internet à proposer des animes en VOSTFR ou en VF en streaming. Si vous ne trouvez pas ce qui vous convient ou bien si le site est indisponible, alors des alternatives existent.